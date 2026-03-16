Dramat Elżbiety pod Wołominem. Ukochany uczył jej pokory, lecz co działo się w ukryciu?

Życie w cieniu agresji

Historia 52-letniej Elżbiety, której koszmar rozgrywał się zaledwie 60 kilometrów od zgiełku Warszawy, w malowniczej wsi pod Wołominem, jest brutalnym przypomnieniem o ukrytej przemocy. Żyła ze Stanisławem, osiemnaście lat starszym od niej, w związku, który z czasem przekształcił się w prawdziwe piekło. Para doczekała się dwóch synów, jednak rodzinne szczęście szybko prysło, ustępując miejsca apodyktyczności i agresji. Zachowanie mężczyzny eskalowało, a każda próba postawienia granic spotykała się z brutalną reakcją.

Prawdziwa gehenna Elżbiety rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy to Stanisław zaczął stosować przemoc fizyczną z najbłahszych powodów. Niewłaściwie przygotowany obiad, odmowa pozwolenia na libacje z kolegami czy nawet „złe spojrzenie” – wszystko to stawało się pretekstem do bicia. Kobieta z łzami w oczach wspominała swoje początkowe uczucia do męża, ubolewając nad tym, jak bardzo się pomyliła. Z czasem stało się jasne, że ten związek to pułapka, z której trudno było się wydostać, zwłaszcza gdy na świecie pojawiły się dzieci.

"Dostawałam za byle co. Na czas nie zrobiłam obiadu, to już tłukł mnie po głowie. Nie zgodziłam się, żeby pił w domu z kumplami, to poobijał mi ręce tak, że do dziś mam blizny. Później doszło do tego, że bił mnie nawet za to, że źle na niego spojrzałam" - opisywała przed laty „Super Expressowi” Elżbieta. - "Jaka ja byłam głupia, że wzięłam sobie takiego chłopa. Na początku bardzo go kochałam, a gdy urodziły się dzieci, on pokazał pazury i było już za późno" - mówiła ocierając łzy.

Jak zareagował Stanisław na skargę?

W akcie desperacji Elżbieta zebrała w sobie odwagę i postanowiła szukać pomocy. Złożyła wizytę na policji, mając nadzieję, że interwencja służb porządkowych powstrzyma Stanisława i odmieni jej los. Niestety, jej oczekiwania brutalnie zderzyły się z rzeczywistością, a reakcja mężczyzny była szokująca i jeszcze bardziej bezwzględna. Zamiast opamiętania, oprawca przeszedł do kolejnego etapu upodlenia.

Gdy Stanisław dowiedział się o jej odwadze, jego gniew przybrał niespotykaną skalę. Bez ceregieli wyrzucił wszystkie rzeczy Elżbiety przed dom, nakazując jej, aby przeniosła się do niewielkiej komórki znajdującej się tuż przy oborze. To było wygnanie, które miało symbolizować jej miejsce w hierarchii jego władzy. Kobieta, pozbawiona godnych warunków do życia, musiała improwizować, aby przetrwać.

Komórka przy chlewie. Codzienność Elżbiety

Niegdyś dom, teraz ledwie schronienie – komórka przy oborze stała się ponurą codziennością Elżbiety. Z prowizorycznego legowiska, zbitego ze starych desek wyściełanych kartonami, próbowała stworzyć namiastkę normalności. Higiena była luksusem – myła się w przeciekającej wannie, a metalowa beczka po paliwie pełniła rolę stołu. Jej cały dobytek skurczył się do dwóch blaszanych kubków, plastikowej miski i starego garnka. To była egzystencja na granicy człowieczeństwa.

Największym wyzwaniem był jednak głód. Kiedy żołądek ściskał się z bólu, Elżbieta zmuszona była do podbierania jedzenia zwierzętom, dzieląc z nimi ich marny los. Pasza i zlewki z koryta dla świń, a nawet moczone skórki od chleba, które Stanisław wyrzucał kurom, stawały się jej jedynym pożywieniem. Tylko renta inwalidzka niepełnosprawnego syna, Zbyszka, który dzielił się z nią kilkoma złotymi, pozwalała jej nie umrzeć z głodu.

"Mamy 2009 rok, a ja już tu mieszkam ponad trzy lata. Gdy głód ściśnie mi żołądek, to podbieram paszę i zlewki z koryta dla świń. Nie gardzę też moczonymi skórkami od chleba, które Stach wyrzuca kurom" - wyznawała. - "Żeby nie renta inwalidzka niepełnosprawnego syna Zbyszka, zmarłabym z głodu. Syn daje mi po kilka złotych..." - ubolewała.

Stanisław bez cienia winy?

W całej tej tragedii najbardziej wstrząsające jest zachowanie oprawcy. Stanisław nie widział niczego złego w swoim postępowaniu, prezentując postawę, która dziś wydaje się niewiarygodna. Z bezwzględnością godną tyrana, kpiąco stwierdzał, że Elżbieta powinna być wdzięczna za "kawałek dachu nad głową", bez cienia empatii wobec jej cierpienia. Jego słowa były równie raniące, jak czyny.

Mężczyzna w cyniczny sposób usprawiedliwiał swoje okrucieństwo, twierdząc, że kobieta "nie pozwalała mu kielicha wypić", "nie gotowała obiadów" i "łaziła gdzieś po plotkach". Według jego zwichrowanej logiki, miejsce Elżbiety było właśnie w komórce, gdzie miała się "czegoś nauczyć". To jaskrawy przykład patologicznego myślenia, gdzie ofiara jest obwiniana za własne nieszczęście. Takie argumenty są niestety często spotykane w historiach przemocy domowej, co buduje szerszy kontekst podobnych wydarzeń w Polsce.

"Dobrze, że w ogóle ma kawałek dachu nad głową" - śmiał się. - "Nie pozwalała mi kielicha wypić, to po co mi taka baba. Nie gotowała obiadów, łaziła gdzieś po plotkach, gdy ja jechałem do roboty na bazary. Posiedzi w komórce, to może czegoś się nauczy. Nie dam się złamać, bo tam jest jej miejsce i już" - dodawał.

Czy wieś zapomniała o tej tragedii?

Mimo upływu lat i faktu, że bohaterowie tej przerażającej historii już nie żyją, pamięć o Elżbiecie i Stanisławie wciąż jest żywa w lokalnej społeczności. Mieszkańcy wioski wciąż wspominają drobną, zapłakaną kobietę i postać mężczyzny z podniesioną ręką, co świadczy o głębokim piętnie, jakie ta tragedia odcisnęła na miejscu. Dramat Elżbiety stał się bolesnym symbolem ukrytej przemocy, która często rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami.

Co jednak najbardziej zastanawiające i jednocześnie alarmujące, to fakt, że wieś do dziś pozostaje podzielona w ocenie tej sytuacji. Część osób otwarcie potępia Stanisława i ubolewa nad losem Elżbiety, ale są też tacy, którzy popierają okrucieństwo mężczyzny, tłumacząc jego zachowanie „rolą kobiety”, która rzekomo nie pasowała do ich konserwatywnych wyobrażeń. Ta polaryzacja opinii świadczy o głęboko zakorzenionych problemach społecznych, z którymi Polska wciąż się mierzy, i które wykraczają daleko poza Wołomin.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.