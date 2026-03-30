Dramat na stacji. Co wydarzyło się w Woli Bierwieckiej?

Tragiczny wypadek na stacji

Do makabrycznego zdarzenia doszło w sobotę, 14 lutego, w godzinach przedpołudniowych. Miejscem wypadku była stacja Wola Bierwiecka, zlokalizowana na trasie łączącej Radom Główny z Warszawą Gdańską. Z relacji świadków wynika, że 17-letni Dominik Rybak wykazał się heroiczną postawą, próbując pomóc kobiecie z wózkiem dziecięcym bezpiecznie wysiąść z pociągu.

Właśnie w tym momencie rozegrał się koszmar, który na zawsze zmienił życie młodego chłopca. Drzwi pociągu niespodziewanie zatrzasnęły się, przytrzymując jego dłoń. Ułamki sekund później skład ruszył z peronu, bezlitośnie wciągając licealistę pod koła, co doprowadziło do poważnych obrażeń i trwałego kalectwa.

Poważne obrażenia nastolatka

Nastolatek doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, w tym utraty obu nóg oraz palców u jednej z rąk. W trybie pilnym został przetransportowany do szpitala, gdzie natychmiast rozpoczęła się dramatyczna walka medyków o jego życie i zdrowie. Wypadek w Woli Bierwieckiej wstrząsnął całą lokalną społecznością i stał się przedmiotem szerokiej dyskusji na temat bezpieczeństwa na dworcach.

Obecnie, po upływie ponad miesiąca od tego makabrycznego zdarzenia, młody pacjent przebywa pod opieką specjalistów w renomowanym Wojskowym Instytucie Medycznym, mieszczącym się przy ulicy Szaserów w Warszawie. Lekarze monitorują jego stan zdrowia i planują dalsze etapy leczenia oraz rehabilitacji, które będą kluczowe dla powrotu do sprawności.

Jak pomóc Dominikowi po wypadku?

W obliczu ogromnych kosztów związanych z leczeniem i długotrwałą rehabilitacją Dominika, w przestrzeni internetowej zainicjowano zbiórkę funduszy. Akcję pomocową nagłaśniali między innymi leśnicy z Nadleśnictwa Dobieszyn oraz członkowie Fundacji Podaruj Dobro. Celem zbiórki było zgromadzenie środków na zakup nowoczesnych protez, których koszt szacuje się na ponad milion złotych.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje jedynie niewielką część tej kwoty, wynoszącą około 40 tysięcy złotych, co podkreśla skalę potrzeb. Ponadto, organizatorzy zbiórki wyjaśnili, że wydatki związane z pierwszym rokiem niezbędnej rehabilitacji mogą pochłonąć nawet 150 tysięcy złotych, co stanowi znaczące obciążenie finansowe dla rodziny.

Niewiarygodny odzew internautów

Gdy zbiórka ruszyła, nikt nie spodziewał się tak gigantycznej fali solidarności i wsparcia ze strony internautów. W zaledwie dobę od jej uruchomienia, udało się zebrać całą docelową sumę, przekraczającą milion złotych. Ten wynik pokazuje ogromną mobilizację społeczną i chęć pomocy młodemu Dominikowi w jego walce o powrót do normalności.

W obliczu tak szybkiego sukcesu, organizatorzy akcji postanowili zakończyć przyjmowanie dalszych wpłat. Decyzja ta została podjęta również w uznaniu uczciwego podejścia rodziny poszkodowanego, która zadecydowała o zakończeniu zbiórki po osiągnięciu zakładanej kwoty. Rodzice Dominika przekazali wzruszone podziękowania wszystkim darczyńcom za ogromne wsparcie i hojność, które otworzyły przed ich synem szansę na nowe życie.

„Dziękujemy za ten milion dla Dominika, za każdą wpłatę, za każde udostępnienie, za każde dobre słowo. Jesteście Wspaniali!”

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.