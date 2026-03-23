Dramat w Małopolsce: Dzieci zostawione same. Co zrobiła matka?

Kto opiekował się dziećmi w Myślenicach?

Niepokojąca interwencja policji w powiecie myślenickim po raz kolejny pokazuje, jak łatwo zapomnieć o fundamentalnych obowiązkach rodzicielskich. W czwartek, 19 marca 2026 roku, funkcjonariusze pojawili się w jednym z domów po anonimowym zgłoszeniu o możliwym pozostawieniu dzieci bez odpowiedniej opieki. To niestety scenariusz, który zdaje się powtarzać w Polsce z niepokojącą regularnością, każdorazowo wywołując falę publicznej dyskusji na temat zaniedbań. Jak podał jako pierwszy „Fakt”, sytuacja szybko okazała się znacznie bardziej złożona, niż początkowo mogło się wydawać.

Po wejściu do mieszkania dzielnicowi zastali w domu dwójkę dziewięciolatków. Dzieci, zaskoczone wizytą mundurowych, szybko wyjaśniły, że ich mama wraz z koleżanką wyjechała za granicę, obiecując powrót za kilka dni. Najbardziej bulwersujący w tej historii jest jednak fakt, że opiekę nad nimi miał sprawować ich zaledwie 12-letni brat, który w momencie interwencji akurat przebywał poza domem. To obarczenie dwunastolatka tak ogromną odpowiedzialnością budzi poważne pytania o dojrzałość i priorytety dorosłych.

Interwencja babci i wyjaśnienia

Funkcjonariusze, z pełną świadomością powagi sytuacji, postanowili pozostać na miejscu do momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa było absolutnym priorytetem w obliczu tak skrajnego zaniedbania. Ustalono również, że ojciec rodzeństwa nie mieszka na stałe z rodziną, co dodatkowo komplikuje obraz sytuacji opiekuńczej i podkreśla brak stabilnego wsparcia dorosłych. Można by ironicznie rzec, że rodzina w dzisiejszych czasach to naprawdę szerokie pojęcie, ale nie w kwestii odpowiedzialności.

Dopiero po nawiązaniu kontaktu z babcią dzieci, udało się znaleźć rozwiązanie tymczasowe. Kobieta natychmiast przybyła na miejsce, przejmując opiekę nad wnukami. Chwilę później do domu wrócił także 12-letni chłopiec, który w rozmowie z policjantami potwierdził relację młodszych sióstr. Z jego słów wynikało, że to właśnie on miał czuwać nad rodzeństwem pod nieobecność matki, co dla dziecka w jego wieku jest obciążeniem absolutnie niewspółmiernym do jego możliwości emocjonalnych i rozwojowych.

Konsekwencje prawne zaniedbania dzieci

Mimo że dzieci znajdowały się w dobrym stanie fizycznym i nie nosiły widocznych śladów zaniedbania, sprawa została potraktowana przez służby z największą powagą. To pokazuje, że samo fizyczne bezpieczeństwo to nie wszystko – kluczowa jest także opieka psychiczna i emocjonalna, której dwunastolatek nie jest w stanie zapewnić. Materiały z całej interwencji zostaną bezzwłocznie przekazane do sądu rodzinnego, który będzie musiał dokładnie ocenić sytuację opiekuńczą tej rodziny i podjąć odpowiednie kroki, aby w przyszłości uniknąć podobnych incydentów. To kolejny przykład, gdzie machina prawna musi wkroczyć tam, gdzie zawiodła ludzka odpowiedzialność.

Warto przypomnieć, że polskie prawo bardzo jasno określa konsekwencje pozostawienia dzieci poniżej 18 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej. Takie działania mogą skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno w sferze prawnej, jak i rodzinnej. W zależności od szczegółowych okoliczności, w grę mogą wchodzić przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a nawet Kodeksu wykroczeń lub Kodeksu karnego. Jest to wyraźny sygnał, że obowiązek zapewnienia odpowiedniej opieki nad dziećmi jest absolutnym priorytetem, a jego lekceważenie niesie za sobą nieodwracalne skutki dla najmłodszych, ale i dorosłych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.