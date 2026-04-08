Dramat w Swołowie. Jak jedna noc odebrała 40 lat życia?

Pożar w Swołowie – przebieg wydarzeń

W nocy z 5 na 6 kwietnia w miejscowości Swołowo, położonej w województwie pomorskim, doszło do poważnego pożaru. Informacja o płonącym budynku mieszkalnym wpłynęła do służb ratunkowych o godzinie 23:40. Ogień początkowo objął okolicę komina, szybko rozprzestrzeniając się na poddasze, a następnie na pozostałe części domu.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano osiem zastępów straży pożarnej oraz oficera operacyjnego. Przed ich przybyciem pięć osób samodzielnie opuściło płonący dom. Jedna osoba odniosła obrażenia i została przekazana pod opiekę ratowników medycznych. Akcja gaśnicza trwała do około godziny 3:00 nad ranem, a przyczyny pożaru nie zostały jeszcze oficjalnie ustalone.

Skutki tragedii dla małżeństwa?

Pożar w Swołowie pozbawił starsze małżeństwo dachu nad głową i całego dorobku życia. Ich dom, będący owocem 40 lat ciężkiej pracy, został bezpowrotnie zniszczony w wielkanocną noc. Mieszkańcy, obecnie emeryt i rencista, stracili nie tylko mienie materialne, ale także poczucie bezpieczeństwa.

Tragedia ta dotknęła ich szczególnie, gdyż dom stanowił centrum ich życia i planów na jesień życia. Było to miejsce, gdzie miały dziać się rzeczy spokojne, związane z ogrodem, ciszą i spotkaniami z rodziną. Utracone zostały również bezcenne pamiątki, których nie da się już odzyskać.

"Ten dom nie był po prostu budynkiem. To była każda nadgodzina naszej mamy, każda oszczędność naszego taty, każda cegła kładziona z myślą o tym, że tutaj – na „jesień życia” – w końcu zaznają spokoju. Rodzice, dziś emeryt i rencista, nie planowali już wielkich inwestycji. Ich planem był ogród, cisza i dom, w którym zawsze czekało miejsce dla dzieci i wnuków" - czytamy w opisie zbiórki.

Odbudowa domu – wytyczne Konserwatora Zabytków

Odbudowa spalonego domu w Swołowie wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami i wysokimi kosztami. Swołowo, znane jako „Stolica Krainy w Kratę”, jest miejscem o wyjątkowym charakterze historycznym. Z tego powodu zniszczony budynek podlega ścisłej opiece Konserwatora Zabytków.

Oznacza to, że małżeństwo nie może postawić nowoczesnego budynku. Muszą odbudować dom zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi, odtwarzając jego historyczny charakter. Koszty takiej inwestycji znacznie przekraczają możliwości finansowe starszego małżeństwa, które utrzymuje się wyłącznie z emerytury i renty.

"Nasz rodzinny dom podlega pod ścisłą opiekę Konserwatora Zabytków. Oznacza to, że rodzice nie mogą po prostu postawić skromnego, nowoczesnego budynku. Muszą go odbudować zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi, odtwarzając historyczny charakter tego miejsca. (...) Moi rodzice to ludzie, którzy całe życie dawali z siebie innym. Nigdy nie prosili o wsparcie, zawsze radzili sobie sami. Dzisiaj jednak stoją przed ścianą ognia, której nie są w stanie przeskoczyć" - czytamy.

Jak pomóc starszemu małżeństwu?

W obliczu tej trudnej sytuacji uruchomiono zbiórkę internetową, mającą na celu wsparcie starszego małżeństwa. Celem jest zgromadzenie środków niezbędnych do odbudowy zniszczonego domu. Każda wpłata, niezależnie od kwoty, jest istotnym wsparciem w trudnym procesie powrotu do normalności.

Osoby chcące wesprzeć poszkodowanych mogą to zrobić, wpłacając dowolną kwotę poprzez platformę pomagam.pl. Akcja wsparcia podkreśla solidarność społeczną i chęć pomocy osobom dotkniętym nagłym nieszczęściem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.