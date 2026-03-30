Dramatyczny wypadek w Czarnym Dunajcu. Jakie były szczegóły tego zdarzenia?

Szczegóły wypadku w Czarnym Dunajcu

W niedzielę po południu doszło do groźnego zdarzenia drogowego w miejscowości Czarny Dunajec, zlokalizowanej w województwie małopolskim. Samochód osobowy marki Renault, kierowany przez 43-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego, zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. W wyniku tego zdarzenia cztery osoby zostały ranne i wymagały natychmiastowej hospitalizacji.

Do wypadku doszło około godziny 16:30 na drodze wojewódzkiej nr 958. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji, kierowca pojazdu stracił panowanie nad kierownicą. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, a w dalszej kolejności wpadł do rowu, gdzie ostatecznie zderzył się z betonową konstrukcją. W pojeździe znajdowała się także trójka dzieci.

Kim są poszkodowani w zderzeniu?

Wśród poszkodowanych, którzy znajdowali się w samochodzie w momencie wypadku, było troje dzieci. Miały one odpowiednio 13, 12 i 10 lat. Wszystkie osoby, zarówno kierowca, jak i młodzi pasażerowie, odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala w celu uzyskania specjalistycznej pomocy medycznej. Stan 12-letniej dziewczynki jest oceniany jako najpoważniejszy.

Na miejsce zdarzenia w Czarnym Dunajcu szybko przybyły służby ratunkowe, w tym straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Działania służb były intensywne i trwały przez dłuższy czas. W związku z prowadzonymi pracami ratunkowymi i dochodzeniowymi, droga wojewódzka nr 958 została całkowicie zablokowana dla ruchu pojazdów, co wymusiło wyznaczenie objazdów dla kierowców.

"Dziś około godziny 16:30 w miejscowości Czarny Dunajec, na drodze wojewódzkiej nr 958, doszło do poważnego zdarzenia drogowego. W wyniku wypadku ranne zostały 4 osoby podróżujące samochodem, którym kierował mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Na miejscu pracują służby ratunkowe. 🚑 Trwa akcja ratunkowa 🚧 Droga jest całkowicie zablokowana 🔁 Wyznaczono objazdy Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb” - poinformowali policjanci z Nowego Targu.

Jakie są przyczyny wypadku?

Policja z Nowego Targu prowadzi obecnie dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności, które doprowadziły do tego tragicznego zdarzenia. Na obecnym etapie śledztwa nie ujawniono jeszcze, co dokładnie spowodowało, że 43-letni kierowca utracił kontrolę nad pojazdem. Śledczy analizują wszystkie dostępne dowody i zeznania, aby wyjaśnić przebieg wypadku. Głównym celem jest pełne zrozumienie czynników, które przyczyniły się do utraty panowania nad autem.

Warto również zauważyć, że warunki drogowe w regionie Małopolski były w tym czasie trudne, co mogło mieć wpływ na przebieg zdarzenia. W południowej Polsce panuje zimowa pogoda, a na jezdniach często występuje gołoledź, co znacząco zwiększa ryzyko poślizgu. To również wydłuża drogę hamowania, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla kierowców. Służby regularnie apelują o szczególną ostrożność na drogach, zwłaszcza w rejonach podgórskich oraz na drogach lokalnych, gdzie warunki mogą być szczególnie zdradliwe.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.