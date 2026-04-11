Dworcowa sensacja w Gdyni. Co mężczyzna robił za zamkniętymi drzwiami toalety?

Niewytłumaczalnie długi pobyt

Scena jak z kiepskiego thrillera rozegrała się 8 kwietnia na dworcu kolejowym w Gdyni, miejscu zwykle tętniącym życiem, gdzie każdy pędzi w swoją stronę, nie oglądając się za siebie. Tym razem jednak, uwagę ochroniarza przykuł pewien mężczyzna, który z niewytłumaczalną upartością okupował jedną z toaletowych kabin. Cisza za drzwiami, brak reakcji na pukanie – wszystko to budziło niepokój i sugerowało, że coś jest nie tak, jak powinno.

Zaniepokojenie pracownika dworca okazało się w pełni uzasadnione, a rutynowa interwencja szybko przerodziła się w poważną sprawę kryminalną. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz policjantów z Gdyni, gotowych na każdą ewentualność. Nikt jednak nie spodziewał się, że za drzwiami publicznej toalety kryje się tak mroczny sekret, który wkrótce ujrzy światło dzienne.

Ciemna strona na stacji

Gdy w końcu służby wkroczyły do zamkniętej kabiny, widok zastały był daleki od codzienności i przekroczył najśmielsze przypuszczenia. Okazało się, że 30-letni mieszkaniec Lęborka, zamiast załatwiać pilne potrzeby fizjologiczne, oddawał się znacznie bardziej destrukcyjnym czynnikom. Ślady wkłuć i zakrwawione ręce wyraźnie wskazywały na jedną, przerażającą konkluzję, potwierdzoną przez znalezione akcesoria.

Mężczyzna, jak ustalono, wstrzykiwał sobie dożylnie kokainę, przekształcając publiczną przestrzeń w prywatny azyl dla nałogu. Przy nim znaleziono również kilka gramów narkotyku, co tylko potwierdziło skalę problemu i zamiary delikwenta. To wydarzenie po raz kolejny pokazuje, jak łatwo granica między porządkiem a przestępstwem może się zatrzeć, nawet w tak ruchliwym miejscu jak dworzec.

Co dalej z 30-latkiem?

Po dramatycznym odkryciu, na miejsce niezwłocznie wezwano pogotowie ratunkowe, by udzielić pierwszej pomocy zdesperowanemu mężczyźnie. Transport do szpitala był konieczny, aby zabezpieczyć jego zdrowie, jednak to dopiero początek drogi, która czeka 30-latka. Prawne konsekwencje za posiadanie narkotyków są bowiem w Polsce surowe i nieprzejednane.

Po opuszczeniu placówki medycznej, mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Komisariatu Policji Gdynia-Śródmieście, którzy przejęli dalsze prowadzenie sprawy. To sąd zdecyduje o jego losie, a perspektywy nie wyglądają różowo. Incydent na dworcu w Gdyni przypomina o wszechobecności problemu narkotykowego i o tym, jak ważne jest czujne oko służb, nawet w tak prozaicznych miejscach jak dworcowa toaleta.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.