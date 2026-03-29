Dzik zaatakował kobietę. 78-latka trafiła do szpitala pod Warszawą

Niespodziewany atak dzika w Wołominie

W środę, 25 marca, około godziny 12-13, 78-letnia kobieta spacerująca z psem przy ulicy Reja w Wołominie doświadczyła nieoczekiwanego ataku. Z zarośli nagle wybiegło dzikie zwierzę, które natychmiast rzuciło się w jej stronę. Seniorka została przewrócona na chodnik, a następnie zaatakowana przez dzika, który zaczął ją uderzać i gryźć. Zdarzenie to podkreśla potencjalne zagrożenie, jakie dziki mogą stanowić dla mieszkańców.

Relacja poszkodowanej wskazuje, że próbowała ona aktywnie bronić się przed zwierzęciem. Kopała dzika, co finalnie zmusiło go do ucieczki z miejsca zdarzenia. Mimo agresywnego zachowania zwierzęcia i odniesionych obrażeń, 78-latka była w stanie samodzielnie dotrzeć do szpitala w celu uzyskania pomocy medycznej. Incydent został zgłoszony Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie, która potwierdziła fakt ataku dzikiego zwierzęcia.

Jakie obrażenia odniosła poszkodowana?

Po ataku dzika, 78-latka wymagała natychmiastowej interwencji medycznej. Lekarze w szpitalu udzielili jej pomocy, przeprowadzając niezbędne badania diagnostyczne. Kobieta doznała rany szarpanej, otwartego urazu oraz głębokiego ugryzienia w ramię, co wskazuje na siłę ataku zwierzęcia. Dodatkowo, na jej ciele stwierdzono liczne otarcia i potłuczenia będące wynikiem przewrócenia i walki z dzikiem.

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów obrażeń było wygryzienie fragmentu skóry przez dzika. W związku z kontaktem z dzikim zwierzęciem, przeprowadzono także badania w kierunku wścieklizny, co jest standardową procedurą w takich przypadkach. Wszystkie te obrażenia świadczą o powadze sytuacji i nagłym charakterze napaści, której doświadczyła seniorka. To zdarzenie przypomina o konieczności zachowania ostrożności w obszarach, gdzie dziki są obecne.

Czy dziki są groźne dla ludzi?

Obecność dzików na terenach miejskich i podmiejskich, takich jak obrzeża Warszawy, stała się w ostatnich latach powszechna. Mieszkańcy często spotykają całe stada, które przechodzą przez ulice czy ryją trawniki w poszukiwaniu pokarmu. Mimo że ludzie w dużej mierze przyzwyczaili się do obecności tych zwierząt, należy pamiętać, że są one dzikie i mogą reagować nieprzewidywalnie. Ataki dzików na ludzi, choć rzadkie w kontekście częstotliwości spotkań, jednak sporadycznie się zdarzają.

Przykładem poważnego incydentu sprzed kilku lat jest sytuacja w Gdyni, gdzie kobieta odniosła bardzo poważne rany po spotkaniu z dzikiem na osiedlowych alejkach. Chociaż atak w Wołominie nie zakończył się aż tak tragicznie, jego przebieg był groźny i spowodował poważne obrażenia. Te zdarzenia powinny być przypomnieniem, że nawet pozornie spokojne dziki mogą nagle zaatakować, zwłaszcza w obliczu zagrożenia lub w obronie młodych.

Jak zachować ostrożność wobec dzików?

W obliczu wzrastającej liczby dzików w środowisku miejskim, istotne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim, nie wolno dokarmiać dzików ani próbować do nich podchodzić, nawet jeśli wydają się niegroźne i oswojone z ludzką obecnością. Takie działania mogą prowadzić do utraty naturalnego lęku zwierząt przed człowiekiem, zwiększając ryzyko niebezpiecznych interakcji.

Nie zaleca się również prób przepędzania dzików ani szczucia ich psami, co może sprowokować agresywną reakcję. Szczególnie niebezpieczne mogą być lochy z młodymi, które będą zaciekle bronić swojego potomstwa. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów, zwłaszcza w pobliżu zarośli, lasów i parków, gdzie dziki często przebywają. Spotkanie z dzikiem nigdy nie jest sytuacją całkowicie bezpieczną, nawet jeśli zwierzę początkowo wydaje się spokojne.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.