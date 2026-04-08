Edward Młynarczyk nie żyje. Co zawdzięcza mu Chomiczówka?

Kim był Edward Młynarczyk?

Edward Młynarczyk, wieloletni prezes Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Chomiczówka", zmarł 4 kwietnia w wieku 73 lat. Informację o jego odejściu przekazały władze spółdzielni za pośrednictwem swojej strony internetowej. Był on kluczową postacią w rozwoju jednego z największych warszawskich osiedli mieszkaniowych. Jego działalność miała znaczący wpływ na życie tysięcy mieszkańców.

Młynarczyk pełnił funkcję prezesa zarządu nieprzerwanie od 1995 do 2022 roku, czyli przez blisko trzy dekady. W tym czasie z powodzeniem zarządzał rozległą infrastrukturą, a jego praca przyczyniła się do transformacji osiedla. Jego kadencja to okres intensywnego rozwoju i modernizacji Chomiczówki.

Dziedzictwo prezesa na Chomiczówce

W okresie sprawowania przez Edwarda Młynarczyka funkcji prezesa, na osiedlu Chomiczówka zrealizowano liczne projekty budowlane. Następowały unowocześnienia, które podnosiły komfort życia mieszkańców. Zasoby mieszkaniowe spółdzielni były systematycznie powiększane, co odpowiadało na rosnące potrzeby mieszkaniowe Warszawy.

Również starsze budynki regularnie poddawano renowacji, co przyczyniało się do poprawy ich estetyki i funkcjonalności. Dzięki tym działaniom osiedle konsekwentnie podnosiło swój standard, dostosowując się do współczesnych wymagań lokatorów. Dbałość o detale i potrzeby mieszkańców była widoczna w każdym aspekcie zarządzania.

Jak Młynarczyk dbał o osiedle?

Edward Młynarczyk przywiązywał dużą wagę do wyglądu części wspólnych osiedla Chomiczówka. Szczególną troską otaczał estetykę przestrzeni publicznych, takich jak place czy alejki. Zależało mu na pielęgnacji zieleni, która stanowiła ważny element krajobrazu osiedlowego. Jego starania wpływały na jakość życia mieszkańców.

Ponadto, prezes aktywnie działał na rzecz likwidowania barier architektonicznych na terenie spółdzielni. Było to szczególnie ważne dla ułatwienia funkcjonowania seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Te działania świadczyły o jego głębokim zaangażowaniu w poprawę dostępności i komfortu mieszkańców.

Czym zajmował się po odejściu?

Mimo ustąpienia ze stanowiska prezesa zarządu w 2022 roku, Edward Młynarczyk nie zaprzestał działalności na rzecz osiedla Chomiczówka. Chętnie dzielił się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą z nowym zarządem spółdzielni. Jego aktywność po zakończeniu kadencji była dowodem na autentyczną troskę o przyszłość osiedla.

Aktywnie uczestniczył w życiu mieszkańców, utrzymując z nimi bezpośredni kontakt. Był członkiem Komitetu Kolonii VI, co pozwalało mu na bieżące śledzenie spraw lokalnej społeczności. Jego zaangażowanie było cenione przez dawnych podwładnych i mieszkańców.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Edwarda Młynarczyka?

Ostatnie pożegnanie Edwarda Młynarczyka zaplanowano na piątek, 10 kwietnia. Uroczysta msza żałobna rozpocznie się o godzinie 15:00. Odbędzie się ona w kościele św. Ignacego Loyoli. Świątynia ta znajduje się przy Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobowca rodzinnego. Rodzina i przyjaciele będą mieli okazję do złożenia ostatniego hołdu Edwardowi Młynarczykowi. Pogrzeb będzie momentem refleksji nad jego długoletnią służbą dla społeczności Chomiczówki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.