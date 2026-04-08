Zmiany w prokuraturze. Kadrowe trzęsienie ziemi w Katowicach?

Początek zmian w katowickiej prokuraturze

Poważne zmiany personalne mogą wkrótce dotknąć śląski zamiejscowy wydział do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jednostka ta zajmuje się prowadzeniem jednych z najważniejszych postępowań na terenie całego kraju, co sprawia, że każda roszada budzi duże zainteresowanie.

Kilka tygodni temu ze stanowiska szefa katowickiego wydziału zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji odwołano prokuratora Tomasza Tadlę. Jego obowiązki przejął prok. Marek Wełna, co zapoczątkowało falę spekulacji dotyczących dalszych ruchów kadrowych w tej kluczowej instytucji.

Ilu prokuratorów może zostać odwołanych?

Według ustaleń reporterów Radia Eska i „Super Expressu”, odejście prokuratora Tadli było zaledwie pierwszą z zapowiadanych reorganizacji w katowickim pionie Prokuratury Krajowej. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że skala zmian może być znacznie większa, niż pierwotnie zakładano.

Dziennikarze podają, że nawet siedmiu prokuratorów z liczącego ponad 20 osób zespołu może w najbliższym czasie utracić swoje stanowiska. Taka liczba zmian stanowi znaczną część składu wyspecjalizowanej jednostki, odpowiedzialnej za prowadzenie skomplikowanych i długotrwałych postępowań.

Kogo dotyczą możliwe decyzje kadrowe?

Wśród prokuratorów, których mogą objąć decyzje kadrowe, znajduje się osoba odpowiedzialna za wielowątkowe śledztwo korupcyjne prowadzone w Częstochowie. Jest to jedna z najbardziej medialnych i skomplikowanych spraw na Śląsku, co podnosi rangę ewentualnego odwołania.

Zmiany mogą także dotknąć prokuratora, który skutecznie doprowadził do skazania byłego senatora Platformy Obywatelskiej, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ewentualne odejście tak doświadczonych i zaangażowanych w kluczowe sprawy śledczych budzi obawy o płynność i efektywność prowadzonych postępowań.

Ważne sprawy Prokuratury Krajowej w Katowicach

Katowicki pion do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej zajmuje się najpoważniejszymi postępowaniami w kraju. Jednostka ta prowadzi śledztwa dotyczące mafii finansowych, korupcji na dużą skalę, prania pieniędzy oraz działalności zorganizowanych grup przestępczych.

Wiele z tych spraw dotyczy powiązań z wpływami politycznymi i dużymi pieniędzmi, co nadaje im szczególne znaczenie społeczne i gospodarcze. W tym kontekście, śledztwo dotyczące Częstochowy oraz wątek związany z Collegium Humanum stanowią priorytetowe działania prokuratury.

Śledztwo korupcyjne w Częstochowie. Co wiemy?

Postępowanie dotyczące korupcji w Częstochowie jest jedną z najgłośniejszych spraw prowadzonych przez śląski wydział zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Sprawa ma charakter rozwojowy i budzi duże zainteresowanie opinii publicznej.

W lutym 2026 roku prokuratura poinformowała o zatrzymaniu prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. na polecenie prokuratora z tej jednostki. Wówczas śledztwo obejmowało już 18 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 34 zarzuty. Dotyczyły one przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych oraz prania pieniędzy.

Jakie zarzuty postawiono prezydentowi Częstochowy?

Prokuratura Krajowa podała, że zarzuty wobec prezydenta Krzysztofa M. dotyczyły dwóch głównych wątków. Pierwszy z nich związany był z przyjęciem co najmniej 40 tysięcy złotych w zamian za wprowadzenie korzystnych dla jednego z przedsiębiorców zmian w budżecie miasta.

Drugi wątek obejmował przyjmowanie od różnych osób korzyści majątkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 129 tysięcy złotych. Wcześniej zarzuty w tej samej sprawie usłyszał również były wiceprezydent Częstochowy Bartłomiej S., co świadczy o szerokim zasięgu prowadzonego śledztwa.

„To jedna z najbardziej doświadczonych śledczych. Nie wiemy, co dalej stanie się z prowadzonymi sprawami” – mówi jeden z prokuratorów. „Jeśli rzeczywiście odwołanych zostanie siedem osób, będzie to niemal jedna trzecia zespołu. Istnieje obawa, że część postępowań może zostać spowolniona. Atmosfera w zespole jest bardzo napięta.”

Możliwy wpływ zmian na przebieg postępowań

Według nieoficjalnych informacji, odwołana może zostać także prokuratorka bezpośrednio prowadząca postępowanie dotyczące Częstochowy. To rodzi poważne pytania o przyszłość tego i innych kluczowych śledztw.

Jeśli zmiany kadrowe faktycznie obejmą osoby prowadzące kluczowe wątki śledcze, skutki tych decyzji mogą wykraczać poza samą strukturę prokuratury. Mogą one mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg toczących się postępowań i ich terminowość, a także na stabilność pracy całego zespołu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.