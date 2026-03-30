Ewa Z. z celebrytki na ławę oskarżonych. Co zniknęło z poznańskiego zoo?

Z celebrytki na ławę oskarżonych

Ewa Z. przez lata budowała wizerunek niekwestionowanej obrończyni zwierząt, jej twarz często gościła na okładkach magazynów i w popularnych programach telewizyjnych. Cała Polska podziwiała jej zaangażowanie, zwłaszcza w czasie heroicznym akcji ratunkowych na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie sprowadzała zwierzęta z terenów objętych wojną. Wydawało się, że to osoba poza wszelkimi podejrzeniami, symbol empatii i poświęcenia dla potrzebujących stworzeń. Kto by pomyślał, że ta medialna ikona znajdzie się na ławie oskarżonych?

Teraz ten nieskazitelny wizerunek kruszy się pod ciężarem poważnych zarzutów prokuratury, a proces Ewy Z., byłej dyrektorki poznańskiego ogrodu zoologicznego, właśnie się rozpoczął. Śledczy nie mają wątpliwości, przedstawiając dowody na finansowe oszustwa oraz przywłaszczanie majątku placówki. Od bohaterki do oskarżonej – to ścieżka, która budzi ogromne zdumienie i pytania o prawdziwe intencje za fasadą publicznej działalności.

Jakie oszustwa zarzuca prokuratura?

Katalog zarzutów wobec byłej dyrektorki jest długi i szczegółowy, obejmując poświadczanie nieprawdy w dokumentach rachunkowych. Prokuratura twierdzi, że Ewa Z. zlecała wystawianie faktur za usługi, które nigdy nie zostały wykonane dla poznańskiego zoo. Mowa tu o tak kuriozalnych pozycjach jak zakup drewnianych klatek transportowych, remont nawierzchni, renowacja budynku dyrekcji, a nawet specjalistyczne szkolenia z leczenia ran i krwotoków.

Szczególnie bulwersujące są jednak zarzuty dotyczące samego serca misji ogrodu zoologicznego – opieki nad zwierzętami. Nie chodzi tylko o wykorzystywanie służbowego samochodu do celów prywatnych, ale przede wszystkim o zabieranie karmy, szczepionek oraz lekarstw zakupionych dla zwierząt w zoo i przeznaczanie ich dla własnych, domowych pupili. To podważa wiarygodność osoby, która publicznie deklarowała się jako ich największa obrończyni.

"To będzie długi proces. W sądzie ma zeznawać aż 76 świadków" - mówiła jeszcze przed rozprawą prokuratorka Alicja Małasiak.

Ile grozi za te czyny?

Perspektywa długiego procesu, w którym zeznawać ma aż 76 świadków, zapowiada, że sprawa Ewy Z. będzie roztrząsana przez długie miesiące, a może i lata. Każde z tych zeznań ma rzucić nowe światło na mechanizmy, które rzekomo funkcjonowały w zarządzanym przez nią ogrodzie zoologicznym. Prokuratura Alicja Małasiak już na starcie podkreślała złożoność i skalę prowadzonego śledztwa.

Sama oskarżona, Ewa Z., konsekwentnie nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów, co z pewnością wpłynie na dynamikę postępowania sądowego. Niemniej jednak, przestępstwa, o które jest oskarżona, zagrożone są surową karą pozbawienia wolności, sięgającą nawet 10 lat. Ta spektakularna sprawa przypomina, że nawet największe publiczne autorytety muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.