Fałszywe alarmy bombowe w szkołach. Służby ujawniają szczegóły

Ewakuacje w całej Polsce

W środę, 18 marca, setki szkół i innych placówek oświatowych w Polsce zmagały się z problemem fałszywych alarmów bombowych. Ponad 200 placówek w samej Warszawie otrzymało maile z informacjami o rzekomych ładunkach wybuchowych, co doprowadziło do masowych ewakuacji uczniów i pracowników.

Podobne zgłoszenia wpłynęły również w innych regionach kraju. Sytuacja ta spowodowała nie tylko zakłócenie normalnego funkcjonowania instytucji edukacyjnych, ale także zmusiła służby mundurowe do intensywnych działań weryfikacyjnych.

"Taki głupi żarcik powoduje nie tylko paraliż pracy placówek oświatowych, ale również policji, która zamiast łapać przestępców angażuje swoje siły i środki do weryfikacji takich żartów" - skomentowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Skala problemu w regionach

Alarmy bombowe nie ograniczyły się jedynie do stolicy. Informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych dotarły między innymi do województwa świętokrzyskiego, gdzie w zespole placówek oświatowych w Kielcach po godzinie 8:00 wpłynęła wiadomość wymagająca ewakuacji.

W Wielkopolsce zgłoszenia objęły kilka szkół i przedszkoli, a na Uniwersytecie w Poznaniu ogłoszono alarm bombowy. Szkoła Podstawowa nr 27 w Poznaniu również podjęła decyzję o ewakuacji uczniów, co potwierdziło szeroki zasięg problemu.

"Monitorujemy na bieżąco sytuację" – przekazała Radiu Eska Karolina Gałecka, rzecznik MSWiA.

Działania służb weryfikujących

Służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) aktywnie weryfikują każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia bombowego. We Wrocławiu na Dolnym Śląsku odnotowano kilka przypadków, które wymagały przeprowadzenia ewakuacji.

W Szczecinie natomiast, pomimo zgłoszeń do jednego przedszkola i jednej szkoły podstawowej, ewakuacja nie była konieczna. Policja podkreśla, że po przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania pirotechnicznego żadne z zagrożeń nie zostało dotychczas potwierdzone.

Jakie konsekwencje grożą sprawcom?

Wywołanie fałszywego alarmu bombowego wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z przepisami artykułu 224a Kodeksu karnego, osobie odpowiedzialnej za takie działanie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

W przypadku, gdy sprawca dokonał licznych zgłoszeń, karę tę można zaostrzyć. W takiej sytuacji wymiar kary może wynieść od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Działania służb skupiają się obecnie na identyfikacji osób stojących za tymi incydentami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.