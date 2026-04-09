Fałszywy książę z Dubaju aresztowany. Jakim sposobem oszukiwał Polaków i gdzie jeszcze grasował?

Zatrzymanie fałszywego księcia

Na warszawskim Ursynowie, pod koniec marca, policja zatrzymała 27-letniego obywatela Rumunii, podejrzanego o serię oszustw i kradzieży. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego natarczywe zachowanie wobec kolejnej potencjalnej ofiary, co doprowadziło do interwencji. Mężczyzna, podszywający się pod zamożnego „księcia z Dubaju”, próbował w ten sposób wykorzystać niczego niepodejrzewających kierowców.

Oszust kreował się na osobę w nagłej potrzebie, opowiadając zmyśloną historię, która miała wzbudzić litość u przypadkowych ludzi. Jego celem było wyłudzenie pieniędzy lub dokonanie kradzieży pod pretekstem oferowania wartościowej biżuterii. Wszystkie te działania miały na celu ukrycie prawdziwych intencji 27-latka, czyli wzbogacenie się kosztem ofiar.

Schemat działania oszusta

Prowadzone śledztwo ujawniło, że w połowie marca na trasie S2 27-latek zatrzymał jednego z kierowców, prosząc o podwózkę na pobliską stację benzynową. W zamian za drobną sumę pieniędzy zaoferował sygnet, rzekomo wykonany ze złota. Był to typowy element jego strategii, mającej na celu uśpienie czujności potencjalnej ofiary.

Podczas krótkiej interakcji oszust sprytnie wykorzystał nieuwagę kierowcy, wyciągając z jego portfela 1700 złotych. Późniejsze dochodzenie wykazało, że „złota” biżuteria, którą otrzymała ofiara, była w rzeczywistości bezwartościowym tombakiem. Ta perfidna metoda pozwalała mu na szybkie i pozornie bezkarne wzbogacanie się kosztem ufnych ludzi.

Działalność poza stolicą Polski?

Policjanci podejrzewają, że schemat oszustw stosowany przez 27-latka nie ograniczał się wyłącznie do Warszawy. Istnieją przesłanki wskazujące, że podobne przestępstwa mogły mieć miejsce również w innych miastach Polski. Funkcjonariusze nie wykluczają, że z uwagi na rozwojowy charakter sprawy, liczba poszkodowanych może znacząco wzrosnąć.

Zakres działalności „fałszywego księcia z Dubaju” prawdopodobnie wykraczał poza granice kraju. Śledczy analizują możliwość, że mężczyzna dokonywał podobnych oszustw także za granicą, między innymi na terenie Francji i Holandii. Międzynarodowe powiązania sprawy podkreślają skalę i zorganizowany charakter przestępczej działalności zatrzymanego obywatela Rumunii.

Zarzuty i dalsze śledztwo

Zatrzymany 27-latek usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz oszustwa i jego usiłowania. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów, pod której nadzorem prowadzone jest śledztwo, wnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku, co oznacza, że mężczyzna pozostanie w areszcie na czas trwania dalszych czynności.

Sprawa jest wciąż rozwojowa, a funkcjonariusze liczą na zgłoszenia kolejnych poszkodowanych osób, które mogły paść ofiarą „księcia z Dubaju”. Jest to kluczowe dla pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności i postawienia ewentualnych dodatkowych zarzutów. Każde nowe zeznanie może przyczynić się do rozszerzenia listy stawianych mu przestępstw.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.