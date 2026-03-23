Fatalne polowanie na Pomorzu. Kto pociągnął za spust?

Nocny dramat w Trąbkach Wielkich

Noc z 21 na 22 marca w okolicach Granicznej Wsi, niedaleko Trąbek Wielkich na Pomorzu, na zawsze zapisze się jako data tragicznej pomyłki lub rażącego zaniedbania. Dwóch 47-letnich mężczyzn, którzy wyruszyło na nocne polowanie, nie spodziewało się, że jeden z nich nigdy nie wróci do domu. Około godziny 23:00, ciszę przerwał strzał, który okazał się fatalny w skutkach. Na miejsce natychmiast wezwano służby, jednak życia postrzelonego myśliwego nie udało się uratować.

To wydarzenie rzuca cień na całe środowisko łowieckie, budząc pytania o bezpieczeństwo i przestrzeganie procedur. Policja i prokuratorzy spędzili długie godziny na miejscu zdarzenia, skrupulatnie zabezpieczając każdy ślad, który mógłby pomóc w rozwikłaniu tej zagadki. Czas pokaże, a śledczy nie zamierzają pozostawić żadnego szczegółu bez odpowiedzi.

Kto jest odpowiedzialny za tragedię?

Co znamienne, to drugi uczestnik feralnego polowania powiadomił służby o dramatycznym zdarzeniu. Ten sam mężczyzna został ujęty przez funkcjonariuszy, jednak do tej pory nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Śledztwo jest w początkowej fazie, a prokuratura analizuje każdą możliwą wersję wydarzeń, od nieszczęśliwego wypadku po celowe działanie. Wielogodzinne zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia ma dostarczyć odpowiedzi na te kluczowe pytania.

Asp. Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim potwierdził, że prowadzone jest intensywne śledztwo. Taka deklaracja podkreśla wagę sprawy i determinację organów ścigania w dążeniu do prawdy, która wciąż pozostaje ukryta w mroku nocy. Czy w tej sprawie nie doszło do rażących zaniedbań bezpieczeństwa?

"Prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego zdarzenia – poinformował w rozmowie z WP asp. Karol Kościuk, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim."

Ryzyko nocnych łowów?

W środowisku myśliwych, choć nieoficjalnie, już krążą opinie o ogromnym ryzyku, jakie niosą ze sobą nocne łowy, zwłaszcza w tak wąskim gronie. Słaba widoczność w ciemnościach lasu, ograniczona do zasięgu latarki czy noktowizora, potęguje możliwość fatalnej pomyłki. Czy to właśnie brak odpowiedniej ostrożności lub niedostateczne przeszkolenie doprowadziło do tej tragedii? Wnioski z sekcji zwłok i badania balistyczne będą kluczowe dla ustalenia rzeczywistej przyczyny śmierci.

Warto przypomnieć, że każdy myśliwy podlega ścisłym regulaminom i procedurom bezpieczeństwa, których złamanie może mieć tragiczne konsekwencje. Polski Związek Łowiecki, w obliczu tej tragedii, wydał oficjalny komunikat, deklarując pełną gotowość do współpracy ze służbami. Okręgowy rzecznik dyscyplinarny dodatkowo poprowadzi własne postępowanie w tej bulwersującej sprawie.

Co ustali prokuratura?

Przed prokuraturą stoi teraz niezwykle skomplikowane zadanie ustalenia wszystkich detali. Śledczy będą analizować każdy aspekt zdarzenia: dystans, z jakiego oddano strzał, stan zabezpieczenia broni oraz to, czy uczestnicy polowania przestrzegali obowiązującego regulaminu. Chodzi o to, by precyzyjnie określić, czy doszło do błędu, zaniedbania, czy może celowego działania, choć to ostatnie budzi największe obawy.

Na ten moment śledczy zachowują milczenie w sprawie szczegółów, co jest standardową procedurą w tak delikatnych i złożonych przypadkach. Wiadomo jednak, że to właśnie wyniki ekspertyz balistycznych, połączone z zeznaniami zatrzymanego mężczyzny, będą miały decydujące znaczenie dla dalszego biegu sprawy. Cała prawda o tej tragicznej nocy czeka na odkrycie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.