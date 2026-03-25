Filharmonia Krakowska Grzegórzki. Znamy projekt za 450 milionów złotych

Wybrano projekt nowej Filharmonii Krakowskiej

Władze województwa małopolskiego oficjalnie ogłosiły wyniki międzynarodowego konkursu architektonicznego, który wyłonił koncepcję przyszłego centrum kulturalnego regionu. Zwycięską wizję dla nowej Filharmonii Krakowskiej imienia Karola Szymanowskiego przygotowało renomowane biuro K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o. Kompleks zlokalizowany będzie w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki, co ma ułatwić dojazd i ożywić okolicę. Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył na realizację tego gmachu kwotę 450 milionów złotych.

Inwestycja ma zapewnić instytucji muzycznej z ponad osiemdziesięcioletnią tradycją nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Projekt zakłada stworzenie głównej przestrzeni koncertowej, która będzie mogła pomieścić 1900 gości. Oprócz tego powstanie mniejsza sala kameralna, zdolna pomieścić 300 osób. Nowa siedziba ma stać się kluczowym punktem na kulturalnej mapie Małopolski, odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności.

Jakie cechy ma zwycięski projekt?

Komisja konkursowa szczegółowo oceniła wszystkie zgłoszone koncepcje, zwracając uwagę na wiele kryteriów. Doceniono zaproponowaną równowagę między aspektami wizualnymi, kosztami realizacji oraz ogólną użytecznością obiektu. Zaprojektowana przez K. Ingarden, J. Ewy Architekci bryła płynnie wkomponowuje się w tkankę miejską Krakowa. Jednocześnie tworzy niezwykle nowoczesną i reprezentacyjną przestrzeń, która ma być wizytówką regionu.

Zwycięska wizja architektoniczna charakteryzuje się rygorystycznym przestrzeganiem najwyższych standardów dźwiękowych. Parametry akustyczne głównych przestrzeni koncertowych były konsultowane z uznanymi na świecie specjalistami. Wśród ekspertów, którzy doradzali przy projekcie, znaleźli się Keiji Oguchi z Nagata Acoustics Inc. oraz specjaliści z PAK Pracownia Akustyczna Kozłowski. Ich wiedza ma zagwarantować doskonałe warunki akustyczne dla muzyków i publiczności.

Funkcjonalność i logistyka obiektu

Członkowie sądu konkursowego szczególnie wyróżnili układ ogromnej sali koncertowej. Zastosowano w niej podwójne balkony, które mają gwarantować optymalne rozchodzenie się dźwięku w całej przestrzeni. Uznanie zdobył również niezwykle praktyczny i przemyślany rozkład pomieszczeń przeznaczonych do prób muzycznych. Całość ma zapewnić artystom komfortowe warunki pracy.

Koncepcja architektoniczna wyróżnia się także sensowną logistyką, co ma przełożyć się na sprawne funkcjonowanie obiektu. Projekt ma również ogromne szanse na szybkie i efektywne przeprowadzenie prac budowlanych. Twórcy najlepszej koncepcji otrzymają nagrodę w wysokości 170 tysięcy złotych i przystąpią do szczegółowych negocjacji projektowych. To kluczowy moment dla tej gigantycznej małopolskiej inwestycji, która wpłynie na rozwój kultury w regionie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.