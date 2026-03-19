Flakka w Warszawie. Kto został aresztowany za groźny syntetyk?

Groźny syntetyk w Warszawie

Na warszawskiej Woli policjanci odkryli znaczną ilość niebezpiecznej substancji psychotropowej. W mieszkaniu 33-letniego obywatela Białorusi znaleziono kilkaset gramów a-PVP, potocznie nazywanego „flakką” lub „zombie”. Używka, do tej pory kojarzona głównie ze Stanami Zjednoczonymi, staje się problemem także w Polsce. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyk, który jest uznawany za jeden z najgroźniejszych syntetyków na rynku.

Substancja a-PVP wywołuje silne pobudzenie organizmu, stan euforii oraz eliminuje odczuwanie zmęczenia i bólu. Po zażyciu często prowadzi do bezsenności, co dodatkowo obciąża organizm. Jej działanie jest śmiertelnie niebezpieczne, a niekontrolowane zażycie może mieć tragiczne skutki zdrowotne. Eksperci podkreślają wysoką toksyczność i uzależniający potencjał tego syntetyku.

Narkotyk zombie: skąd pochodzi?

„Flakka” zyskała rozgłos w Stanach Zjednoczonych, gdzie media obszernie relacjonowały jej dramatyczne skutki. Osoby pod wpływem tego narkotyku poruszały się w sposób nienaturalnie wygięty lub pochylony, często chwiejąc się. Amerykańskie media określały ulice, na których pojawiali się zażywający, mianem „ulic zombie”, co odzwierciedlało przerażające efekty substancji. To właśnie stamtąd pochodzi potoczna nazwa „narkotyk zombie”.

Teraz „kolorowa śmierć” dotarła do Warszawy, konkretnie na osiedle Mirów. Poza samym narkotykiem, w mieszkaniu Białorusina funkcjonariusze znaleźli również przedmioty świadczące o przygotowaniach do dystrybucji. Wśród zabezpieczonych dowodów była waga elektroniczna, kluczowa do porcjowania substancji, oraz znaczna ilość gotówki. Odnalezienie tych przedmiotów wskazuje na działalność przestępczą wykraczającą poza użytek własny.

„Ilość środków odurzających pozwala przypuszczać, że były przeznaczone na coś więcej niż „użytek własny” – przyznają policjanci.”

Jakie konsekwencje grożą za posiadanie narkotyków?

Zatrzymany Białorusin był już wcześniej notowany przez organy ścigania za przestępstwa związane z narkotykami. Tym razem prokurator przedstawił mu zarzut „posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej”. Zgodnie z polskim prawem, za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat, co podkreśla powagę sytuacji. Sprawa jest traktowana priorytetowo ze względu na niebezpieczeństwo substancji.

Wszystkie zabezpieczone substancje psychotropowe zostały przekazane do dalszych specjalistycznych badań laboratoryjnych. Ich analiza ma potwierdzić skład i czystość znalezionego a-PVP. Białorusin decyzją sądu trafił do aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy, gdzie oczekiwać będzie na dalsze postępowanie w jego sprawie. Śledztwo jest w toku.

„Wszystkie substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań – informuje Marta Sulowska z policji na Woli.”

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.