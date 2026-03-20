Foka Irek zdrowieje w Helu. Co dzieje się z małym pacjentem?

Pierwszy pacjent Fokarium Hel

W sobotę 7 marca na plaży w Ustce odnaleziono młodą fokę szarą, pokrytą białym futrem lanugo, typowym dla najmłodszych osobników. Na miejsce natychmiast przybyli wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF. Obszar wokół zwierzęcia został odgrodzony, aby zapewnić mu spokój i bezpieczeństwo. Spacerującym plażą wyjaśniano zasady właściwego zachowania wobec dzikiego ssaka, a wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF szybko zabezpieczyli teren.

Szybko ustalono, że szczenię ma zaledwie około tygodnia i znajdowało się w bardzo złym stanie zdrowia. Było wyraźnie wychudzone oraz skrajnie osłabione, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla jego życia. Ważący 17 kilogramów osobnik otrzymał imię Irek, nawiązujące do ławeczki Ireny Kwiatkowskiej w pobliżu miejsca znalezienia. Ostatecznie decyzję o przewiezieniu do ośrodka rehabilitacji podjęli specjaliści ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Ile waży foka Irek dzisiaj?

Obecnie mały Irek przebywa pod stałą opieką specjalistów w helskim ośrodku rehabilitacji fok. Jest to pierwszy pacjent tej placówki w bieżącym roku, co podkreśla jego wyjątkowość i pilność interwencji. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Fokarium w mediach społecznościowych, zwierzę stopniowo odzyskuje siły i powraca do zdrowia. Irek zrzuca swoje szczenięce futerko lanugo, co jest naturalnym etapem rozwoju i wskazuje na poprawę jego kondycji.

Młoda foka jest pod profesjonalną obserwacją, a jej kondycja jest stale monitorowana. Celem rehabilitacji jest przywrócenie jej pełnej sprawności i samodzielności w środowisku naturalnym. Kiedy tylko Irek odzyska pełnię sił oraz osiągnie odpowiednią wagę i kondycję, zostanie wypuszczona z powrotem do swojego naturalnego środowiska – jej domem ponownie stanie się Bałtyk.

Jak zachować się widząc fokę?

Napotkanie foki na plaży wymaga od każdego świadomego spacerowicza szczególnej ostrożności i zachowania odpowiedniego dystansu. Fokarium w Helu przypomina o kilku kluczowych zasadach postępowania w takiej sytuacji, dostępnych w mediach społecznościowych. Zawsze należy pozwolić foce spokojnie odpocząć na brzegu, bez zbliżania się. Pod żadnym pozorem nie wolno jej dotykać ani podejmować prób chwytania, gdyż może to zaszkodzić zwierzęciu lub sprowokować jego reakcję. Pamiętajmy, że zawsze powinniśmy pozwolić foce spokojnie odpocząć na brzegu.

Sam fakt, że zwierzę wyleguje się na plaży, absolutnie nie musi oznaczać, że jest chore lub potrzebuje natychmiastowej interwencji. Foki często wychodzą na ląd, aby odpocząć. Jeśli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości co do jej stanu zdrowia lub zachowania, powinniśmy natychmiast skontaktować się z wykwalifikowanymi służbami, takimi jak Błękitny Patrol WWF. Ważne jest, aby utrzymywać dystans, unikać głośnych dźwięków i pilnować, aby domowe pupile nie podchodziły zbyt blisko dzikiego ssaka. Jeśli mamy wątpliwości co do stanu foki, należy skontaktować się ze służbami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.