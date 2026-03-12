Gdańsk traci w rankingu miast do życia. Które pozycje zaskakują?

Nowy ranking miast do życia

Opublikowano najnowsze wyniki rankingu miast, w których najlepiej się żyje na przełomie lat 2025 i 2026. Zestawienie, opracowane przez Business Insider Polska, analizuje warunki życia w 16 stolicach województw. Metodologia badania opiera się na sześciu głównych wskaźnikach. Trzy z nich koncentrują się na aspektach finansowych mieszkańców. Uwzględniono stopę bezrobocia, średnie zarobki oraz ceny nieruchomości z rynku wtórnego.

Pozostałe trzy wskaźniki dotyczą szeroko pojętej jakości życia. Zaliczono do nich dostęp do opieki medycznej, wskaźnik przestępczości oraz czystość powietrza w danym regionie. Zwycięzcami aktualnego zestawienia zostały Poznań i Rzeszów. Oba miasta uzyskały po 41 punktów, tym samym dzieląc pierwsze miejsce na podium.

Gdańsk znacząco traci pozycje

Gdańsk odnotował znaczący spadek w bieżącym rankingu miast, które są przyjazne mieszkańcom. Stolica województwa pomorskiego uplasowała się na 8. pozycji. Jest to wyraźny krok wstecz w porównaniu do poprzedniej edycji zestawienia. Wówczas miasto zajmowało 5. miejsce. To najsłabszy wynik Gdańska w tym konkretnym rankingu od ponad dwóch lat.

Jeszcze niedawno Gdańsk znajdował się w pierwszej trójce rankingu Business Insider. Obecnie ustąpił miejsca innym ośrodkom. Przewyższają go między innymi Poznań, Rzeszów, Katowice, Lublin, a także Warszawa. Stolica kraju zanotowała imponujący awans. Dzięki poprawie wskaźników w kilku obszarach przesunęła się na 5. lokatę.

Dlaczego Gdańsk spadł?

Niższa pozycja Gdańska nie jest wyłącznie wynikiem pogorszenia jego indywidualnych statystyk. Na końcowy układ sił wpłynęła również ogólna poprawa wyników osiągniętych przez inne miasta uczestniczące w rywalizacji. Konkurencja w rankingu jest wysoka, a inne metropolie intensywnie pracują nad zwiększeniem komfortu życia swoich mieszkańców.

Analiza wskazuje, że wiele miast zainwestowało w rozwój infrastruktury czy poprawę jakości usług. Tego rodzaju działania przyczyniły się do ich awansu. To pokazuje dynamikę zmian w jakości życia w polskich miastach i konieczność ciągłego rozwoju.

Jak Gdańsk wypada w kategoriach?

Analizując poszczególne kategorie, Gdańsk plasuje się głównie w środkowej części stawki. Miasto wyróżnia się pozytywnie pod względem jakości powietrza. W tej kategorii zajęło wysoką 2. pozycję, dając się wyprzedzić jedynie Olsztynowi. To jeden z kluczowych atutów stolicy Pomorza, wpływający na komfort życia.

W pozostałych aspektach stolica Pomorza również notuje zadowalające wyniki. W kategorii poziomu bezrobocia miasto zostało sklasyfikowane na 8. miejscu. Z kolei w zestawieniu średnich wynagrodzeń Gdańsk wypadł nieco lepiej. Plasuje się na 3. pozycji, zaraz za Krakowem i Warszawą.

Metodologia rankingu miast

Ranking przygotowany przez Business Insider opiera się na twardych danych pochodzących z instytucji państwowych. Twórcy zestawienia korzystali z informacji udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Uzupełniono je także o dane z portalu Morizon. To zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników.

Wynik końcowy każdego miasta to suma punktów, które odpowiadają miejscom zajętym w sześciu badanych kategoriach. Zasada klasyfikacji jest prosta: im mniej punktów zgromadzi miasto, tym wyższą pozycję zajmuje w generalnej klasyfikacji. Takie podejście pozwala na obiektywną ocenę i porównanie różnych ośrodków miejskich.

