Gdańsk żegna kultowe kino. Czy to początek końca pewnej epoki?

Symboliczny koniec pewnej epoki

Dla wielu mieszkańców Gdańska i okolicznych miejscowości, kino Helios w Alfa Centrum przy ulicy Kołobrzeskiej było czymś więcej niż tylko miejscem do oglądania filmów. Przez blisko ćwierć wieku stanowiło stały punkt na rozrywkowo-filmowej mapie dzielnicy Przymorze, będąc świadkiem tysięcy premier, radosnych seansów i niezliczonych osobistych wspomnień. Informacja o jego zamknięciu, podana przez portal trojmiasto.pl, uderzyła w sentymentalne nuty, wywołując dyskusje o zmieniającej się rzeczywistości centrów handlowych i kinowej kultury.

Decyzja o zakończeniu działalności gdańskiego Heliosa, które swoje ostatnie seanse zaoferuje w dniach 27–29 marca, nie jest odosobnionym przypadkiem. To kolejny cios dla kinomanów w Trójmieście, zwłaszcza po wcześniejszych zapowiedziach likwidacji sopockiego Multikina, co ma nastąpić w 2026 roku. Miasto, które kiedyś tętniło kinowym życiem, stopniowo zmienia swoje oblicze, zmuszając do refleksji nad przyszłością dużych multipleksów w dobie cyfrowej rewolucji i rosnącej popularności streamingów.

"Blisko ćwierć wieku wspólnej historii to znacznie więcej niż działalność operacyjna. To tysiące premier, miliony widzów i niezliczone osobiste wspomnienia. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata wybierali nasze kino jako miejsce ważnych chwil" - poinformował Tomasz Jagiełło, prezes Helios SA, cytowany przez portal trojmiasto.pl.

Co zastąpi kultową galerię?

Przyczyna likwidacji kina Helios w Alfa Centrum jest ściśle powiązana z gruntownymi planami dotyczącymi całej nieruchomości. Jak się okazuje, galeria handlowa Alfa Centrum w Gdańsku, działająca od 2002 roku, została jakiś czas temu sprzedana, co przypieczętowało jej los. Nowym właścicielem okazała się spółka Euro Styl, będąca częścią Grupy Dom Development, co od razu zarysowało nową wizję dla tego strategicznego terenu.

W miejscu obecnego kompleksu handlowego ma powstać nowoczesna, wielofunkcyjna zabudowa, która ma znacząco zmienić charakter tej części Przymorza. Wstępna koncepcja zakłada budowę około 700 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, a także lokali usługowych, co ma stworzyć kompleksowe centrum miejskie. To kolejny przykład urbanistycznej transformacji, gdzie tradycyjne galerie ustępują miejsca gęstej, mieszkalno-usługowej tkance miejskiej, odpowiadając na rosnące potrzeby mieszkaniowe.

Jak pożegnać gdańskie kino?

Aby godnie pożegnać się z widzami i symbolicznie zamknąć niemal ćwierćwieczny rozdział, kierownictwo kina Helios w Alfa Centrum przygotowało specjalny weekend pożegnalny. W dniach 27–29 marca miłośnicy kina będą mieli ostatnią szansę, aby zasiąść w salach kinowych i obejrzeć wybrane seanse. To nie tylko okazja do sentymentalnego powrotu, ale także możliwość skorzystania z promocyjnych cen biletów, co z pewnością przyciągnie tłumy.

Takie pożegnania, choć bolesne dla stałych bywalców, są nieodłączną częścią dynamiki rozwoju miast i rynków. Warto pamiętać, że choć jedno miejsce znika, inne powstaną, oferując nowe formy rozrywki i przestrzenie publiczne. Zniknięcie Heliosa w Alfa Centrum to koniec pewnej ery, ale jednocześnie zapowiedź przyszłych zmian, które w perspektywie kilku lat całkowicie przeobrażą ten fragment Gdańska, wpisując się w szerszy trend urbanistyczny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.