Radny proponuje miejską usługę randkową. Co na to stołeczny ratusz?

Samotność w stolicy – propozycja radnego

Problem samotności w dużych miastach narasta, co zauważył warszawski radny Jan Mencwel. Skierował on interpelację do prezydenta stolicy, proponując inicjatywę mającą na celu **wspieranie mieszkańców w nawiązywaniu nowych kontaktów**. Chodzi zarówno o przyjaźnie, jak i związki romantyczne, co ma przeciwdziałać pogłębiającej się izolacji społecznej.

Radny Mencwel odwołał się do badań socjologicznych, wskazujących na "epidemię samotności", która dotyka od 53 do 68 procent dorosłych Polaków. Podkreślił, że **szczególnie narażone są osoby młode oraz seniorzy**. Choć brak dokładnych danych dla samej Warszawy, można przypuszczać, że problem ten dotyczy w znacznym stopniu również mieszkańców stolicy, wpływając na różne aspekty życia społecznego.

Mencwel zaznaczył, że rosnąca izolacja społeczna wpływa na zmniejszoną liczbę zawieranych małżeństw i trwałych relacji. Taka sytuacja negatywnie odbija się nie tylko na zdrowiu psychicznym warszawiaków, ale również na kwestiach demograficznych, co stanowi istotne **wyzwanie dla rozwoju miasta**. W związku z tym zapytał władze miasta o możliwość uruchomienia usługi.

Propozycja dotyczyła stworzenia miejskiej usługi – dostępnej zarówno online, jak i offline – która **pomagałaby w nawiązywaniu znajomości**. Radny argumentuje, że podobne funkcje kiedyś spełniały media społecznościowe, które obecnie, jego zdaniem, stały się narzędziami biznesowymi, skoncentrowanymi na zyskach z danych użytkowników.

"Mieszkańcy i mieszkanki Warszawy coraz częściej narzekają na samotność i niby taka samotność w wielkim mieście to taki stereotyp, ale naprawdę jest taka, że coś jest rzeczywiście nie tak" – powiedział radny w rozmowie z „Super Expressem”.

Jak miałaby działać miejska platforma

Radny Mencwel wyobraża sobie, że stolica mogłaby uruchomić miejski portal społecznościowy. Jego celem byłoby **ułatwienie poznawania sąsiadów**, nawiązywania nowych znajomości oraz tworzenia kół zainteresowań, co sprzyjałoby budowaniu lokalnej społeczności.

Dodał również, że taka platforma mogłaby służyć do **szukania partnerów do randkowania**, co byłoby odpowiedzią na potrzeby osób poszukujących związków. Zdaniem radnego, miasto posiada obszerne informacje o wydarzeniach i miejscach, które mogłyby być wykorzystane do rekomendowania mieszkańcom aktywności sprzyjających integracji społecznej.

"Możliwości są olbrzymie, trzeba tylko chcieć" – stwierdził pomysłodawca, wskazując na potencjał projektu.

Reakcja stołecznego Ratusza

Pomimo przedstawionej propozycji, stołeczny Ratusz nie ustosunkował się merytorycznie do interpelacji radnego. Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski udzielił krótkiej odpowiedzi, która **zakwestionowała formalny charakter pisma**.

Fijałkowski stwierdził, że wystąpienie radnego **nie spełnia kryteriów wymaganych dla interpelacji**. To oznacza, że regulacje ustawowe dotyczące tej instytucji nie znajdą w tym przypadku zastosowania.

"Pana wystąpienie – z uwagi na jego treść – nie spełnia kryteriów pozwalających uznać je za interpelację" – odpisał Maciej Fijałkowski.

"Nie znajdą wobec niego zastosowania regulacje ustawowe dotyczące tej instytucji" – dodał sekretarz miasta.

Interpelacja bez odpowiedzi

W praktyce oznacza to, że miasto nie odpowiedziało na konkretne pytanie dotyczące możliwości stworzenia miejskiej aplikacji randkowej lub innej platformy wspierającej relacje społeczne. Urzędnicy uznali, że pismo **nie spełnia wymogów formalnych interpelacji**, która powinna dotyczyć "spraw o istotnym znaczeniu dla gminy".

Tym samym, temat proponowany przez radnego Mencwela utknął w miejscu, a jego realizacja w najbliższym czasie wydaje się mało prawdopodobna. Radny zapowiada jednak, że **będzie kontynuował walkę o swój projekt**, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Globalny problem samotności w miastach

Problem samotności w metropoliach jest zjawiskiem globalnym i narastającym. Przykładowo, w Japonii powołano nawet specjalnego ministra ds. samotności, co podkreśla skalę wyzwania. W samym Tokio funkcjonuje **miejska usługa podobna do tej, którą proponuje radny Mencwel**, wspierająca mieszkańców w nawiązywaniu kontaktów.

Również w Londynie aktywnie rozwijane są programy integracji sąsiedzkiej, mające na celu zacieśnianie więzi społecznych. W Warszawie istnieją Miejsca Aktywności Lokalnej, których zadaniem jest **pomoc sąsiadom w poznawaniu się**. Na razie jednak miejska platforma do poznawania ludzi nie zostanie utworzona, ponieważ ratusz odmawia dyskusji na ten temat.

