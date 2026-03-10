Wypadek BMW Mąkolin. Co tak naprawdę stało się z nastolatkami?

Tragedia w Mąkolinie

W poniedziałkowy wieczór, 9 marca, pod Płockiem rozegrał się scenariusz rodem z najgorszych koszmarów, kiedy to BMW wiozące pięcioro nastolatków, nagle wypadło z drogi i dachowało. Miejscowość Mąkolin stała się świadkiem dramatu, który na zawsze odmienił życie wielu rodzin, a lokalna społeczność pogrążyła się w głębokiej żałobie. Zdarzenie to natychmiast zmobilizowało ogromne siły ratunkowe, wskazując na skalę tragedii.

Z pierwszych policyjnych ustaleń wynika, że 18-letni kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem na ostrym łuku drogi. Samochód z ogromną siłą zjechał z jezdni, uderzył w znak drogowy, a następnie wpadł do głębokiego rowu, zostając doszczętnie zmiażdżony. Na miejscu wypadku nadal widoczne są ślady świeżego hamowania i przeorana ziemia, świadczące o brutalności zderzenia.

Ola nie żyje

Najbardziej bolesną konsekwencją tego strasznego wypadku była śmierć 14-letniej Oli, która zginęła na miejscu. Dziewczynka, uczennica szkoły podstawowej w Nowym Miszewie, stała się ofiarą tragicznej pomyłki lub brawury, której przyczyny są obecnie przedmiotem intensywnego śledztwa. Jej odejście pozostawiło ogromną pustkę i falę smutku w szkolnej społeczności, która pożegnała ją w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych, oddając hołd młodej koleżance.

W momencie dachowania BMW, wszyscy pasażerowie, w wieku od 14 do 17 lat, zostali wyrzuceni poza pojazd, co świadczy o skali sił działających podczas zderzenia. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się cztery zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna, policja oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, starając się opanować chaos i ratować poszkodowanych z tego piekła na ziemi. Droga została całkowicie zamknięta, a mieszkańcy z zapartym tchem śledzili rozwój wydarzeń.

"Wszyscy leżeli poza samochodem, cali byli we krwi. To była masakra" - mówił reporterowi „Super Expressu” Andrzej Więckowski (67 l.), który jako jeden z pierwszych dotarł na miejsce zdarzenia.

Stan poszkodowanych nastolatków

Tragedia w Mąkolinie dotknęła nie tylko rodzinę zmarłej Oli, ale także bliskich pozostałych czterech nastolatków, którzy walczą o życie i zdrowie w szpitalach. Dwie osoby – 16-letnia dziewczyna i 17-letni chłopak – zostały przetransportowane śmigłowcami LPR w stanie krytycznym, co jasno obrazuje, jak poważne były ich obrażenia. To jest walka o każdy oddech, o każdą szansę na powrót do normalności, która z pewnością nie będzie już taka sama.

Osiemnastoletni kierowca oraz drugi 17-letni pasażer, choć z lżejszymi obrażeniami, również trafili do placówek medycznych w Sochaczewie i Warszawie. Policja potwierdziła, że kierowca BMW był trzeźwy w chwili wypadku, co dodatkowo komplikuje próbę zrozumienia przyczyn tego dramatycznego zdarzenia. Pytanie, co skłoniło młodego człowieka do takiej brawury, pozostaje otwarte i dręczy wielu.

Co ustali prokuratura?

Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Płocku, która wszczęła śledztwo w kierunku art. 177 §2, czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Jest to standardowa procedura w takich przypadkach, ale z pewnością będzie wymagała drobiazgowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, aby zadośćuczynić ofiarom tej tragedii. Śledczy zabezpieczyli rozbite BMW, które zostanie dokładnie przebadane przez biegłego z zakresu techniki samochodowej, aby ustalić, czy samochód był w pełni sprawny.

Prokurator Bartosz Maliszewski zapowiedział sekcję zwłok 14-letniej Oli, co ma pomóc w ustaleniu precyzyjnych przyczyn jej śmierci. W związku ze sprawą zatrzymano również dwie osoby – 18-letniego kierowcę oraz 17-letniego pasażera, którzy po opuszczeniu szpitala będą przesłuchani w celu wyjaśnienia szczegółów. Całe postępowanie ma na celu rzucić światło na to, co dokładnie wydarzyło się feralnego wieczoru w Mąkolinie.

"- Będzie prowadzone śledztwo przez Prokuraturę Okręgową w Płocku, został już wyznaczony prokurator referent do prowadzenia śledztwa. Postępowanie jest prowadzone w kierunku art. 177 §2, czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok -" - powiedział we wtorek „Super Expressowi” prokurator Bartosz Maliszewski.

"- Okoliczności wypadku przybliży nam śledztwo, jak i opinia biegłego -" - podkreślił prokurator.

