Gdańskie zoo ma nowe gwiazdy. Czy wiesz, co spotkało jedną z nich?

Nowe życie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

Gdański Ogród Zoologiczny w Trójmieście świętuje narodziny dwóch uroczych samiczek, które wzbogaciły jego kolekcję zwierząt. Najmłodsza z nich to samiczka hipopotama karłowatego, która przyszła na świat w tym roku i już podbija serca odwiedzających. Jej narodziny są szczególnie ważne, biorąc pod uwagę status gatunku zagrożonego wyginięciem.

Druga młoda mieszkanka to mała żyrafka ugandyjska, urodzona w grudniu ubiegłego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Obie młode podopieczne są pod stałą opieką pracowników zoo oraz swoich rodziców, stopniowo adaptując się do nowego środowiska. Ich obecność to ważny krok w programach hodowlanych.

Jak żyje mała hipopotamica?

Młoda samiczka hipopotama karłowatego, której rodzicami są 15-letni Sapo i 9-letnia Malela, szybko rośnie i rozwija się pod czujnym okiem opiekunów. Jej życie, typowe dla tego gatunku, w dużej mierze koncentruje się wokół wody, co stanowi fascynujący widok dla zwiedzających gdańskie zoo. Odwiedzający mogą obserwować ją podczas relaksu w specjalnie przygotowanym środowisku.

Hipopotam karłowaty to gatunek zagrożony wyginięciem, którego populacja na wolności liczy zaledwie kilka tysięcy osobników, głównie w lasach Afryki Zachodniej. W przeciwieństwie do hipopotamów nilowych, ten gatunek jest znacznie mniejszy i prowadzi bardziej samotniczy tryb życia, preferując ukrywanie się w ciągu dnia. Zoo zaleca obserwacje wcześnie rano lub późnym popołudniem.

"W naszym zoo możecie teraz zaobserwować wyjątkowy duet, mamę z córką. Przy odrobinie szczęścia zobaczycie je podczas relaksu w ich prywatnym wodnym spa" - informuje zoo w social mediach.

"- W ciągu dnia często odpoczywają w ukryciu, podczas gdy ich więksi krewni najchętniej spędzają ten czas zanurzeni w wodzie. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, bo choć hipcie lubią drzemki, to w ciągu dnia jest szansa na ciekawe obserwacje ich aktywności. Podpowiadamy – rano zaraz po otwarciu zoo i późnym popołudniem - informuje zoo."

Narodziny żyrafki. Jak przebiega poród?

Mała żyrafka ugandyjska, której rodzicami są Alia i nieżyjący już Aki, przyszła na świat w trudnych warunkach, co wymagało specjalnych przygotowań. Sam poród żyraf odbywa się na stojąco, co sprawia, że młode spada na podłoże z wysokości około półtora metra, co jest znacznym wyzwaniem dla noworodka. Specjalne pomieszczenie zostało przygotowane na to wydarzenie.

Noworodek żyrafy waży od 30 do 70 kilogramów i mierzy ponad 1,7 metra już w chwili narodzin, co świadczy o jego imponujących rozmiarach od samego początku. Proces ciąży i porodu stanowi duże obciążenie dla samicy, wymagając od niej ogromnego wysiłku i wytrzymałości. Całe wydarzenie było monitorowane kamerami, co pozwoliło na bieżąco śledzić rozwój sytuacji.

Jak żyrafka poznaje świat?

Poród trwał około godziny i zakończył się pomyślnie, co było ulgą dla pracowników gdańskiego ogrodu zoologicznego. Już po kilkudziesięciu minutach od przyjścia na świat młode stanęło na własnych nogach i podjęło pierwsze próby ssania mleka matki. Ten szybki rozwój jest kluczowy dla przeżycia żyrafki w naturze.

Pod czujnym okiem swoich opiekunów oraz matki, mała żyrafka stopniowo poznaje otaczający ją świat, ludzi oraz inne osobniki swojego gatunku. Jej adaptacja do środowiska zoo jest procesem, który wymaga cierpliwości i troskliwej opieki ze strony personelu, zapewniając jej bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

Smutna wiadomość z zoo. Śmierć ojca żyrafki

Niestety, na początku marca tego roku, gdańskie zoo dotknęła smutna wiadomość o śmierci ojca małej żyrafki, piętnastoletniego samca o imieniu Aki. Zwierzę cierpiało na poważne problemy zdrowotne, które od dłuższego czasu obciążały jego organizm. Stan jego zdrowia pogarszał się mimo starań weterynarzy.

Badania wykazały, że mięsień sercowy Akiego był znacznie mniejszy niż u typowych dorosłych osobników, co doprowadziło do przewlekłej niewydolności krążenia. To schorzenie znacząco osłabiło jego odporność, co ostatecznie doprowadziło do śmierci. Śmierć Akiego to duża strata dla programu hodowlanego zoo.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.