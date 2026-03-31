Gdzie powstają chmury? Niezwykły widok zaskakuje kierowców na objazdach

Tajemnica zamkniętej estakady

Początek czerwca 2025 roku z pewnością zapadł w pamięć kierowcom z regionu, a szczególnie tym, którzy regularnie korzystają z drogi krajowej DK79 w Chorzowie. To właśnie wtedy, z dnia na dzień, podjęto radykalną decyzję o całkowitym zamknięciu kluczowej estakady. Powód był jeden i nie pozostawiał złudzeń – stan techniczny konstrukcji okazał się na tyle fatalny, że dalsze jej użytkowanie mogłoby sprowadzić na użytkowników poważne niebezpieczeństwo.

Prezydent miasta Szymon Michałek, po zapoznaniu się z alarmującymi wynikami ekspertyzy technicznej, nie miał wyboru – bezpieczeństwo mieszkańców i przejezdnych było priorytetem. Dokument przygotowany przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów jednoznacznie wskazywał na zagrożenie, co zaowocowało natychmiastowym wprowadzeniem zakazu ruchu. Od tamtej pory, czyli od 2 czerwca 2025 roku, ruch zarówno na estakadzie, jak i pod nią, został wstrzymany, a krajobraz drogowy Chorzowa uległ drastycznej zmianie.

Kiedy estakada wróci do użytku?

Mimo upływu miesięcy, nadzieja na powrót do normalności w końcu się pojawiła. W połowie marca Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podjęła konkretne kroki, przeznaczając ponad 600 tysięcy złotych na przygotowanie nowej, szczegółowej ekspertyzy obiektu. To właśnie ona ma rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości konstrukcji i zaplanować niezbędne prace remontowe.

Zadanie to powierzono renomowanej firmie GF-Mosty z Piekar Śląskich, która w ciągu dwunastu tygodni ma przeprowadzić kompleksową analizę. Specjaliści sprawdzą nie tylko obecny stan estakady, ale również oszacują zakres koniecznych napraw, a także zdecydują, czy potrzebne będzie tymczasowe podparcie, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem proces ten przebiegnie sprawniej, niż poprzednie próby ratowania niszczejącej infrastruktury.

Zaskakujące widoki na objazdach

Zamknięcie chorzowskiej przeprawy to dla kierowców synonim objazdów, które zmuszają do zmian w codziennych trasach. Ci jadący od strony Bytomia muszą wybierać alternatywne szlaki, m.in. przez dzielnice Chorzów II czy Chorzów Stary. To właśnie tam, na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, wielu podróżujących przeciera oczy ze zdumienia, napotykając widok, który potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych mieszkańców przemysłowego Śląska.

Nad zabudowaniami nagle pojawiają się ogromne, białe obłoki, do złudzenia przypominające naturalne chmury. Ten spektakularny fenomen szybko zyskał miano „fabryki chmur” i stał się nieoficjalną atrakcją turystyczną objazdu. Choć widok jest niezwykły, jego źródło jest prozaiczne – za niebiańskimi obłokami stoi jedna z kluczowych dla regionu instalacji przemysłowych, od lat wpisana w śląski krajobraz.

Kto produkuje chorzowskie chmury?

Tajemnica „fabryki chmur” kryje się w Chorzowie, a dokładnie za murami elektrociepłowni ResInvest Energy Chorzów. To właśnie z jej potężnych chłodni kominowych, w sprzyjających warunkach atmosferycznych, unosi się para wodna, która następnie kondensuje, tworząc te charakterystyczne, widoczne z daleka białe obłoki. To zjawisko, choć naturalne w kontekście działania takich instalacji, wciąż potrafi zachwycić i zastanowić.

Zakład odgrywa kluczową rolę w regionalnym systemie energetycznym, produkując zarówno energię elektryczną, jak i ciepło. Generowana energia trafia do krajowej sieci elektroenergetycznej, zasilając tysiące domów i firm. Z kolei ciepło dostarczane jest do systemu Katowickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, będącego częścią Grupy Tauron Ciepło, co podkreśla znaczenie tej instalacji dla codziennego funkcjonowania aglomeracji.

Ponad stuletnia historia energii

Historia chorzowskiej elektrociepłowni to prawdziwa lekcja przemysłowego dziedzictwa regionu, sięgająca aż 1898 roku. To właśnie wtedy, ponad 120 lat temu, w tym miejscu powstała jedna z pierwszych elektrowni na Śląsku. Przez dziesięciolecia zakład ewoluował, był wielokrotnie modernizowany i rozbudowywany, dostosowując się do zmieniających się potrzeb energetycznych i technologicznych czasów.

Obecnie elektrociepłownia dysponuje dwoma nowoczesnymi blokami energetycznymi, wyposażonymi w kotły fluidalne oraz turbiny parowe. Pomimo postępu, instalacja nadal w dużej mierze bazuje na węglu kamiennym jako głównym paliwie. Z mocą około 204 MW energii elektrycznej i 500 MW mocy cieplnej, zakład pozostaje jednym z najważniejszych źródeł energii w całym regionie, nie tylko dostarczając prąd, ale także ogrzewając miejskie sieci.

Zmiany właścicielskie i przyszłość

W ostatnich latach chorzowska elektrociepłownia przeszła także znaczące zmiany właścicielskie, co jest typowe dla dynamicznie rozwijającego się sektora energetycznego. W lutym 2025 roku, po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spółka inwestycyjna ResInvest Group sfinalizowała przejęcie zakładu. Poprzednim właścicielem była czeska grupa CEZ, która wcześniej ogłosiła decyzję o sprzedaży swoich polskich aktywów węglowych.

Dziś, poza swoją fundamentalną rolą w infrastrukturze energetycznej Śląska, elektrociepłownia w Chorzowie pełni jeszcze jedną, nieoczekiwaną funkcję. Stała się punktem orientacyjnym, wizualnym fenomenem, który przyciąga wzrok przejezdnych. Szczególnie teraz, w dobie wymuszonych objazdów, spektakularne obłoki pary wodnej nad tą instalacją stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tej części regionu, łącząc przemysł z niemal artystycznym efektem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.