Gdzie zjeść najlepsze sushi w Warszawie? Ranking top 10 restauracji zaskakuje

Warszawskie sushi Gdzie szukać doskonałości?

W Warszawie dostępnych jest wiele restauracji oferujących sushi, co stawia przed klientami wyzwanie wyboru najlepszego miejsca. Poszukiwania idealnego lokalu, który zaoferuje świeże składniki i autentyczne japońskie smaki, wymagają często analizy wielu dostępnych opcji. Precyzja przygotowania dań oraz atmosfera lokalu stanowią kluczowe aspekty, które wpływają na ogólne doświadczenie kulinarne.

W celu ułatwienia wyboru, przygotowano zestawienie dziesięciu warszawskich restauracji, które zdobyły wysokie oceny i pozytywne recenzje od klientów. Ranking ten uwzględnia lokale wyróżniające się jakością serwowanych dań, standardem obsługi oraz unikalnym klimatem. Analiza opinii użytkowników Google Maps pozwoliła wyłonić miejsca, gdzie sushi jest szczególnie cenione.

Art Sushi Tradycja i lokalizacja

Restauracja Art Sushi, zlokalizowana przy ulicy Nowogrodzkiej 56 w Warszawie, cieszy się oceną 4,6 gwiazdki w Google Maps. Lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu Dworca Centralnego, czyni ją łatwo dostępną dla mieszkańców i turystów. Menu obejmuje różnorodne dania, takie jak zestawy z tempurą, sashimi oraz nigiri.

"Bardzo klimatyczne miejsce w sercu Warszawy za rogiem dworca centralnego. Udaliśmy się na niedzielny obiad i to był strzał w dziesiątkę. Zestaw z tempurą obłędny, sashimi i nigiri rozpływające się w ustach. Deser z tapioką przepyszny, duża porcja, nie dałam rady zjeść jej sama. Toaleta wymaga nieco porządku. Po za tym serdecznie polecam!"

Pracownia Sushi Wieloletnia wierność

Pracownia Sushi znajduje się przy ulicy Kolejowej 45/U10 i posiada ocenę 4,6 w Google Maps. Jest to lokal, który od ponad dekady utrzymuje wysoką jakość serwowanych potraw, co potwierdzają stali klienci. Restauracja jest znana z korzystnego stosunku ceny do jakości oferowanych dań.

"Najlepsze Sushi w Polsce! Jadłem w wielu miejscach, również tych droższych i to Sushi jest absolutnie najlepsze. Stosunek ceny do jakości rewelacyjny. Pozostajemy wierni całą rodziną Pracowni już od ponad 10 lat - od czasów ul. Ciołka:) (Zdjęcie w załączeniu!) Wszystkim polecam i wiele osób już zaraziłem miłością do pracowni"

Sushi Złota Profesjonalizm w centrum

"Sushi Złota" w Złotych Tarasach, przy ulicy Złotej 59/Piętro -1, uzyskała w Google Maps bardzo wysoką ocenę 4,9. Lokal charakteryzuje się profesjonalnym podejściem personelu do przygotowywania dań. Klienci doceniają możliwość obserwowania procesu tworzenia sushi.

"Panowie szykujący sushi bardzo kulturalni.Swoją pracę wykonują profesjonalnie z pasją.Mnie i Przyjaciółce przedstawili cały proces szykowania rolek sushi. Restauracja czysta, a sushi jest szykowane czystymi narzędziami i w rękawiczkach.Gorąco polecam"

Roger Sushi na Woli Świeżość składników

Roger Sushi na Woli, mieszczący się przy ulicy Kolejowej 45B/U2, ma ocenę 4,9 w Google Maps. Restauracja jest ceniona za wyjątkową świeżość i jakość produktów wykorzystywanych do przygotowania sushi. Klienci podkreślają intensywny smak potraw.

"Przepyszne sushi! Czuć, że bardzo świeże i zrobione z najlepszej jakości produktów. Serdecznie polecam:"

Izumi Sushi Japonia wśród zieleni

Izumi Sushi, położone przy ulicy Biały Kamień 4, oceniono na 4,6 w Google Maps. Jest to restauracja znana z unikalnej lokalizacji w dawnej palmiarni, co zapewnia wyjątkowy klimat. Obiekt oferuje miejsca parkingowe oraz przestronne wnętrza z dużą ilością zieleni.

Lokal wyróżnia się również możliwością odwiedzenia go z zwierzętami domowymi. Obsługa jest oceniana jako miła i szybka, a podawane dania charakteryzują się wysokim poziomem jakości i estetyki podania. Jest to jedno z najlepszych japońskich miejsc w Warszawie.

"Fantastyczne miejsce na piękny wypad, na sushi i nie tylko. Miejsce w dawnej palmiarni na końcu ulicy Rakowieckiej w Warszawie, z własnym parkingiem. Dużo miejsc, stolików, dla różnej liczby gości. Na górze stoliki mniejsze, na dole większe. Można przyjść z pupilem! Stoliki daleko od siebie, pooddzielane zielenią, palmami, bez problemu da się porozmawiać. Obsługa miła, szybka nie nachalna. Jedzenie „palce lizać” jakość, podanie, całość na wysokim poziomie. Pewnie jedna z najlepszych japońskich restauracji w Warszawie, zdecydowanie polecam."

TSUMA Sushi Kreatywność w menu

TSUMA Sushi, zlokalizowana przy ulicy Czerwonego Krzyża 8, posiada najwyższą ocenę 5,0 w Google Maps. Restauracja jest ceniona za kreatywne połączenia smaków i świeżość składników. Klienci podkreślają przyjemną, przytulną atmosferę lokalu.

"Jeśli macie ochotę na naprawdę smaczne sushi w Warszawie, to koniecznie zajrzyjcie do tego miejsca! Od razu czuć, że robią je tu z sercem — świeże składniki, fajne połączenia i rolki, które po prostu dobrze smakują.Lokal jest przytulny, klimatyczny i aż chce się w nim posiedzieć chwilę dłużej. Obsługa jest bardzo miła i chętnie doradza, więc nawet jeśli nie wiecie, co wybrać, szybko znajdziecie coś dla siebie Najbardziej zaskoczyły mnie kreatywne połączenia -lekkie, pełne smaku i idealne na wspólne dzielenie się przy stole. Do tego fajne ceny!Tsuma to jedno z tych miejsc, do których aż chce się wrócić. Smacznie, luźno i w naprawdę dobrej atmosferze. Polecam z całego serca!"

UMAMI SUSHI & RAMEN Wysoka jakość

UMAMI SUSHI & RAMEN, znajdujące się przy ulicy Adama Mickiewicza 23, otrzymało ocenę 4,9 w Google Maps. Restauracja jest doceniana za wysoką jakość składników i świeżość serwowanych dań. Zestawy sushi są zróżnicowane, co pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie.

"Pysznie i świeżo. Zestaw sushi bardzo zróżnicowany, każdy znajdzie coś dla siebie. Składniki najwyżej jakości, a tatar z tuńczyka (lekko ostry) - genialny. Szkoda, że nie ma wody na karafki. Czas oczekiwania długi, ale wszystko robione na miejscu - co totalnie tłumaczy i rekomenduje czekania"

Sushi Kado Wolańska perfekcja?

Sushi Kado – Restauracja Sushi Warszawa Wola, z adresem Marcina Kasprzaka 31/lok. U1.2, ma ocenę 4,8 w Google Maps. Lokal jest chwalony za staranność przygotowania i estetykę podania dań, takich jak Zestaw Sushi London. Klienci podkreślają świeżość ryby i idealną konsystencję ryżu.

Rolki sushi serwowane w tej restauracji charakteryzują się tym, że się nie rozpadają, co świadczy o dbałości o detale. Porcje są obszerne, zapewniając sytość i możliwość spróbowania wielu rodzajów sushi. Obsługa jest opisywana jako bardzo miła, co również wpływa na pozytywne wrażenia klientów.

"Bardzo podobał nam się zestaw Zestaw Sushi London w restauracji sushi Kado.Wszystko było świeże, starannie przygotowane i pięknie podane. Ryba smaczna, ryż idealnej konsystencji, rolki się nie rozpadały — widać, że jedzenie jest robione z dbałością o szczegóły. Porcja duża, idealna, żeby się najeść i spróbować różnych rodzajów sushi.Bardzo miła obsługa. Zostaliśmy bardzo zadowoleni — na pewno przyjdziemy jeszcze raz ponownie"

Sakana Sushi Bar Obserwacja mistrza

Sakana Sushi Bar, zlokalizowany przy ulicy Burakowskiej 5/7, uzyskał ocenę 4,6 w Google Maps. Jedną z głównych atrakcji jest możliwość obserwowania sushi mastera podczas pracy, co dodaje kulinarnej uczcie wyjątkowego charakteru. Restauracja jest ceniona za pyszne zupy i świeże sushi.

"Zostałam tam zabrana na urodzinowy obiad - super miejsce, nie za duże, na pewno wrażenie zrobiło obserwowanie sushi mastera działającego na żywo. Zupy i sushi pyszne, świeże, a deser z lodami obłędny!"

Smaki Sushi Przyjemna atmosfera

Smaki Sushi, znajdujące się przy ulicy Bukowińskiej 10/U1, ma ocenę 4,7 w Google Maps. Lokal wyróżnia się pięknym wnętrzem i przyjemną atmosferą. Obsługa jest chwalona za szybkość podania dań i życzliwość, co buduje pozytywne doświadczenie klienta.

"Przepiękna restauracja z cudownym klimatem i atmosferą. Obsługa rewelacyjna, dania podane praktycznie od razu po zamówieniu, a do tego pani z obsługi była bardzo miła. Duży wybór więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jedzenie świeże i przepyszne. Napewno tutaj wrócę."

