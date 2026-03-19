Gigantyczny pożar na budowie w Warszawie. Czy to tylko spalone marzenia dewelopera?

Koszmar na budowie na Białołęce

W środę, około godziny 13, spokojne popołudnie na warszawskiej Białołęce przerwał widok apokaliptycznego dymu. Na placu budowy sześciokondygnacyjnego bloku przy ulicy Laurowej, w rejonie gęsto zaludnionym, rozpętało się prawdziwe piekło, które pochłonęło niemal cały powstający budynek. Mieszkańcy okolicznych, już zamieszkałych osiedli z przerażeniem obserwowali rozwój wydarzeń.

Według wstępnych ustaleń, pożar na Białołęce miał swój początek podczas prac prowadzonych na parterze budynku, co wskazuje na potencjalne zaniedbania na początkowym etapie. Ogień, napędzany łatwopalnymi materiałami budowlanymi składowanymi przed obiektem, w tym butlami z gazem, błyskawicznie rozprzestrzenił się na elewację i dach, stwarzając ogromne zagrożenie. Skala żywiołu była trudna do opanowania, a gęsty, czarny dym zasłonił widok na okolicę.

Operator żurawia uwięziony. Jak przebiegała akcja ratunkowa?

Nad okolicą, wkrótce po wybuchu pożaru, pojawiły się kłęby gęstego, czarnego dymu, które były widoczne z odległych dzielnic Warszawy. Ogień objął około 100 metrów kwadratowych elewacji, 70 metrów dachu oraz część podziemną, gdzie również paliły się składowane materiały. Największy dramat rozgrywał się jednak na wysokości, gdzie operator żurawia utknął, odcięty od drogi ucieczki przez płomienie.

Mężczyzna, uwięziony wysoko na maszynie, nie był w stanie samodzielnie zejść na dół, co dodatkowo komplikowało i tak już trudną sytuację. To właśnie jego ratunek stał się priorytetem dla służb, które musiały działać pod ogromną presją czasu i w bardzo niebezpiecznych warunkach. Los operatora przez wiele godzin pozostawał niepewny, co budziło lęk i niepokój wśród świadków zdarzenia.

Dramatyczny ratunek na wysokości

Strażacy, niczym bohaterowie z filmów akcji, prowadzili równocześnie akcję gaśniczą i skomplikowaną operację ratunkową. Około godziny 14:30, czyli po ponad półtorej godzinie od zgłoszenia pożaru, ratownikom wysokościowym udało się dotrzeć do uwięzionego operatora. To był moment ulgi dla wszystkich obserwujących dramatyczne wydarzenia, gdy mężczyzna został bezpiecznie sprowadzony na ziemię.

Po dramatycznym zejściu operator żurawia natychmiast trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Stwierdzono u niego poparzenia twarzy i dłoni, co świadczy o skali zagrożenia, z jakim miał do czynienia. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc, a jego stan monitorowali specjaliści.

Godziny walki z żywiołem

Na miejscu pożaru pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej, które przez wiele godzin walczyły z potężnym żywiołem. Policja zabezpieczyła teren i zamknęła pobliskie ulice, aby umożliwić swobodne prowadzenie akcji gaśniczej i ratunkowej. Koordynacja działań była kluczowa w obliczu tak rozległego zagrożenia.

Strażacy jeszcze przez wiele godzin dogaszali pogorzelisko i sprawdzali każdy zakamarek budynku, by wykluczyć wszelkie ukryte zarzewia ognia. Była to żmudna i niebezpieczna praca, wymagająca ogromnego zaangażowania i precyzji. Jak poinformował kpt. Łukasz Zagdański ze Stołecznej Straży Pożarnej, działania służb zakończyły się dopiero po godz. 4 nad ranem, co doskonale obrazuje skalę pożaru.

Uszkodzony żuraw. Czy grozi katastrofa?

Po ugaszeniu ognia na placu budowy pojawił się kolejny, nie mniej poważny problem, który zapoczątkował falę niepokoju wśród okolicznych mieszkańców. Inspektorzy nadzoru budowlanego, oceniając stan konstrukcji żurawia, stwierdzili, że mógł on zostać uszkodzony w wyniku działania wysokiej temperatury i stanowił potencjalne zagrożenie dla otoczenia. To postawiło pod znakiem zapytania bezpieczeństwo całej inwestycji.

W związku z obawami o stabilność żurawia podjęto trudną decyzję o ewakuacji mieszkańców pobliskich budynków. Łącznie z okolicy wyprowadzono 37 osób, dla których zorganizowano transport oraz miejsca noclegowe. Sytuacja ta pokazuje, jak poważne konsekwencje może mieć pożar na budowie, wpływając bezpośrednio na życie zwykłych ludzi.

Pogorzelisko jak po bitwie

Dzień po pożarze, kiedy dym opadł, a emocje nieco ostygły, reporter „Super Expressu” udał się na miejsce zdarzenia, by na własne oczy zobaczyć skalę zniszczeń. Widok był przygnębiający i przypominał sceny po wielkiej katastrofie. Powyginane metalowe elementy konstrukcji, nadpalone stropy i wszechobecny popiół tworzyły obraz zrujnowanych marzeń o nowym mieszkaniu.

Przechodnie zatrzymywali się, robiąc zdjęcia i wstrząśnięci obserwowali pogorzelisko. Wśród ludzi słychać było tylko ciche komentarze, wyrażające współczucie i refleksję nad losem poszkodowanych. „Szkoda tych ludzi i szkoda tego dewelopera” – to zdanie najlepiej oddaje nastroje panujące wśród mieszkańców Białołęki, którzy musieli patrzeć na spustoszenie.

Kiedy poznamy przyczyny pożaru?

Wstępne ustalenia wskazują, że ogień mógł powstać podczas prac budowlanych prowadzonych na parterze budynku, ale to tylko jedna z hipotez. Dokładne przyczyny pożaru będą jeszcze przedmiotem szczegółowego śledztwa. Organy ścigania zapowiedziały kompleksowe działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Na czwartek (19 marca) zaplanowano działania z biegłym z zakresu pożarnictwa, którego opinia będzie kluczowa dla ustalenia prawdy. „Dopiero po otrzymaniu opinii biegłego będzie można mówić o tym, jakie były przyczyny pożaru” – powiedziała w rozmowie z TVN nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka policji na Białołęce. Czekamy na oficjalne komunikaty w tej sprawie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.