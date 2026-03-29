Gigantyczny pożar na Targówku. Co naprawdę płonęło w warszawskim magazynie?

Kłęby dymu nad stolicą

Niedzielny poranek, 29 marca, obudził mieszkańców warszawskiego Targówka niepokojącym widokiem. Tuż przed godziną dziewiątą do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o intensywnych kłębach dymu unoszących się nad obiektem przemysłowym. Szybko okazało się, że to poważny pożar hali magazynowej przy ulicy Zabranieckiej 5, który z miejsca uruchomił szeroko zakrojoną akcję straży pożarnej.

Skala zdarzenia była od początku jasna. Już na pierwszy rzut oka widać było, że mamy do czynienia z ogniem trawiącym sporych rozmiarów budynek. Jak doniósł "Super Express", st. asp. Krzysztof Kosecki z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, potwierdził, iż zastali na miejscu rozbudowany pożar obiektu o wymiarach mniej więcej 25 na 50 metrów, co stawiało przed ratownikami niemałe wyzwania.

Bitwa z żywiołem na Zabranieckiej

Na miejscu zdarzenia natychmiast zadysponowano imponujące siły, które miały stawić czoła szalejącemu ogniowi. Łącznie 17 zastępów straży pożarnej, w tym wyspecjalizowana grupa ratownictwa chemicznego, podjęło walkę z żywiołem. Ich obecność była kluczowa nie tylko dla gaszenia pożaru, ale także dla monitorowania jakości powietrza w okolicy, co budziło zrozumiałe obawy wśród mieszkańców.

Akcja gaśnicza zapowiadała się na długie godziny, a nawet dni, z uwagi na charakter składowanych materiałów. Strażacy musieli metodycznie opróżniać płonącą halę magazynową, aby następnie solidnie zlać każdą partię zagrożonych surowców wodą i zapobiec ponownym zapłonom. Na miejscu pojawił się również zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Jakub Okólski, co podkreślało rangę sytuacji.

Co było przyczyną pożaru?

W obliczu tak dynamicznego i spektakularnego zdarzenia naturalnie pojawia się pytanie o jego genezę. Na tym etapie jakiekolwiek spekulacje na temat przyczyn pożaru hali na Targówku są jednak przedwczesne. Choć wyobraźnia podsuwa różne scenariusze, od nieszczęśliwego wypadku po celowe podpalenie, to na oficjalne ustalenia musimy jeszcze poczekać.

Wyjaśnianiem dokładnych okoliczności, które doprowadziły do wybuchu ognia w magazynie przy Zabranieckiej, zajmą się teraz śledczy. Policjanci rozpoczną szczegółowe dochodzenie, zbierając dowody, przesłuchując świadków i analizując wszelkie dostępne materiały, aby rzetelnie ustalić, co dokładnie wydarzyło się tego marcowego poranka. Pozostaje mieć nadzieję, że prawda szybko ujrzy światło dzienne.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.