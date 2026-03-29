Górnik uwięziony pod ziemią. Co jadł, by przeżyć 5 dni w ciemności?

Górnik uwięziony pod ziemią

Zbigniew Nowak, górnik z kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, przeżył pięć dramatycznych dni uwięziony niemal kilometr pod ziemią. Do zdarzenia doszło 22 lutego 2006 roku, kiedy to po silnym tąpnięciu wtórnym mężczyzna został odcięty od świata. Jego walka o przetrwanie stała się tematem numer jeden w Polsce, angażującym opinię publiczną.

Przed wypadkiem na Nowaka czekała w domu żona Marlena, z którą planował świętować jej urodziny, oraz córka Laura, wymagająca codziennej rehabilitacji. Tąpnienie nastąpiło w chwili, gdy górnik rozmawiał przez telefon ze sztygarem, przekazując meldunek. Sytuacja ta prawdopodobnie uratowała mu życie, ponieważ znajdował się wtedy w konstrukcyjnie wzmocnionym miejscu.

„Prosiłem Boga, żebym mógł jeszcze zobaczyć żonę i córkę” – mówił po uratowaniu Zbigniew Nowak, górnik z kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej.

„To był cud” – podkreślał po zakończeniu akcji jej dowódca Bogusław Wypych.

Jak przetrwał 111 godzin?

Uwięziony Zbigniew Nowak znalazł się w szczelinie pomiędzy skałami a węglem, bez jedzenia i z ograniczonym dostępem do światła. Dzięki swojej wiedzy na temat wentylacji wiedział, że w tym miejscu dociera powietrze, co dawało mu nadzieję na przetrwanie. Podjął strategiczną decyzję o ograniczeniu ruchu i oszczędzaniu energii oraz światła lampy czołowej.

Największym wyzwaniem podczas odosobnienia okazał się głód, który nasilał się z każdą godziną. Nie mając żadnych zapasów żywności, górnik sięgał po kartki z dziennika metaniarza. Wyobraźnia odegrała kluczową rolę w jego strategii przetrwania, pomagając mu radzić sobie z brakiem prawdziwego pożywienia.

„Myślałem, że to kotlet schabowy. Nic innego nie miałem, więc kartka była najlepsza” – wspominał Zbigniew Nowak.

Kim był jedyny towarzysz?

Zbigniew Nowak nie był całkowicie sam w ciemnościach pod ziemią. Jego jedynym towarzyszem okazał się szczur, który pojawiał się sporadycznie. Obecność zwierzęcia z jednej strony dawała poczucie, że nie jest zupełnie odizolowany, z drugiej jednak budziła niepokój. Górnik obawiał się, że szczur może go ugryźć w tej ekstremalnej sytuacji.

Z rejonu zawalenia wcześniej udało się ewakuować ponad 30 górników, co świadczyło o skali zagrożenia. Tymczasem ratownicy prowadzili niezwykle trudną i niebezpieczną akcję, próbując dotrzeć do uwięzionego mężczyzny. Każda kolejna godzina bez kontaktu zwiększała dramatyzm sytuacji i napięcie w oczekującej rodzinie.

Akcja ratunkowa w Halembie. Ile trwała?

Akcja ratunkowa, prowadzona w ekstremalnych warunkach, trwała 111 godzin, czyli ponad cztery i pół doby. Ogromne znaczenie dla ratowników miał nadajnik w hełmie Zbigniewa Nowaka, dzięki któremu możliwe było nawiązanie z nim kontaktu. Działania ratowników były monitorowane przez całą Polskę, która z nadzieją śledziła rozwój wydarzeń.

Dla rodziny Nowaka był to dramatyczny czas pełen niepewności i oczekiwania. Podobny dramat przeżył Alojzy Piontek 35 lat wcześniej, który również przeżył siedem dni pod ziemią po zawale w kopalni Mikulczyce-Rokitnica. Historia Nowaka przypominała o niebezpieczeństwach związanych z pracą górniczą.

„To najważniejszy dzień w moim życiu. Czuję się tak, jak wtedy, gdy Zbyszek się urodził. Po raz pierwszy mogę płakać ze szczęścia” – mówił po jego uratowaniu ojciec górnika.

Co stało się po uwolnieniu?

Po 111 godzinach heroicznych działań ratunkowych udało się dotrzeć do uwięzionego górnika. Zbigniew Nowak był skrajnie wycieńczony, ale żył. Sam podkreślał, że największą siłę do przetrwania dawała mu myśl o rodzinie – żonie Marlenie i córce Laurze. To pragnienie powrotu do bliskich napędzało go do walki z głodem i samotnością.

Bezpośrednio po wydostaniu na powierzchnię Zbigniew Nowak deklarował, że nigdy więcej nie zjedzie pod ziemię, co było zrozumiałą reakcją na przeżyty dramat. Ostatecznie jednak wrócił do pracy w kopalni i pracował tam aż do przejścia na emeryturę. Jego historia do dziś pozostaje jednym z najbardziej poruszających przykładów niezwykłej walki człowieka o życie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.