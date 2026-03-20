Granat w szkole w Radzyminie. Co naprawdę znaleziono w szafce?

Alarm w Radzyminie

W piątek 20 marca, około godziny 10:55, do Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie wezwano służby ratunkowe. Powodem zgłoszenia był niebezpiecznie wyglądający przedmiot, przypominający granat, znaleziony na jednej ze szkolnych szafek. Sytuacja ta natychmiast wywołała uruchomienie standardowych procedur bezpieczeństwa, mających na celu ochronę wszystkich osób przebywających w placówce. Decyzja o powiadomieniu odpowiednich służb podjęta została błyskawicznie po identyfikacji obiektu.

Na miejsce zdarzenia w Radzyminie bezzwłocznie skierowano patrole policji, jednostki straży pożarnej oraz wyspecjalizowaną grupę minersko-pirotechniczną. Ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie mógł stwarzać podejrzany przedmiot, zarządzono kompletną ewakuację całego budynku szkoły. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i personelowi, zanim specjaliści ocenią charakter znaleziska i wyeliminują ewentualne ryzyko.

Szybka ewakuacja szkoły

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ewakuacyjnej, z gmachu radzymińskiego liceum bezpiecznie wyprowadzono około 400 uczniów. Dołączyli do nich również wszyscy pracownicy szkoły, co dawało łączną liczbę około 70 osób z personelu. Całkowita liczba ewakuowanych osób wyniosła około 470, co świadczy o skali podjętych działań prewencyjnych. Teren wokół budynku został szczelnie zabezpieczony przez funkcjonariuszy, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym na czas interwencji.

W trakcie, gdy na zewnątrz szkoły zbierali się uczniowie i personel, wewnątrz budynku trwała szczegółowa inspekcja prowadzona przez policyjnych saperów. Funkcjonariusze mieli za zadanie dokładnie zbadać znaleziony obiekt i ustalić, czy faktycznie stanowił on zagrożenie dla życia i zdrowia. Niezbędne było potwierdzenie, że przedmiot jest bezpieczny, zanim podjęte zostaną dalsze kroki i zezwoli się na powrót do normalnego funkcjonowania placówki oświatowej.

Czym był podejrzany przedmiot?

Po gruntownym rozpoznaniu i przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz, specjaliści z grupy minersko-pirotechnicznej ogłosili wyniki swoich ustaleń. Okazało się, że przedmiot, który początkowo wywołał alarm i konieczność ewakuacji, był jedynie drewnianą repliką granatu. To odkrycie rozwiało wszelkie obawy dotyczące realnego zagrożenia wybuchem czy jakimkolwiek innym niebezpieczeństwem. Mimo braku faktycznego ryzyka, procedury bezpieczeństwa zostały zachowane w pełni, co podkreśla ich wagę w tego typu sytuacjach.

Zakończenie interwencji nastąpiło dopiero po jednoznacznym potwierdzeniu, że znalezisko nie zawierało materiałów wybuchowych ani nie było niewybuchem. Działania na miejscu koordynowały służby policyjne oraz straż pożarna, które wspólnie zabezpieczyły teren i zapewniły porządek. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez incydentów, co pozwoliło szybko przywrócić bezpieczeństwo i porządek publiczny w okolicy radzymińskiego liceum. Incydent zakończył się sukcesem dzięki profesjonalizmowi służb.

Poprzednie incydenty w szkole?

Warto odnotować, że obecne zdarzenie nie jest pierwszym tego typu incydentem, który miał miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. Pięć lat temu, dokładnie w 2021 roku, policjanci również musieli przeprowadzić ewakuację tej samej szkoły. Wówczas przyczyną alarmu był autentyczny granat moździerzowy, który jeden z uczniów przyniósł na teren placówki. Obiekt ten stanowił realne zagrożenie i wymagał natychmiastowej interwencji saperów.

Poprzedni granat znaleziony w szkole pochodził z okresu drugiej wojny światowej i był niewybuchem, jednak jego obecność w budynku publicznym stwarzała poważne niebezpieczeństwo. Incydent z 2021 roku oraz obecna sytuacja z repliką granatu pokazują, jak ważne jest zachowanie czujności i szybka reakcja na wszelkie potencjalne zagrożenia. Niezależnie od rzeczywistego charakteru obiektu, priorytetem zawsze pozostaje bezpieczeństwo uczniów i pracowników placówek edukacyjnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.