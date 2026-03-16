Grób Barbary Skrzypek po roku. Kto zostawił na nim najbardziej wymowny wieniec?

Zaskakujące odejście pani Basi

Minął rok od chwili, gdy polskie środowisko polityczne, a szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, zostało wstrząśnięte informacją o nagłej śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej i niezwykle zaufanej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Znana powszechnie jako "pani Basia", przez lata była filarem organizacyjnym biura prezesa PiS, dbając o perfekcyjny porządek i płynność jego pracy. Jej odejście w wieku 66 lat było ciosem, którego nikt się nie spodziewał 15 marca 2025 roku.

Okoliczności śmierci Barbary Skrzypek wywołały wówczas wiele spekulacji. Zaledwie kilka dni przed tragicznym zawałem serca, który okazał się przyczyną jej odejścia, pani Basia zeznawała jako świadek w głośnym śledztwie dotyczącym tzw. "dwóch wież" spółki Srebrna. Niektórzy wskazywali, że intensywny stres związany z tym przesłuchaniem mógł mieć negatywny wpływ na jej zdrowie, przyspieszając dramatyczny finał. Mimo wstępnego śledztwa, sprawę jej śmierci ostatecznie umorzono.

Pożegnanie elity politycznej

Uroczystości pogrzebowe Barbary Skrzypek odbyły się w jej rodzinnych Gorlicach, gdzie zgromadziły prawdziwie polityczną śmietankę. Oprócz licznych kolegów i koleżanek z PiS, na czele z głęboko poruszonym Jarosławem Kaczyńskim, hołd zmarłej oddał także ówczesny prezydent Andrzej Duda, który pośmiertnie uhonorował ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wśród żałobników nie zabrakło również byłego premiera Mateusza Morawieckiego, co podkreślało rangę i znaczenie "pani Basi" w strukturach partii.

Podczas ostatniego pożegnania, Jarosław Kaczyński wygłosił wzruszające przemówienie, w którym nie krył smutku i żalu po stracie tak bliskiej współpracowniczki. Ich relacja trwała przez długie lata, a "pani Basia" była dla prezesa PiS nie tylko pracownikiem, ale i powiernikiem, osobą, na której zawsze mógł polegać, co wielokrotnie podkreślano w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Kto złożył ten hołd na wieńcu?

W pierwszą rocznicę śmierci grób Barbary Skrzypek, położony na cmentarzu w Gorlicach, dosłownie utonął w kwiatach, stając się miejscem zadumy i wspomnień. Wśród wielu kompozycji, szczególnie wyróżniał się jeden wieniec – bukiet pięknych, czerwonych róż, powszechnie uznawanych za symbol głębokiego uczucia i szacunku. To właśnie na nim uwagę przyciągnęła wstęga z niezwykle osobistym i intrygującym napisem.

Napis "Barbarze z wieczną pamięcią – Jarosław" jednoznacznie wskazywał na dar od prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, co nie jest żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ich bliskie relacje. Obok znalazł się podobny wieniec, również z czerwonych róż, opatrzony słowami "Śp. Barbarze Skrzypek – Przyjaciele", co świadczy o tym, że pamięć o "pani Basi" jest wciąż żywa wśród wielu osób. Na pomniku ustawiono także znicze, w tym jeden ozdobiony biało-czerwoną flagą i orłem, symbolizujący jej służbę Polsce.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.