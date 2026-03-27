Groźny pożar na Pradze-Północ. Co strażnicy zobaczyli pod maską?

Pożar samochodu w Warszawie

Pożar samochodu miał miejsce w nocy ze środy na czwartek na warszawskiej Pradze-Północ, w rejonie Placu Hallera. Zdarzenie to zostało zauważone po godzinie pierwszej w nocy przez strażników miejskich z VI Oddziału Terenowego podczas rutynowego patrolu.

Strażnicy miejscy, patrolujący ulicę Szymanowskiego, zwrócili uwagę na zaparkowany pojazd, z którego spod maski wydobywały się płomienie i gęsty dym. Sytuacja stanowiła poważne zagrożenie, ponieważ płonące auto stało tuż obok innych zaparkowanych pojazdów, stwarzając ryzyko rozprzestrzenienia się ognia.

Działania służb na miejscu

Po zidentyfikowaniu zagrożenia, funkcjonariusze Straży Miejskiej natychmiast podjęli interwencję. Ich pierwszym krokiem było upewnienie się, że w płonącym samochodzie nie ma żadnych osób. Po potwierdzeniu, że pojazd jest pusty, wezwali na miejsce zdarzenia jednostki straży pożarnej.

Równocześnie strażnicy miejscy zabezpieczyli okolicę pożaru, blokując dostęp osobom postronnym, aby zapewnić bezpieczeństwo. Próbując opanować ogień przed przybyciem posiłków, podjęli próbę ugaszenia pożaru przy użyciu samochodowej gaśnicy, co niestety okazało się niewystarczające.

Akcja gaśnicza i jej skutki

Na miejsce pożaru błyskawicznie dotarły trzy wozy strażackie, a także wspierający działania policjanci. Dzięki skoordynowanej i szybkiej reakcji wszystkich służb, ogień został sprawnie ugaszony, zanim zdążył spowodować większe szkody. Skuteczność interwencji służb pozwoliła uniknąć poszkodowanych.

Pożar został całkowicie opanowany, a jego skutki ograniczyły się głównie do zniszczeń samego płonącego pojazdu. Brak osób poszkodowanych jest kluczowym wynikiem tej nocnej interwencji na Pradze-Północ.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.