Groźny pożar w Chybiu. Jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej, co działo się na miejscu?

Zgłoszenie o pożarze traw

14 marca po południu służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zaprószeniu ognia w miejscowości Chybie. Miejscowa jednostka OSP przekazała, że żywioł rozpoczął się na obszarze pokrytym suchą trawą. Zjawisko gwałtownie przybrało na sile, przenosząc się na sąsiadujące tuje. Bliskość budynków mieszkalnych i sprzyjająca aura sprawiły, że sytuacja stała się wyjątkowo niebezpieczna. Wymagana była natychmiastowa i zdecydowana reakcja.

Do walki z płomieniami skierowano liczne siły. W akcji gaśniczej uczestniczyły wozy bojowe GCBA Scania i GLBM Renault Master z OSP Chybie. Wsparcie zapewnili strażacy z OSP Mnich oraz dwa profesjonalne zastępy zadysponowane z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skoczowie. Działania obejmowały także izolację terenu.

Jak służby zabezpieczyły teren?

Teren objęty zagrożeniem wymagał odpowiedniego odizolowania. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa patrole funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Strumieniu. Ich zadaniem było zabezpieczenie obszaru i utrzymanie porządku. W pełnej gotowości pozostawała również załoga karetki pogotowia ratunkowego, gotowa do udzielenia pomocy.

Mundurowi błyskawicznie przystąpili do tłumienia żywiołu. Ratownicy zdecydowali się na użycie dwóch prądów gaśniczych, aby sprawnie zneutralizować zagrożenie. Jeden ze strumieni wody skierowano bezpośrednio na osłonę pobliskich domów. To działanie skutecznie zapobiegło przeniesieniu się ognia na elewacje budynków mieszkalnych.

Kto został poszkodowany?

W wyniku gwałtownego rozprzestrzeniania się dymu jedna osoba ucierpiała. Poszkodowany nawdychał się toksycznych oparów, co doprowadziło do zatrucia organizmu. Bezpośrednio na miejscu zdarzenia udzielono mu niezbędnej pomocy przedmedycznej. Było to kluczowe dla jego stanu zdrowia.

Następnie osoba ta natychmiast trafiła pod specjalistyczną opiekę ratowników medycznych. Zajęli się oni szczegółową diagnostyką poszkodowanego. Ich celem było pełne sprawdzenie stanu zdrowia i podjęcie dalszych działań. Zmagania strażaków z żywiołem pochłonęły łącznie około dwóch godzin intensywnej pracy.

Zakończenie akcji gaśniczej

Po opanowaniu płomieni ratownicy skupili się na rygorystycznym sprawdzeniu całego pogorzeliska. Działania te miały na celu całkowite wyeliminowanie ryzyka ponownego rozpalenia się ognia. Strażacy upewnili się, że nie ma żadnych ukrytych zarzewi, które mogłyby ponownie zagrozić mieszkańcom. Akcja była prowadzona z najwyższą starannością.

Po zakończeniu działań gaśniczych potwierdzono ugaszenie wszystkich ognisk pożaru. W sieci udostępniono również dokumentację fotograficzną, obrazującą zniszczenia po tym groźnym incydencie w powiecie cieszyńskim. Służby zakończyły interwencję, monitorując sytuację przez kolejne godziny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.