Hala sportowa na Skrze. Znamy termin otwarcia obiektu w Warszawie

Prace na Nowej Skrze

Ośrodek Nowa Skra, zarządzany przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, ma docelowo funkcjonować jako nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Projekt łączy się również z przyległym Polem Mokotowskim, tworząc spójną przestrzeń. Częściowa modernizacja terenu już nastąpiła, jednak największe inwestycje infrastrukturalne dopiero mają zostać zrealizowane w najbliższych latach, zgodnie z planem miejskim.

Główne elementy planowanej rozbudowy obejmują budowę hali sportowej przeznaczonej dla koszykarzy i siatkarzy, a także stworzenie nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego. Te dwie kluczowe inwestycje mają znacząco podnieść rangę obiektu i stworzyć nowe możliwości dla sportowców oraz mieszkańców. Władze Warszawy podkreślają sportowy charakter całej inwestycji.

Koniec sporu o projekt?

Budowa hali sportowej wywoływała w ostatnim czasie szerokie protesty wśród grupy mieszkańców Ochoty. Ich główne obawy dotyczyły potencjalnego hałasu generowanego przez obiekt dla sześciu tysięcy widzów oraz zwiększonego ruchu samochodowego na okolicznych ulicach. Te kwestie stanowiły punkt zapalny w lokalnej społeczności i wpłynęły na debatę publiczną.

Mimo początkowych sprzeciwów i obaw dotyczących wpływu inwestycji na koalicję w dzielnicy, wydaje się, że spór o kształt zagospodarowania terenu po dawnym RKS Skra przy ul. Wawelskiej dobiegł końca. Decyzja o wyborze wykonawcy sygnalizuje przejście projektu w fazę realizacji, pomimo wcześniejszych zastrzeżeń ze strony lokalnych działaczy i mieszkańców. Władze miasta podkreślają, że nowa hala będzie miała wyłącznie sportowy charakter, co ma rozwiać część obaw związanych z organizacją innych wydarzeń, takich jak koncerty czy imprezy masowe.

"Kolejny krok za nami. Mamy wykonawcę, który wybuduję nowoczesną halę na terenie Nowej Skry. Przetarg wygrała firma Mirbud, która złożyła najkorzystniejszą ofertę – ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski."

Kto zbuduje nową halę Skry?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oficjalnie ogłosił, że przetarg na budowę nowoczesnej hali sportowej w ramach kompleksu Nowa Skra wygrała firma Mirbud. Jej oferta została uznana za najkorzystniejszą spośród wszystkich zgłoszonych, co było kluczowym czynnikiem w procesie wyboru wykonawcy. Mirbud zaoferował kwotę 237,6 miliona złotych za realizację tego znaczącego projektu infrastrukturalnego w stolicy Polski.

Firma Mirbud skutecznie pokonała w rywalizacji trzech innych, silnych konkurentów, którzy również złożyli swoje propozycje w przetargu. Wśród nich znaleźli się Budimex z ofertą wynoszącą prawie 305 milionów złotych, Skanska, która wyceniła swoje usługi na 277 milionów złotych, oraz konsorcjum NDI z propozycją 266 milionów złotych. Decydująca okazała się najniższa cena, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów technicznych i jakościowych, co pozwoliło Mirbudowi na zdobycie kontraktu.

Kiedy otwarcie hali Skry?

Nowa hala przeznaczona dla koszykarzy i siatkarzy ma zostać ukończona w ciągu 810 dni od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Lokalizacja obiektu to tereny po dawnych odkrytych basenach Skry, w rejonie ulicy Ondraszka. Projekt architektoniczny hali został stworzony przez pracownię Piotra Bujnowskiego, która zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez miasto, przedstawiając innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania.

Zgodnie z aktualnymi prognozami, jeśli umowa z firmą Mirbud zostanie podpisana wiosną 2026 roku, to pierwsi sportowcy będą mogli rozegrać mecze siatkówki i koszykówki na Skrze jesienią 2028 roku. Hala została zaprojektowana jako 12-metrowy budynek, wyróżniający się zielonym dachem oraz elewacjami obłożonymi drewnem, co ma harmonijnie wpisywać się w otoczenie. Wizualizacje nowego obiektu prezentują jego nowoczesny i estetyczny wygląd, co wzbudza duże nadzieje na przyszłość warszawskiego sportu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.