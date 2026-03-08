Hanna Suchocka pierwszą premier III RP. Co zadecydowało o upadku jej rządu?

Kandydatura Hanny Suchockiej

Kwestia kandydatury Hanny Suchockiej na stanowisko premiera pojawiła się 3 lipca 1992 roku. Miało to miejsce podczas rozmów posłów klubu Solidarności, Jana Rulewskiego i Bogdana Borusewicza, z przedstawicielami partii prawicowych, którymi kierował Jarosław Kaczyński. Poparcie dla posłanki Unii Demokratycznej wynikało z jej zdecydowanych poglądów antyaborcyjnych.

Lider Unii Demokratycznej, Tadeusz Mazowiecki, był przeciwny wystawianiu kandydata na premiera przez swoją partię, a także nie popierał osobiście Suchockiej. Prezydent Lech Wałęsa zaakceptował kandydaturę Suchockiej, gdy Porozumienie Centrum wycofało swoje poparcie dla nowego rządu. Wałęsa przyjął przyszłą premier 8 lipca, a Sejm powołał ją na stanowisko dwa dni później.

"Oby starczyło jej sił i mądrości, by tego nie brać" - miał powiedzieć szef UD Waldemarowi Kuczyńskiemu.

Powołanie rządu Suchockiej

Hanna Suchocka zapisała się w historii jako pierwsza kobieta sprawująca urząd premiera w III Rzeczypospolitej Polskiej. Stanęła na czele czwartego gabinetu powojennego, który został utworzony w oparciu o szeroką "koalicję ośmiu" partii politycznych. W skład koalicji wchodziły między innymi Zjednoczenie Chrześcijańsko-Demokratyczne, Unia Demokratyczna oraz NSZZ "Solidarność".

W chwili przejęcia władzy przez rząd Suchockiej sytuacja finansowa kraju była niezwykle trudna. Istniało realne zagrożenie, że deficyt budżetowy może osiągnąć poziom 10% PKB, co wiązało się z ryzykiem wywołania wysokiej inflacji. Ponadto, trudna sytuacja finansowa mogła zagrozić porozumieniu oddłużeniowemu zawartemu z Klubem Paryskim.

Reakcja na kryzys gospodarczy

W odpowiedzi na krytyczną sytuację gospodarczą, gabinet Suchockiej podjął szereg trudnych, lecz niezbędnych decyzji. Jedną z nich była obniżka podstawy wymiaru rent i emerytur o 9%, co było krokiem budzącym kontrowersje, ale uznanym za konieczny. Działania te miały na celu stabilizację finansów publicznych i ograniczenie rosnącego deficytu.

Rząd Suchockiej wprowadził również kluczowe reformy strukturalne o charakterze długofalowym. Wśród nich znalazło się wprowadzenie podatku od towarów i usług (VAT), który zastąpił obowiązujący wcześniej podatek obrotowy z okresu PRL. Ponadto, wprowadzono podatek akcyzowy, a wpływy z tych nowych danin znacząco zasiliły budżet państwa.

Kluczowe reformy gospodarcze

Kolejnym istotnym osiągnięciem rządu Suchockiej było uruchomienie Programu Powszechnej Prywatyzacji. W jego ramach uchwalono ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych (NFI) oraz ich prywatyzacji, co stanowiło przełom w procesie transformacji gospodarczej Polski. Program ten miał za zadanie przekształcenie państwowych przedsiębiorstw w spółki akcyjne.

Gabinet Suchockiej doprowadził także do uchwalenia ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. Przepisy te łączyły oddłużenie firm z ich prywatyzacją i restrukturyzacją, co było kompleksowym podejściem do problemu zadłużenia. Dodatkowo, rząd skutecznie wynegocjował porozumienie z Klubem Paryskim w sprawie redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego oraz rozpoczął rozmowy z Klubem Londyńskim w tej samej sprawie.

Dlaczego rząd upadł?

Pomimo widocznych pozytywnych trendów gospodarczych, rząd Hanny Suchockiej ostatecznie upadł na skutek wewnętrznych sporów w obozie solidarnościowym. Kulminacją tych konfliktów było przeprowadzenie głosowania nad wotum nieufności, złożonego na wniosek posłów NSZZ "Solidarność". Wotum to zostało przegłosowane minimalną przewagą jednego głosu, co doprowadziło do dymisji premier.

Hanna Suchocka formalnie podała się do dymisji, jednak prezydent Lech Wałęsa nie przyjął jej rezygnacji i zamiast tego rozwiązał parlament. W konsekwencji rząd Suchockiej sprawował władzę bez formalnej kontroli parlamentarnej aż do momentu przeprowadzenia nowych wyborów. Po wyborach prezydent Wałęsa powołał na stanowisko premiera Waldemara Pawlaka, a Suchocka oficjalnie złożyła rezygnację 18 października 1993 roku.

Kariera polityczna po premierostwie

Po zakończeniu kadencji premiera, Hanna Suchocka kontynuowała aktywną działalność polityczną. W 1995 roku była jedną z kandydatek ubiegających się o urząd prezydenta w ramach wewnątrzpartyjnego głosowania, jednakże przegrała z Jackiem Kuroniem i Januszem Onyszkiewiczem. Jej zaangażowanie w życie publiczne pozostawało jednak wysokie.

W 1997 roku Suchocka objęła ważne stanowiska w rządzie Jerzego Buzka, z rekomendacji Unii Wolności, zostając ministrem sprawiedliwości oraz prokuratorem generalnym. Jej kariera dyplomatyczna rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy została mianowana ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej, a od 2002 roku również ambasadorem przy Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim. Obie funkcje pełniła nieprzerwanie do 2013 roku.

