Immunitet prokuratorki. Kiedy Magdalena Z. stanie przed sądem?

Decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy zaplanował na 8 kwietnia posiedzenie, podczas którego rozstrzygnie kwestię uchylenia immunitetu prokuratorce podejrzanej o spowodowanie tragicznego wypadku. Od zdarzenia w Sienicznie, w którym śmierć poniosła 28-letnia Dorota Bejgier, minęło już piętnaście miesięcy. Bliscy ofiary wciąż czekają na podjęcie działań prawnych wobec kierującej pojazdem Magdaleny Z., prokuratorki z Sosnowca. Sprawa budzi duże emocje w lokalnej społeczności.

Procedura uchylenia immunitetu w przypadku prokuratorów i sędziów jest złożona i zawsze wymaga decyzji Sądu Najwyższego. Taką informację przekazała prokurator prowadząca sprawę, Oliwia Brożek Michalec. Posiedzenie zaplanowane na 8 kwietnia ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania. Rodzina Doroty Bejgier ma nadzieję, że tego dnia zostanie podjęta decyzja, która umożliwi pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

"W każdym przypadku prokuratora czy sędziego Sąd Najwyższy musi podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu. Tak jest także i w tym przypadku" - tłumaczy prokurator prowadząca sprawę Oliwia Brożek Michalec.

Tragiczny wypadek w Sienicznie

Do fatalnego zdarzenia doszło 28 listopada 2024 r. w miejscowości Sieniczno, położonej niedaleko Olkusza. Dorota Bejgier szła poboczem drogi krajowej nr 94, aby odebrać swoją siedmioletnią córkę Maję ze szkoły. Wówczas została potrącona przez samochód kierowany przez prokuratorkę Magdalenę Z. z Sosnowca. Siła uderzenia była bardzo duża, co spowodowało, że kobieta przeleciała kilkanaście metrów i upadła po drugiej stronie ulicy.

Miejsce wypadku, przy ruchliwej drodze krajowej nr 94 (Kraków-Olkusz), było szczególnie niebezpieczne. Dom Doroty Bejgier i jej narzeczonego znajdował się na uboczu Sieniczna, tuż przy tej trasie. Według relacji babci Doroty, Kazimery, poszkodowana nie zdążyła nawet dojść do chodnika. Tragiczne okoliczności zdarzenia podkreślają dramatyzm sytuacji i potrzebę wyjaśnienia wszystkich szczegółów.

"Wnuczka szła poboczem, by dojść do chodnika musiała przejść kawałek, może kilkadziesiąt metrów. Wypadek wydarzył się niemal przed domem. Dorotę dosłownie zmiotło z powierzchni jezdni, przeleciała chyba kilkanaście metrów i upadła po drugiej stronie ulicy. Siła uderzenia musiała być duża. Dorotka szła poboczem drogi, nawet nie zdążyła dojść do chodnika" - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Kazimiera, babcia Doroty.

Kto zaopiekuje się Mają?

Dorota Bejgier miała zaledwie 28 lat i wraz z narzeczonym wychowywała córeczkę Maję, która dopiero co rozpoczęła naukę w pierwszej klasie. Po śmierci matki, opieka nad siedmioletnią dziewczynką spadła na babcię Kazimierę. Maja była bardzo związana z mamą, a utrata Doroty jest dla niej ogromną traumą i bólem nie do opisania. Dziewczynka wciąż zmaga się z konsekwencjami tej tragedii.

Babcia Kazimiera stara się zastąpić Mai matkę, jednak jak sama podkreśla, jest to zadanie niemożliwe do pełnego zrealizowania. Żal rodziny jest potęgowany przez fakt, że prokuratorka Magdalena Z. do tej pory nie poniosła żadnej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Brak konsekwencji prawnych dla sprawczyni pogłębia cierpienie najbliższych Doroty i budzi poczucie niesprawiedliwości.

Czym jest immunitet prokuratorski?

Immunitet prokuratorski to specjalna ochrona prawna, która ma na celu zapewnienie niezależności funkcjonariuszy publicznych w wykonywaniu ich obowiązków. Oznacza to, że prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody właściwego organu, w tym przypadku Sądu Najwyższego. Celem immunitetu jest zapobieganie nieuzasadnionym oskarżeniom, które mogłyby utrudniać pracę prokuratorów.

W przypadku prokuratorki Magdaleny Z., immunitet stał się przeszkodą w szybkim wyjaśnieniu okoliczności wypadku i postawieniu jej przed sądem. Proces uchylania immunitetu jest czasochłonny i wymaga szczegółowej analizy sprawy. Rodzina Doroty Bejgier wyraża frustrację z powodu długiego oczekiwania na rozwój sytuacji i podjęcie decyzji, która pozwoli na rozpoczęcie postępowania sądowego.

Ile czasu potrwa proces?

Po ewentualnym uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy, prokuratura będzie mogła przedstawić Magdalenie Z. zarzuty i rozpocząć proces karny. Należy zaznaczyć, że nawet po uchyleniu immunitetu postępowanie może trwać wiele miesięcy, a nawet lat, z uwagi na skomplikowany charakter spraw karnych. Rodzina Doroty Bejgier musi przygotować się na dalsze etapy prawne i związane z nimi oczekiwanie.

Publiczna uwaga skupia się na posiedzeniu Sądu Najwyższego, ponieważ jego wynik zadecyduje o dalszych losach sprawy. To precedensowy przypadek, który może mieć wpływ na sposób postrzegania odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Wiele osób śledzi tę sprawę z uwagą, oczekując na sprawiedliwe rozstrzygnięcie i zakończenie długotrwałej batalii sądowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.