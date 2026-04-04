Imperium lodowe Braci Koral. Jaka tajemnica stała za ich sukcesem?

Koral. Jak zrodziła się lodowa potęga?

Marian i Józef Koral to nazwiska, które w Polsce stały się synonimem sukcesu, dążenia do celu i spełnionego snu o własnym, potężnym biznesie. 8 marca bieżącego roku, wraz ze śmiercią Mariana Korala w wieku 74 lat, zamknął się pewien, ważny rozdział w historii ich legendarnego imperium lodowego, które przyjęło nazwę od nazwiska braci. To opowieść o niezwykłej więzi, wspólnej pasji i niezachwianej przyjaźni, która pozwoliła stworzyć markę podbijającą podniebienia Polaków od dziesięcioleci. Ich historia to świadectwo, że nawet w trudnych czasach można zbudować coś z niczego.

Mało kto pamięta, że u podstaw tego spektakularnego sukcesu leżała praca w piwnicy i rzemieślnicze początki, dalekie od dzisiejszych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Nowy Sącz, miasto rodzinne braci Koral, doskonale pamięta tych "chłopaków z Wałowej", którzy, mimo olbrzymiej fortuny i przepychu, nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach. Ich biznesowa wizja, która zaowocowała powstaniem firmy w 1979 roku, okazała się fundamentem prawdziwej finansowej potęgi, budowanej przez lata ciężkiej pracy.

Pierwsze kroki w lodowym biznesie

Marian Koral wraz z bratem Józefem, wspierany przez starszego brata Jana, stawiał pierwsze kroki w świecie słodkości. Jan, założyciel kultowej cukierni Bajka przy ulicy Sobieskiego w centrum Nowego Sącza, wprowadzał młodszych braci w tajniki rzemiosła, dając im bezcenną wiedzę i doświadczenie. Początki lodowej przygody były dalekie od komfortu – wszystko robiono własnoręcznie, a ciężka praca fizyczna była na porządku dziennym, kształtując charaktery przyszłych potentatów.

Ta szczególna więź, wykraczająca poza zwykłe rodzinne relacje, cementowała ich biznesowe partnerstwo. To właśnie ta przyjaźń i wzajemne zaufanie pozwoliły im przetrwać początkowe trudności i z ufnością patrzeć w przyszłość, mimo braku zaawansowanych maszyn i technologii. Ambicja i upór, połączone z rzemieślniczą precyzją, stały się kluczowe dla budowania solidnych fundamentów pod przyszłe imperium lodowe braci Koral, które miało zrewolucjonizować polski rynek.

Jak Koralowie podbili Polskę i świat?

Prawdziwy przełom w działalności firmy Koral nastąpił, gdy bracia Koral z Limanowej, gdzie otworzyli firmę w 1979 roku, zaczęli wdrażać innowacyjne jak na tamte czasy strategie biznesowe. Ich celem było dotarcie do każdego, nawet najmniejszego sklepiku na wsi czy osiedlu, oferując niedrogi, ale doskonały jakościowo produkt. Motto "żeby każde dziecko mogło sobie kupić loda Koral po szkole" doskonale oddawało ich wizję demokratyzacji słodkiej przyjemności, co dziś brzmi jak lekcja z podręcznika marketingu.

To nie tylko oferta małych lodów na patykach i w kubeczkach wyróżniała Koralów. Bracia wprowadzili rewolucyjne rozwiązanie, zaopatrując sklepiki w lodówki z ich towarem, co gwarantowało świeżość i dostępność produktów. Kiedy po latach zaciągnęli ogromny kredyt i sprowadzili z Włoch maszynę do robienia lodów, rynek zadrżał – Koralowie stali się gigantem, który przekroczył granice Polski, sprzedając swoje lody w Czechach, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Litwie.

"Oni wyszli z biedy, takie były czasy, że wszystkim żyło się biednie, dlatego byli tacy dobrzy dla innych – mówią sądeczanie o braciach. – Mieli słabostki" – dodają.

Luksusowe auta i dobroć serca

Mimo osiągniętego bogactwa i statusu jednych z najbogatszych Polaków, bracia Koral pozostali w pamięci sądeczan jako „chłopaki z Wałowej”. Ich słabostki, jak wspominali mieszkańcy, były powszechnie znane, zwłaszcza zamiłowanie do luksusowych i pięknych samochodów. 15 lat temu widok TIR-a dostarczającego nowiuteńkie Rolls-Royce'y Phantom – te same, którymi jeździła brytyjska królowa – musiał robić wrażenie na całej okolicy. Józef wybrał model w kolorze białym, Marian postawił na klasyczną czerń.

Te ekstrawaganckie zakupy, choć mogłyby świadczyć o zamiłowaniu do ostentacyjnego bogactwa, nie przekreślały wizerunku Korali jako ludzi empatycznych i hojnych. Ich wcześniejsze maybachy przejęły dzieci Józefa – Monika i Michał, które same już pyszniły się lamborghini murcielago i ferrari, co pokazuje, jak dynamicznie rozwijała się fortuna rodziny. W Nowym Sączu wciąż żywa jest pamięć o ich dobroci i zdolności pochylenia się nad ludźmi w potrzebie, co z pewnością przyczyniło się do licznych tłumów na pogrzebie Mariana.

Co dalej z imperium lodowym Koral?

Śmierć Mariana Korala, która nastąpiła 8 marca tego roku po długiej chorobie, była symbolicznym końcem pewnej epoki. Ubiegłoroczna strata najstarszego z braci, Jana Korala, w wieku 81 lat, również pozostawiła pustkę, choć Marian, ze względu na stan zdrowia, nie mógł uczestniczyć w jego ostatnim pożegnaniu. Te odejścia oznaczają jednak, że ster największego polskiego producenta lodów przejmuje nowe pokolenie, gotowe kontynuować rodzinne dziedzictwo z równie dużą pasją i determinacją.

Dziś to Izabela, Monika i Michał, dzieci Józefa Korala, piszą dalszą historię lodowego imperium. Ich zadaniem jest nie tylko utrzymanie, ale i dalsze rozwijanie firmy, która od dekad dostarczała radość milionom Polaków. Wspominając zmarłego Mariana, jego pracownicy podkreślają jego zaangażowanie i wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, a rodzina Koral stoi przed wyzwaniem, by podtrzymać i wzmocnić legendę, która narodziła się w skromnym Nowym Sączu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.