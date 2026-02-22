Imprezy w Pałacu Prezydenckim. Jak opisał je Leszek Miller?

Bliskie relacje polityków

Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski przez wiele lat byli związani nie tylko wspólnym środowiskiem politycznym, ale również bliskimi kontaktami prywatnymi. Ich znajomość rozwijała się w czasach, gdy obaj zajmowali ważne stanowiska, a ich rodziny były ze sobą zaprzyjaźnione. Wspólne mieszkanie w tej samej lokalizacji sprzyjało spontanicznym spotkaniom i zacieśnianiu więzi, co było charakterystyczne dla tamtego okresu.

Były premier Leszek Miller, wspominając tamten czas w programie "Alfabet Millera", podkreślił głębokie zażyłości, jakie łączyły go z Aleksandrem Kwaśniewskim. Politycy byli ze sobą na tyle blisko, że ich dzieci również utrzymywały kontakty. Syn Millera chętnie opiekował się córką Kwaśniewskich, co dodatkowo cementowało rodzinne stosunki między nimi.

"Byliśmy bardzo zżyci, bardzo zaprzyjaźnieni. Córka Kwaśniewskich była małą dziewczynką. Mój syn bardzo lubił się nią opiekować. Wpadaliśmy do siebie na wódeczkę. Kwaśniewski z drugiego piętra na pierwsze, albo ja z pierwszego na drugie –" – wspominał Leszek Miller.

Przyjaźń pod presją polityki

Mimo tak bliskich więzi, przyjaźń między Millerem a Kwaśniewskim nie przetrwała próby czasu i wyzwań natury politycznej. Relacje między byłymi sojusznikami stopniowo ulegały pogorszeniu, a główną przyczyną okazały się różnice w wizjach politycznych oraz próby wpływania na kluczowe decyzje. Szczególnie dotkliwa dla Millera okazała się próba ingerencji Aleksandra Kwaśniewskiego w skład Rady Ministrów.

Decyzje polityczne miały fundamentalny wpływ na ich stosunki, doprowadzając do narastających napięć i nieporozumień. To polityczne rozbieżności zaczęły przesłaniać osobiste zażyłości, które niegdyś stanowiły fundament ich znajomości. Konflikty na wysokim szczeblu władzy doprowadziły do trwałego ochłodzenia wzajemnych kontaktów obu wpływowych polityków.

Ostateczne zerwanie relacji

Ostatecznym wydarzeniem, które przypieczętowało zerwanie więzi między Leszkiem Millerem a rodziną Kwaśniewskich, był tragiczny moment w życiu byłego premiera. Kilka lat temu Miller doświadczył osobistej tragedii, jaką była śmierć jego syna. W obliczu tak dramatycznego wydarzenia, oczekiwał wsparcia i obecności dawnych przyjaciół, w tym Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich.

Leszek Miller, pomimo minionych sporów, liczył na to, że dawna bliskość skłoni Kwaśniewskich do pojawienia się na pogrzebie jego syna. Ich nieobecność została uznana przez byłego premiera za ostateczny sygnał zakończenia wszelkich relacji. To wydarzenie symbolicznie zamknęło rozdział wieloletniej przyjaźni.

"Kiedyś byliśmy przecież bardzo blisko. Okazało się jednak, że nie przyszli. Uznałem, że to już koniec –" – wyznał polityk w "Alfabecie Millera".

Kulinaria i wielkie spotkania

W trakcie wspomnianej rozmowy w programie "Alfabet Millera", Leszek Miller przypomniał także o bardziej beztroskich momentach związanych z Aleksandrem Kwaśniewskim. Podkreślił on niezwykłe umiejętności kulinarne byłego prezydenta. Kwaśniewski był znany z tego, że potrafił przygotować wykwintne dania, "wyczarowując coś dosłownie z niczego", co zaskakiwało wielu gości.

Miller wspominał również o organizacji "wielkich imprez w Pałacu Prezydenckim" za czasów prezydentury Kwaśniewskiego. Wydarzenia te gromadziły liczne grono osób i odbywały się przy różnych okazjach, takich jak na przykład imieniny prezydenta. Były to spotkania o znacznym rozmachu, odzwierciedlające ówczesny styl życia i polityczne tradycje tamtych lat.

