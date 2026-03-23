Instruktor tańca z kolejnymi zarzutami. Mroczna przeszłość znów wraca?

Kolejne oskarżenia wobec instruktora

Akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu Pawłowi K. trafił do Sądu Rejonowego w Słupsku, co otwiera kolejny rozdział w jego kontrowersyjnej historii. Mężczyzna jest podejrzany o przestępstwa seksualne popełnione wobec trzech młodych kobiet, co budzi poważne zaniepokojenie. Ta sytuacja pokazuje, że problemy z nadużyciami w środowiskach opartych na autorytecie nie są odosobnione, a ich ofiarami często padają osoby młode i ufne. Sprawa jest szczególnie bulwersująca ze względu na wiek pokrzywdzonych.

Prokuratura potwierdza, że jedną z poszkodowanych była dziewczynka, która w chwili zdarzeń nie ukończyła jeszcze 15 lat, co jest okolicznością obciążającą. Druga z kobiet była niepełnoletnia, mając mniej niż 18 lat, natomiast trzecia była już pełnoletnia. Różnorodność wieku ofiar podkreśla systematyczność i skalę zarzucanych czynów, a także wskazuje na brak skrupułów ze strony oskarżonego, który konsekwentnie wykorzystywał swoją pozycję.

Jak wykorzystywał swoją pozycję?

Ustalenia śledztwa jasno wskazują, że Paweł K. cynicznie wykorzystywał swoją pozycję, by manipulować i krzywdzić swoje ofiary. W dwóch przypadkach działał jako instruktor tańca, wykorzystując zaufanie i relacje wynikające z roli nauczyciela. Wobec trzeciej kobiety miał wykorzystać swoją pozycję jako pracodawca w jednej ze słupskich szkół tańca. Ten schemat działania jest przerażająco typowy dla spraw, gdzie sprawcy nadużywają władzy i wpływu.

Śledczy precyzyjnie opisali zarzucane czyny: pierwszą dziewczynkę miał wielokrotnie zmuszać przemocą do innych czynności seksualnych w latach 2024–2025. Drugą ofiarę, w latach 2022–2024, miał doprowadzać do obcowania płciowego przy użyciu przemocy i podstępu. W przypadku pełnoletniej kobiety, zarzuty dotyczą zmuszania do innych czynności seksualnych w latach 2023–2024. Te konkretne ramy czasowe i metody działania rysują obraz zaplanowanych i powtarzalnych nadużyć.

"Z jego wyjaśnień wynika, że nie prowadził zajęć tanecznych, a jedynie pomagał żonie w prowadzeniu szkoły jako recepcjonista."

Czy to recydywa w Słupsku?

Paweł K. konsekwentnie nie przyznaje się do winy, twierdząc, że jest ofiarą pomówienia. Jego linia obrony opiera się na umniejszaniu swojej roli w szkole tańca, gdzie miał być jedynie recepcjonistą, a nie czynnym instruktorem. Niestety, ekspertyzy biegłych psychologów i psychiatrów uznały go za poczytalnego w chwili popełnienia zarzucanych czynów, choć stwierdzono u niego zaburzenia osobowości. Te ustalenia mają kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania sądowego, wskazując na pełną świadomość jego działań.

Co więcej, dla Pawła K. nie byłby to pierwszy wyrok za podobne występki. Już 16 czerwca 2025 roku został nieprawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Słupsku na karę łączną 12 lat pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione w latach 2013-2018. Dotyczyły one czterech kursantek – trzech małoletnich i jednej nieletniej. Sąd uznał go również winnym rozpijania trzech małoletnich kursantek. Ta historia ujawnia niepokojący wzorzec zachowań, wskazując na wielokrotne naruszenia prawa i zaufania młodych osób.

Co dalej z oskarżonym?

Obecnie Paweł K. przebywa w tymczasowym areszcie od niemal roku, co świadczy o powadze stawianych mu zarzutów oraz obawie przed mataczeniem w sprawie. Sąd podjął również działania mające na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń finansowych pokrzywdzonych, dokonując zabezpieczenia kwoty 150 tysięcy złotych z jego majątku. To istotny krok w kierunku potencjalnego zadośćuczynienia dla ofiar, choć żadne pieniądze nie są w stanie w pełni naprawić wyrządzonych szkód emocjonalnych i psychicznych.

W obliczu nowych zarzutów, Pawłowi K. grozi kara do 15 lat więzienia, co w połączeniu z poprzednim, choć nieprawomocnym, wyrokiem, może skutkować długoletnim pozbawieniem wolności. Ta sprawa stanowi przestrogę i przypomina o konieczności czujności wobec osób zajmujących pozycje autorytetu, zwłaszcza w stosunku do nieletnich. Społeczeństwo ma prawo oczekiwać, że takie przypadki będą surowo karane, a bezpieczeństwo młodych ludzi zawsze będzie priorytetem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.