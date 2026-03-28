Jan Lityński zginął ratując psa. Czy na pewno wiemy wszystko o dramacie nad Narwią?

Kim był Jan Lityński?

Jan Lityński to postać, której życiorys naznaczony był niezłomną walką o wolność i demokrację w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Był on jednym z kluczowych działaczy opozycyjnych, a jego zaangażowanie w działalność Komitetu Obrony Robotników (KOR) stało się fundamentem dla późniejszych przemian. Przez lata aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, czego zwieńczeniem był udział w historycznych obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku. Jego polityczna droga kontynuowana była również w wolnej Polsce, gdzie sprawował funkcję posła na Sejm.

Poza działalnością polityczną, Lityński dał się poznać jako doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, świadcząc o jego nieprzerwanej aktywności na rzecz państwa. Ta wielowymiarowa postać, tak głęboko zakorzeniona w historii Polski, miała również swoje prywatne pasje, wśród których miłość do zwierząt, szczególnie do psów, zajmowała szczególne miejsce. To właśnie ta głęboka więź z czworonogami, którą dzielił z żoną Elżbietą, stała się preludium do tragicznych wydarzeń. Lityński był człowiekiem o wielu twarzach, zawsze gotowym do poświęceń.

Tragiczny spacer nad Narew

Luty 2021 roku, spokojny spacer nad Narew w okolicach Pułtuska, gdzie Jan i Elżbieta Lityńscy znaleźli swój azyl, zamienił się w prawdziwy dramat. Małżeństwo, jak często, wybrało się na przechadzkę z ukochanymi psami, nie przeczuwając, że ten z pozoru rutynowy spacer na zawsze odmieni ich życie. Niestety, jeden z czworonogów, nieświadomy zagrożenia, ześlizgnął się po wilgotnym brzegu rzeki i wpadł na lód. W ułamku sekundy, pod ciężarem zwierzęcia, tafla zamarzniętej Narwi załamała się, wciągając psa w lodowatą toń.

Widok tonącego pupila był dla Jana Lityńskiego sygnałem do natychmiastowej reakcji. Bez cienia wahania rzucił się na ratunek, instynktownie stawiając życie zwierzęcia ponad własne bezpieczeństwo. Były opozycjonista zdołał uratować psa, wyciągając go z pułapki lodu i wody, lecz sam zniknął pod powierzchnią rzeki, pozostawiając swoją żonę na brzegu w stanie absolutnego szoku i rozpaczy. Ten heroiczny czyn, choć zakończony osobistą tragedią, na zawsze zapisał się w pamięci świadków.

"Drodzy, Janek nie wypłynął z przerębli ratując psa. W przerębli znaleźliśmy się razem bo pobiegłam go ratować. My żyjemy. Janka szuka straż, helikoptery. Straciłam wczoraj swoje życie, Serce. Wszystko. Był w znakomitej formie, acz nie na tyle by się stamtąd wydostać" - napisała wówczas w rozrywających serce słowach.

Poszukiwania opozycjonisty. Co działo się dalej?

Dramatyczne wydarzenia nad Narwią zapoczątkowały tygodniowe poszukiwania, które z każdym dniem potęgowały niepokój i nadzieję na cud. Z relacji żony Jana Lityńskiego wynikało, że również ona znalazła się pod wodą, próbując ratować męża, co tylko podkreślało skalę tragedii. W momencie odnalezienia jej przez funkcjonariuszy była cała mokra i zmarznięta, a u jej boku wiernie trwały trzy psy, świadkowie niewyobrażalnego dramatu. Płetwonurkowie przeczesywali rzekę, a akcja poszukiwawcza zaangażowała liczne służby, w tym helikoptery, w bezprecedensowy wysiłek.

Niestety, mimo heroicznych wysiłków i zaangażowania wielu osób, tragiczny finał stał się faktem. Ciało Jana Lityńskiego zostało wyłowione przez nurków w sobotę, 27 lutego. Informację o odnalezieniu zwłok potwierdził wówczas Super Expressowi szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, Maciej Rokus. To oświadczenie ostatecznie rozwiało wszelkie nadzieje i pogrążyło bliskich oraz całą Polskę w żałobie. Maciej Rokus podkreślał wtedy ogromny szacunek i podziw dla wszystkich zaangażowanych w te skomplikowane poszukiwania.

"Ciało pana Lityńskiego zostało odnalezione. Wielki szacunek i podziw należy się każdej osobie zaangażowanej w poszukiwania. Grupie specjalistów, płetwonurkowie - to są bestie. Naprawdę do 3-4 w nocy będą robić aż nie odnajdą - i odnaleźli. Wielki szacunek tez dla analityków i osoby pomagające z PSP, przynoszących herbatę kawę ciepłe posiłki i wsparcie. Naprawdę wielki podziw" - mówił Maciej Rokus.

Symboliczny grób Jana Lityńskiego

Pogrzeb Jana Lityńskiego odbył się na Powązkach Wojskowych, miejscu spoczynku wielu wybitnych Polaków. Nawiązanie do okoliczności jego śmierci znalazło odzwierciedlenie w niezwykłym projekcie nagrobka, który stał się symbolicznym upamiętnieniem jego ostatniego, bohaterskiego czynu. Biały marmur, pokrywający mogiłę, składa się z trzech oddzielnych płyt, każda ułożona pod innym, unikatowym kątem, co w sugestywny sposób przypomina pękające kry na rzece. To nietypowe rozwiązanie architektoniczne oddaje dramatyzm wydarzeń, które doprowadziły do przedwczesnej śmierci działacza.

Na największej z tych płyt, wyraźnie wyeksponowane, widnieje imię i nazwisko zmarłego, a także daty jego urodzin i śmierci, stanowiące ostateczny zapis jego ziemskiej wędrówki. Ten monumentalny i zarazem subtelny pomnik nie tylko upamiętnia Jana Lityńskiego jako wybitnego opozycjonistę i polityka, ale przede wszystkim jako człowieka o wielkim sercu, który nie zawahał się poświęcić życia dla ukochanego zwierzęcia. Jego dziedzictwo, zarówno polityczne, jak i etyczne, pozostaje żywe w pamięci narodu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.