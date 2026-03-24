Jarmarki Wielkanocne 2026 w Warszawie i na Mazowszu. Gdzie kupić świąteczne przysmaki i ozdoby?

Kiermasze wielkanocne w Warszawie. Gdzie się odbędą?

Kolorowe targi wielkanocne w Warszawie rozpoczną się już w marcu 2026 roku, zapraszając mieszkańców do miejsc wypełnionych świąteczną atmosferą. Jednym z kluczowych punktów będzie Jarmark Wielkanocny w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu 66. Tam, w sobotę 28 marca, w godzinach 12:00-18:00, odbędzie się pokaz gotowania tradycyjnego żuru z degustacją.

Wewnątrz Instytutu gosposie zaprezentują, jak zdobić jajka metodą batikową, wykorzystując wosk i barwniki, oraz jak tworzyć kroszonki. Na straganach dostępne będą różnorodne pisanki, wiklinowe kosze, haftowane serwetki oraz wyroby ceramiczne. Odwiedzający znajdą tam również regionalne przysmaki na wielkanocny stół, takie jak tradycyjne wędliny, sery czy miody.

Atrakcje wielkanocne Wawer i Stare Miasto

Dzień później, w niedzielę 29 marca, kiermasz wielkanocny odbędzie się w warszawskim Wawrze na terenie Cafe Peron przy ulicy Patriotów 303, w godzinach od 10:00 do 17:00. W ogrodzie Wawerskiego Centrum Kultury filii Aleksandrów, o godzinie 13:00, zostanie udekorowany świąteczny stół. Będzie także możliwość przyniesienia własnoręcznie zrobionej palmy na specjalny konkurs.

Tuż przed świętami, w środę 1 kwietnia, odbędzie się raj dla smakoszy w Fortecy Kręglickich przy ulicy Zakroczymskiej. Równocześnie, Jarmark Wielkanocny 2026 będzie miał miejsce na Rynku Starego Miasta w Warszawie, trwając od 24 marca do 3 kwietnia. Te lokalizacje zapewnią różnorodne doświadczenia zakupowe i kulturalne.

Mazowieckie jarmarki wielkanocne. Gdzie po palmy?

Region Mazowsza również przygotował bogatą ofertę jarmarków wielkanocnych w 2026 roku. Najsłynniejsze mazowieckie palmy pochodzą z miejscowości Łyse. Co roku w Niedzielę Palmową odbywa się tam gigantyczna procesja z potężnymi palmami, stanowiąca zarówno wydarzenie religijne, jak i festiwal lokalnego folkloru. W trakcie tego wydarzenia organizowany jest także okolicznościowy jarmark.

W weekend 28-29 marca Mazowsze ożyje dzięki licznym targom wielkanocnym, oferującym zające i jajka. Aromat świątecznych wypieków i wiosennych potraw wypełni miejskie place i rynki. Wydarzenia te zaplanowano między innymi w Górze Kalwarii, Błoniu, Pułtusku, Płońsku, Ostrowi Mazowieckiej, Radziejowicach, Wołominie oraz Żurominie, zapewniając szeroki wybór atrakcji.

Które skanseny oferują świąteczne atrakcje?

Wśród mazowieckich propozycji nie zabraknie również świątecznych wydarzeń w podwarszawskich skansenach. W niedzielę 29 marca, Skansen w Sierpcu zaprasza w godzinach 10:00-18:00, oferując bogaty program. Tego samego dnia, Skansen w Wiączeminie Polskim będzie dostępny dla odwiedzających od 10:00 do 16:00. Obie lokalizacje zapewnią autentyczną, ludową atmosferę świąt.

Te targi wielkanocne to idealna okazja, aby zanurzyć się w folklorystycznym klimacie i znaleźć unikatowe wyroby rękodzielnicze oraz regionalne smakołyki. Odwiedzający będą mogli zakupić kolorowe pisanki, kraszanki i inne ludowe arcydzieła, a także podziwiać pokazy tradycyjnego rzemiosła. Mazowsze staje się centrum przedświątecznych przygotowań, obfitując w liczne wydarzenia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.