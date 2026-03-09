Seryjny morderca nie pójdzie do więzienia. Co stoi za szokującą decyzją sądu?

Kim jest seryjny morderca Rafał J.?

Po ponad trzech latach trwania procesu sądowego, do Sądu Okręgowego w Siedlcach dotarły niedawno ostateczne opinie biegłych psychiatrów, które miały kluczowe znaczenie dla dalszych losów Rafała J. Mężczyzna ten, często nazywany "młotkowym zabójcą", dopuścił się serii brutalnych napaści i morderstw, pozostawiając za sobą krwawy ślad.

Zgodnie z polskim prawem, osoba niezdolna do kontrolowania swoich czynów w chwili popełnienia przestępstwa, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Na tej podstawie, zarówno prokuratura, jak i obrona, zawnioskowały o umorzenie sprawy karnej przeciwko Rafałowi J., a zamiast więzienia, sąd zdecyduje o jego przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym.

"Według naszego prawa osoba, która nie kontrolowała swoich czynów w chwili popełnienia przestępstwa nie może odpowiadać karnie" - powiedział prokurator oskarżający sprawcę.

Czy głosy nakazywały zabijanie?

Biegli psychiatrzy, którzy badali Rafała J., jednoznacznie stwierdzili, że mężczyzna cierpi na schizofrenię paranoidalną. To właśnie ta ciężka choroba psychiczna miała sprawić, że słyszał on głosy, które nieustannie wywoływały u niego strach i w rezultacie nakazywały mu popełnianie bestialskich czynów. Taki obrót sprawy jest szczególnie dotkliwy dla ofiar i ich rodzin.

Wielu świadków oraz bliskich osób poszkodowanych wyraża głębokie obawy dotyczące decyzji sądu. Jak zauważył jeden z nich, takie rozwiązanie stwarza ryzyko, że w przyszłości zabójca może ponownie trafić na wolność. Opinie społeczne w tej sprawie są mocno podzielone, a wielu zadaje sobie pytanie, czy to na pewno sprawiedliwe rozwiązanie.

"Ze szpitala łatwiej można wydostać się na wolność jak z więzienia" – mówi Dariusz S. (40 l.) z gminy Bielany.

Zbrodnie Rafała J.

Seria zbrodni, za które odpowiada Rafał J. z Kowies Mazowieckich, miała miejsce na początku bieżącej dekady i wstrząsnęła lokalną społecznością. Pierwszym dramatycznym wydarzeniem było odnalezienie 12 listopada 2021 roku w siedleckim parku pobitego księdza Maksymiliana Adama Świeryńskiego (+35 l.), franciszkanina z miejscowej parafii. Duchowny zmarł w szpitalu w wyniku obrażeń zadanych młotkiem.

Kolejne ataki nastąpiły na początku stycznia 2022 roku. W Sokołowie Podlaskim, Rafał J. brutalnie zaatakował 39-letnią sprzątaczkę, która wracała z pracy. Kilka dni później, w tym samym mieście, ofiara jego napaści została kaleką do końca życia, co tylko potęguje tragizm tej sprawy i pokazuje skalę wyrządzonych krzywd.

Krwawa seria ataków

Lista ofiar mogła być znacznie dłuższa, o czym świadczy wydarzenie z 17 stycznia 2022 roku. Dzień przed zabójstwem sprzątaczki Nadii Y. w Sokołowie Podlaskim, Rafał J. zaatakował Marcina S., jednak tym razem ofiara zdołała się obronić i uciec. To pokazuje, jak blisko było kolejnej tragedii.

Nawet po zatrzymaniu i umieszczeniu w areszcie, agresja Rafała J. nie ustąpiła. W więziennej celi usiłował zaatakować stołkiem swojego współwięźnia, co tylko potwierdza jego niebezpieczny charakter. Ostateczna decyzja, do którego szpitala psychiatrycznego trafi Rafał J., ma zapaść w ciągu najbliższych dni, zamykając tym samym jeden z najbardziej wstrząsających procesów ostatnich lat.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.