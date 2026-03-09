Atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Ministerstwo wdraża plan ratunkowy, który może zmienić wiele?

Groźny incydent w Kalnicy

W miniony piątek na zalesionym obszarze, w pobliżu miejscowości Kalnica w gminie Cisna, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 53-letni mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia brunatnego. Poszkodowany doznał obrażeń głowy oraz kończyn, jednak zdołał o własnych siłach dotrzeć do miejsca zamieszkania, skąd wezwał pomoc medyczną.

Medycy z placówki szpitalnej w Lesku udzielili mu niezbędnej pomocy i opatrzyli rany. Po przeprowadzeniu badań i ocenie stanu zdrowia pacjent został zwolniony do domu, a jego życiu nic już nie zagrażało. W odpowiedzi na ten incydent, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało oficjalny komunikat.

Jaki program ochrony wdraża resort?

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślili konieczność kompleksowego wzmocnienia bezpieczeństwa. Zaznaczono przy tym, że przypadki agresji niedźwiedzi wobec ludzi zdarzają się rzadko. Resort we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska rozpoczął wprowadzanie specjalnego programu zarządzania populacją drapieżników, wzorowanego na rozwiązaniach stosowanych w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Urzędnicy z resortu klimatu zwracają uwagę na znacznie powszechniejszy problem, którym jest regularne poszukiwanie pożywienia przez drapieżniki w pobliżu ludzkich osad. Często kończy się to niszczeniem mienia i zwiększa ryzyko bezpośrednich konfrontacji. Nowy program ma na celu minimalizowanie takich sytuacji.

Czy bieszczadzki ekosystem jest większy?

Od lipca ubiegłego roku urzędnicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pracują nad wdrożeniem tatrzańskiego systemu ochrony na terenach południowo-wschodniej Polski. Eksperci podkreślają jednak znaczącą różnicę w skali przedsięwzięcia. Bieszczadzki ekosystem obejmuje obszar stukrotnie większy niż ten w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Dodatkowo Bieszczady charakteryzują się zdecydowanie liczniejszą populacją niedźwiedzi brunatnych, co samo w sobie stanowi potężne wyzwanie logistyczne dla realizatorów projektu. Implementacja rozwiązań musi być dostosowana do specyfiki regionu.

Na czym opiera się Projekt Ochrony Niedźwiedzia?

Rządowy Projekt Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego opiera się na kilku kluczowych filarach. Strategia ta wymaga uformowania zespołów szybkiego reagowania, które będą dyżurować przez całą dobę. Ważnym elementem jest również precyzyjne oznaczanie konkretnych zwierząt za pomocą obroży telemetrycznych, co umożliwia monitorowanie ich aktywności.

Do tej pory nadajniki otrzymało pięć drapieżników, a specjaliści przygotowują się do zaobrączkowania kolejnych wytypowanych sztuk. Innym istotnym punktem planu jest zapewnienie środków finansowych na budowę zamkniętych wiat śmietnikowych oraz wprowadzenie oficjalnych procedur pozwalających na przepędzanie zwierząt z użyciem nabojów gumowych.

Czy Sejm zalegalizuje gumową amunicję?

Gwarancją ostatecznego sukcesu całego programu ochrony niedźwiedzi jest całkowite zlikwidowanie przyczyn, dla których dzikie drapieżniki podchodzą pod domostwa ludzkie. Podstawę stanowi rygorystyczne pilnowanie resztek jedzenia oraz aktywne płoszenie intruzów. W Sejmie trwają obecnie prace nad zmianami w prawie, które mają umożliwić odstraszanie niedźwiedzi z użyciem broni gładkolufowej z gumową amunicją.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ten środek przymusu uchodzi za całkowicie bezinwazyjny dla zdrowia fauny. Jednocześnie ma on pozwolić na skuteczne minimalizowanie ryzyka niepożądanych konfrontacji między niedźwiedziami a lokalnymi mieszkańcami, zwiększając bezpieczeństwo obu stron.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.