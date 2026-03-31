Jarosław Kaczyński i nowy futrzak. Co na to kot Czaruś?

Miłość do kotów Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński od wielu lat jest znany jako wielki miłośnik zwierząt, szczególnie kotów, które regularnie towarzyszyły mu w życiu prywatnym. Jego dom był zawsze otwarty dla futrzanych przyjaciół, co jest faktem powszechnie znanym wśród jego współpracowników i opinii publicznej. Ta pasja do kotów towarzyszy prezesowi Prawa i Sprawiedliwości od wczesnych lat, kształtując jego wizerunek jako osoby wrażliwej na los zwierząt.

Wśród wielu pupili, którzy dzielili życie z politykiem, wyróżnia się kilka szczególnie zapadających w pamięć. Te zwierzęta nie tylko umilały mu czas, ale także stawały się bohaterami anegdot i historii, opowiadanych publicznie. Kaczyński konsekwentnie podkreślał znaczenie obecności kotów w swoim życiu, traktując je jako pełnoprawnych członków rodziny.

Kto mieszkał z prezesem?

Jednym z najdłużej mieszkających u boku Jarosława Kaczyńskiego kotów był Buś, który spędził z nim kilkanaście lat. Biały kocur znany był z nietypowego upodobania do czapki polityka, którą często wykorzystywał jako swoje legowisko. Ta zabawna sytuacja była wielokrotnie wspominana przez prezesa PiS w jego wypowiedziach.

"Buś zrobił sobie w niej legowisko" - oznajmił niegdyś ze stoickim spokojem Kaczyński.

Kolejnym ważnym towarzyszem był kot Alik, którego prezes przygarnął po znalezieniu go leżącego przy drodze w okolicy Wyszogrodu. Alik, wdzięczny za ratunek, był niezwykle przywiązany do swojego pana, wyrażając to przez uczepianie się jego nogawki. Niestety, kot chorował na nerki i pomimo intensywnej walki o jego zdrowie w najlepszej klinice weterynaryjnej, zmarł w 2011 roku. Prezes Kaczyński bardzo mocno zaangażował się w proces jego leczenia.

Czaruś i Fiona w nowym domu

Po pożegnaniu Alika, Jarosław Kaczyński znalazł kolejnych ulubieńców, którymi są kotka Fiona oraz kocur Czaruś. Czaruś został znaleziony przez jednego z ochroniarzy prezesa, który przyniósł malutkiego, mieszczącego się w dłoni kociaka. Z czasem Czaruś wyrósł na dużego, czarnego kocura, stając się jednym z najbardziej znanych pupili polityka. Obecnie Czaruś jest stałym towarzyszem prezesa.

"Mieścił się w dłoni, to taki mały kociaczek był, z czego wyrósł duży czarny kocur" - opowiadał w "Pytaniu na śniadanie" kilka lat temu Jarosław Kaczyński.

W ostatnich miesiącach Jarosław Kaczyński przeprowadził się do swojego brata ciotecznego, Jana Marii Tomaszewskiego. Koty, w tym Czaruś i Fiona, towarzyszyły mu w tej przeprowadzce. Obecność futrzaków wprowadziła do nowego domu wiele radości, choć niekiedy ich energia bywała powodem do żartów. Brat cioteczny prezesa chętnie opowiadał o aktywności kotów w nowym miejscu zamieszkania.

Czy koty Kaczyńskiego terroryzują dom?

Jan Maria Tomaszewski z uśmiechem komentował zachowanie kocich lokatorów, sugerując, że ich żywiołowość wprowadza sporo zamieszania. Stwierdził, że koty prezesa Jarosława Kaczyńskiego biegają po mieszkaniu jak szalone, co było dla niego źródłem wesołych doświadczeń. Te obserwacje Tomaszewskiego świadczą o tym, jak silnie koty zaznaczyły swoją obecność w nowym otoczeniu i jak bardzo wpłynęły na codzienność domowników.

"Jarek wziął ze sobą koty, kiedy do mnie się przeprowadzał. I te koty nas terroryzują. Biegają jak szalone po mieszkaniu, jest wesoło" - żartował.

Obecność tych zwierząt stała się więc nie tylko elementem krajobrazu, ale wręcz motorem napędowym dla zabawnych historii. Ich energia i spontaniczność tworzą unikalną atmosferę w mieszkaniu brata ciotecznego prezesa.

Nowy sąsiad Filuś. Jaka jest jego rola?

Co ciekawe, w nowym miejscu Jarosław Kaczyński poznał również kota z sąsiedztwa o imieniu Filuś. Filuś szybko przyzwyczaił się do obecności nowego lokatora i często kładzie się przed drzwiami mieszkania, oczekując na spotkania. Jego swobodne zachowanie świadczy o tym, że wyczuł w prezesie PiS miłośnika futrzaków, traktując go z pełnym zaufaniem. Sąsiedzki kot stał się stałym gościem.

"Filuś, czyli kot sąsiadki, przychodzi do nas i zagląda często do okien co się u nas dzieje. Wypatruje kota Jarka, czyli Czarusia, jest zabawnie" - uśmiecha się brat cioteczny prezesa PiS, Jan Maria Tomaszewski.

"Czaruś się lekko denerwuje wtedy."

Obecność Filusia jest źródłem dodatkowych, zabawnych sytuacji. Zwłaszcza jego zainteresowanie tym, co dzieje się w mieszkaniu prezesa, wzbudza ciekawość i powoduje interakcje z innymi kotami. Filuś regularnie zagląda do okien, wypatrując kota Czarusia, co staje się elementem codziennych kocich rytuałów i wzajemnych relacji. Ta sytuacja jest bacznie obserwowana przez mieszkańców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.