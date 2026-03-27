Jarosław Kaczyński i remont na Żoliborzu. Kiedy polityk wróci do domu?

Gdzie Jarosław Kaczyński mieszka obecnie?

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, od połowy listopada ubiegłego roku nie przebywa w swojej stałej rezydencji na warszawskim Żoliborzu. Powodem jego tymczasowej przeprowadzki jest rozległy remont prowadzony w sąsiedniej części bliźniaka przy ulicy Mickiewicza. Nieruchomość została zakupiona przez młodą rodzinę, która rozpoczęła intensywne prace budowlane, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie w sąsiedztwie. Hałas i uciążliwości związane z remontem zmusiły polityka do poszukania tymczasowego schronienia poza własnym domem.

Początkowo zakładano, że remont potrwa zaledwie kilka tygodni i Jarosław Kaczyński wróci do swojego domu jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025 roku. Jednakże skala prowadzonych robót budowlanych okazała się znacznie większa niż przewidywano. W rezultacie, lider opozycji musiał przedłużyć swój tymczasowy pobyt u ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego. Sytuacja ta wpłynęła na plany świąteczne prezesa PiS oraz na codzienne życie jego krewnego.

"Jarek spędzi święta u mnie" - zdradził Jan Maria Tomaszewski.

Koty Jarosława Kaczyńskiego u kuzyna

Wraz z Jarosławem Kaczyńskim do domu Jana Marii Tomaszewskiego na czas remontu przeprowadziły się również jego ukochane koty. Obecność czworonogów wprowadziła znaczne zmiany w życiu gospodarza. Koty prezesa PiS, znane z żywiołowego charakteru, szybko zaadaptowały się do nowego otoczenia. Ich energia i aktywność znacząco wpłynęły na atmosferę w mieszkaniu kuzyna, generując codzienne zamieszanie.

Jan Maria Tomaszewski, który sam jest miłośnikiem zwierząt, relacjonował w rozmowie, że obecność kotów Jarosława Kaczyńskiego "wywróciła jego życie do góry nogami". Mimo początkowego szoku, Tomaszewski przyznał, że dzięki czworonogom w domu "zrobiło się naprawdę wesoło". Brakowało mu takiego pozytywnego zamieszania, zwłaszcza po niedawnym zaginięciu jego własnego kota. Obecność zwierząt wnosiła nową dynamikę do wspólnego mieszkania.

"Jarek wziął ze sobą koty, kiedy się do mnie wprowadzał. I te koty nas teraz terroryzują! Biegają jak szalone po mieszkaniu, wszędzie ich pełno, ale dzięki nim zrobiło się naprawdę wesoło" - śmieje się Tomaszewski.

Wielkanoc 2026. Czy polityk wróci na Żoliborz?

W związku ze zbliżającą się Wielkanocą 2026 roku, pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu Jarosława Kaczyńskiego do jego domu na Żoliborzu. Niestety, najnowsze informacje dotyczące postępów prac budowlanych u sąsiadów nie są optymistyczne. Analiza obecnego stanu remontu wskazuje, że do jego całkowitego zakończenia jest jeszcze długa droga. Wciąż trwają intensywne prace na elewacji oraz wewnątrz budynku.

Kontynuacja robót generuje znaczny hałas, który jest uciążliwy dla starszego polityka, ceniącego spokój i komfort pracy w domu. Obecny poziom hałasu uniemożliwia Jarosławowi Kaczyńskiemu powrót do swojej rezydencji. W tej sytuacji Jan Maria Tomaszewski ponownie potwierdził, że prezes PiS spędzi nadchodzące święta wielkanocne w jego domu. Deklaracja ta rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące miejsca pobytu polityka w okresie świątecznym.

"Jarek spędzi święta u mnie, zresztą, może zostać u mnie, ile tylko chce" - deklaruje Jan Maria Tomaszewski.

Silne więzi rodzinne. Kim jest Jan Maria Tomaszewski?

Relacje między Jarosławem Kaczyńskim a Janem Marią Tomaszewskim są niezwykle bliskie i głębokie. Obaj panowie są ciotecznymi braćmi, a ich matki były siostrami, co dodatkowo wzmacnia ich więź. Wychowywali się razem, spędzając wspólne wakacje między innymi w Sopocie. W dzieciństwie często bawili się w Indian czy rycerzy, budując silne fundamenty swojej przyjaźni i wzajemnego szacunku.

Jan Maria Tomaszewski wielokrotnie podkreślał, że Jarosław Kaczyński jest dla niego kimś więcej niż tylko kuzynem. Traktuje go jak rodzonego brata, co doskonale ilustruje jego gotowość do goszczenia prezesa PiS przez tak długi okres. Ta głęboka więź rodzinna jest widoczna w ich wzajemnym wsparciu i otwartości, zwłaszcza w obliczu nieprzewidzianych okoliczności związanych z remontem domu na Żoliborzu. Ich historia to przykład trwałych relacji rodzinnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.