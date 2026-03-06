Jarosławiec. Jak Pomorze Zachodnie stało się polskim Dubajem?

Jarosławiec Polski Dubaj nad Bałtykiem?

Jarosławiec, malownicza miejscowość położona na Pomorzu Zachodnim, zyskał nieoficjalne miano „polskiego Dubaju”. To określenie wynika z obecności unikalnej, szerokiej piaszczystej plaży, która wraz z wysokim klifem tworzy krajobraz przypominający egzotyczne kurorty. Region ten stanowi atrakcyjną alternatywę dla dalekich podróży, oferując luksusowe warunki wypoczynku na polskim wybrzeżu.

Porównanie do luksusowego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie jest przypadkowe. Głównym powodem jest spektakularna inwestycja inżynieryjna, która zaowocowała powstaniem największej sztucznej plaży w całej Europie. Projekt ten znacząco odmienił oblicze nadbałtyckiej wsi, czyniąc ją ewenementem na Starym Kontynencie.

Jak powstała sztuczna plaża w Jarosławcu?

Sztuczny brzeg w Jarosławcu został usypany metodą refulacji, polegającą na czerpaniu piasku bezpośrednio z dna morza i transportowaniu go na brzeg. Dzięki tym zaawansowanym działaniom hydrotechnicznym powstało kąpielisko o imponujących rozmiarach i charakterystycznej jasnej nawierzchni piasku. Inwestycja ta stanowi przykład nowoczesnego inżynieringu w służbie ochrony wybrzeża.

Warto zaznaczyć, że pierwotnym celem inżynierów nie było tworzenie atrakcji turystycznej, lecz zabezpieczenie brzegu morskiego. Budowa plaży miała na celu ochronę stromego klifu w Jarosławcu przed erozyjnym działaniem morskich fal. Walory rekreacyjne pojawiły się wtórnie, przekształcając projekt hydrotechniczny w magnes dla wczasowiczów.

Co warto zobaczyć w polskim Dubaju?

Oprócz słynnej sztucznej plaży, Jarosławiec oferuje wiele innych atrakcji turystycznych. Dominującym elementem krajobrazu jest zabytkowa Latarnia Morska, wzniesiona w XIX wieku. Ceglana budowla o wysokości ponad 30 metrów pełni funkcję kluczowego punktu nawigacyjnego, a jednocześnie stanowi doskonały punkt widokowy dla odwiedzających, umożliwiając podziwianie panoramy okolicy.

Lista miejsc wartych odwiedzenia w „polskim Dubaju” jest znacznie dłuższa. Turyści mogą zwiedzić Muzeum Bursztynu oraz lokalną Galerię Rybacką, a także zobaczyć charakterystyczny Pomnik Rybaka. Świeże ryby są dostępne w Przystani Rybackiej, natomiast dla aktywnych przygotowano liczne szlaki rowerowe oraz pola do mini golfa. W miejscowości znajduje się również Kościół pw. Przemienienia Pańskiego i centra rozrywki dla rodzin.

