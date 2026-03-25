Jerzy Malewicz nie żyje. Co działo się z powstańcem w USA?

Zmarł Jerzy Malewicz, powstaniec warszawski

Jerzy Malewicz, powstaniec warszawski i żołnierz Armii Krajowej, zmarł w Nowym Jorku w wieku 97 lat. Informację o jego odejściu podał portal „Świadkowie historii”. Malewicz brał udział w walkach jako 16-latek, używając w konspiracji pseudonimów takich jak „Janek” i „Jan”.

Walczył na Woli oraz Starym Mieście, służąc w różnych oddziałach, w tym w batalionie „Gozdawa”. Podczas Powstania Warszawskiego został ranny, co świadczyło o jego bezpośrednim zaangażowaniu w obronę stolicy. Za swoją postawę został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi.

Jakie odznaczenia otrzymał powstańczy bohater?

Za męstwo i odwagę wykazane w walce podczas Powstania Warszawskiego, Jerzy Malewicz został uhonorowany kilkoma wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wśród nich znalazły się Krzyż Walecznych oraz Order Odrodzenia Polski, co podkreślało jego zasługi dla kraju w trudnych czasach wojny.

Po zakończeniu II wojny światowej i latach spędzonych w Polsce, powstaniec podjął decyzję o emigracji. Do Stanów Zjednoczonych wyjechał w 1965 roku, gdzie osiadł i spędził resztę swojego długiego życia, utrzymując stały kontakt z polską diasporą w Ameryce.

Dzielił się świadectwem historii

W ostatnich latach swojego życia Jerzy Malewicz aktywnie dzielił się swoimi wspomnieniami z Polonią w USA. Jego opowieści często wracały do czasów przedwojennych oraz samego Powstania Warszawskiego, ukazując nastroje społeczne tuż przed wybuchem konfliktu w 1939 roku.

Zwracał również uwagę na głębokie rozczarowanie, jakie ogarnęło polskie społeczeństwo po klęsce wrześniowej. Był jednym z nielicznych żyjących świadków tamtych historycznych wydarzeń, przekazując bezcenne świadectwo historyczne następnym pokoleniom Polaków, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jakie były jego relacje z Polonią?

Malewicz regularnie uczestniczył w spotkaniach z Polonią w Nowym Jorku oraz brał udział w uroczystościach rocznicowych związanych z Powstaniem Warszawskim. Jego obecność była zawsze cenna, a jego wspomnienia budziły duże zainteresowanie wśród zgromadzonych, przypominając o ważnej karcie polskiej historii.

Konsul generalny RP w Nowym Jorku podkreślał, że Jerzy Malewicz wyjątkowo chętnie opowiadał o swoich przeżyciach wojennych. Posiadał dobrą pamięć i umiał przekazywać trudne tematy w prosty, często humorystyczny sposób, co ułatwiało odbiór jego relacji przez słuchaczy w różnym wieku.

Ostatnia wizyta prezydenta Trzaskowskiego

Jeszcze w styczniu bieżącego roku Jerzy Malewicz został odwiedzony przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Spotkanie to było ważnym wydarzeniem, podkreślającym jego status jako zasłużonego powstańca warszawskiego i symbolu niezłomności.

Podczas tej wizyty prezydent Trzaskowski odnotował, że powstaniec warszawski był wówczas w dobrej formie fizycznej i psychicznej. Wizyta stanowiła hołd dla jego wkładu w historię Polski i utrzymywania żywej pamięci o Powstaniu Warszawskim.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.