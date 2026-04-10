Joanna Racewicz na Powązkach. Niespodziewany gest minister Nowackiej, który poruszył świadków?

Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej

W piątek 10 kwietnia 2026 roku na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wśród licznie zgromadzonych osób znalazła się dziennikarka Joanna Racewicz, która oddawała hołd swojemu tragicznie zmarłemu mężowi, Pawłowi Janeczkowi. Cmentarz był miejscem obecności wielu ważnych osobistości ze świata polityki.

Na uroczystościach pojawili się przedstawiciele obecnych władz, w tym członkowie rządu Donalda Tuska. Wśród nich byli między innymi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obecność polityków i bliskich ofiar podkreślała wagę rocznicy tragicznych wydarzeń z 2010 roku.

Wzruszające spotkanie na cmentarzu

Na Powązkach Wojskowych doszło do bardzo osobistego spotkania między Joanną Racewicz a minister edukacji narodowej Barbarą Nowacką. Racewicz, pogrążona w zadumie przy grobie męża, była świadkiem poruszającego gestu ze strony Nowackiej. Minister podeszła do dziennikarki, by zaoferować wsparcie w tej trudnej chwili.

Barbara Nowacka również straciła bliską osobę w katastrofie smoleńskiej – jej matka, Izabela Jaruga-Nowacka, zginęła w 2010 roku. Dzięki wspólnemu doświadczeniu obie kobiety doskonale rozumiały swój ból i stratę. Czuły uścisk dłoni minister Nowackiej był wyrazem głębokiego współczucia i solidarności, znaczącym więcej niż słowa.

Kim był Paweł Janeczek mąż Joanny Racewicz?

Paweł Janeczek, mąż Joanny Racewicz, był porucznikiem Biura Ochrony Rządu (BOR) i dowódcą zmiany ochrony. Jego kariera w służbach mundurowych była bogata, a wśród najważniejszych zadań wymienia się szefowanie ochronie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Janeczek był cenionym funkcjonariuszem, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wielu ważnych osobistości.

W przeszłości Paweł Janeczek ochraniał także inne prominentne postaci, takie jak Ryszard Kukliński, papież Jan Paweł II podczas jego wizyty w Polsce, a także premierów Leszka Millera i Marka Belkę oraz prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego doświadczenie i profesjonalizm były doceniane w wielu misjach. Pośmiertnie został uhonorowany Gwiazdą Iraku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Życie i śmierć Pawła Janeczka

Joanna Racewicz i Paweł Janeczek pobrali się we wrześniu 2004 roku, a ich znajomość rozpoczęła się na pokładzie rządowego samolotu. Gdy zginął w katastrofie smoleńskiej, miał zaledwie 37 lat, pozostawiając żonę i dwuletniego syna. Jego tragiczna śmierć była wielkim ciosem dla rodziny i bliskich.

Paweł Janeczek spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie, w kwaterze smoleńskiej. Jego skromny grób, wykonany z czarnego kamienia z białym krzyżem, jest podobny do innych pomników w tej części cmentarza. Wyróżnia go jednak wyjątkowy symbol: odciśnięte na pomniku ślady dłoni jego synka i żony, będące trwałym świadectwem ich miłości i pamięci.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.