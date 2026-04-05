Zabójstwo na Wilanowie. Jaki wyrok usłyszała Karolina B.?

Tragiczne wydarzenia w Warszawie

Horror na warszawskim Wilanowie rozegrał się w nocy z 29 na 30 kwietnia 2021 roku w luksusowym apartamentowcu przy ulicy Sarmackiej. Na klatce schodowej budynku znaleziono krwawiącego 21-letniego Igora K., który trzymał się za brzuch, mając widoczną ranę kłutą. Przy mężczyźnie znajdowała się Karolina B., jego partnerka. Mieszkańcy natychmiast wezwali służby ratunkowe, alarmując pogotowie i policję.

Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, młody mężczyzna zmarł w szpitalu po kilkudziesięciu godzinach. Śledztwo wykazało, że przyczyną jego śmierci był pojedynczy cios 15-centymetrowym ostrzem. Związek Igora i Karoliny był od dłuższego czasu bardzo burzliwy, co potwierdzali świadkowie. Para często rozstawała się, by po krótkim czasie ponownie do siebie wracać.

Co poprzedziło tragedię?

Feralnej nocy nic początkowo nie wskazywało na zbliżającą się tragedię. Znajomi pary opuścili mieszkanie Karoliny B. zaledwie chwilę przed dramatycznymi wydarzeniami. Wspólne spotkanie upłynęło na piciu wina i paleniu marihuany, a ostatnie chwile spędzone z parą nie zwiastowały nieszczęścia, co podkreślali świadkowie w swoich zeznaniach. Zaledwie dziesięć minut po ich wyjściu doszło do dramatu.

Na lustrze w mieszkaniu Karolina B. miała zapisać wymowne zdanie, świadczące o napięciu w ich relacji. Treść wiadomości brzmiała: „Igor, zniknij z mojego życia, nie potrzebuję Cię”. Taki zapis sugerował głęboki kryzys w ich związku, który niestety miał zakończyć się w najtragiczniejszy sposób. To zdanie zostało później wykorzystane jako jeden z dowodów w sprawie.

Niepokojące zeznania świadków

W toku śledztwa oraz podczas procesu sądowego ujawniono wiele niepokojących faktów dotyczących zachowania Karoliny B. Znajomi pary opisywali jej agresywny charakter i skrajne emocje, które często towarzyszyły jej zachowaniom. Jedna ze świadków zeznała, że widziała Karolinę B. zażywającą narkotyki wraz z Igorem K., co mogło mieć wpływ na dynamikę ich relacji. Inny przyjaciel stwierdził, że Karolina B. wydawała się czerpać przyjemność ze sprawiania bólu innym osobom.

W trakcie procesu przytoczono również wstrząsające słowa, które dziś nabrały mrocznego znaczenia, brzmiąc jak zapowiedź nadchodzącej tragedii. Karolina B. miała powiedzieć Igorowi K.: "Jak się okaże, że jesteś gejem, to cię zabiję". To zdanie, wygłoszone wcześniej, rzuciło nowe światło na stopień napięcia i potencjalnej agresji w ich relacji, stanowiąc ważny element w ocenie motywów działania oskarżonej.

Ustalenia biegłych lekarzy

Kluczowe dla sprawy okazały się ustalenia biegłych lekarzy, którzy przeprowadzili sekcję zwłok 21-letniego Igora K. Lekarka odpowiedzialna za badanie nie miała żadnych wątpliwości co do charakteru i skutków zadanej rany. Stwierdziła, że na śródbrzuszu ofiary znajdowała się rana kłuta o szerokości pięciu centymetrów. To jedno pchnięcie nożem okazało się śmiertelne, prowadząc do rozległych obrażeń wewnętrznych.

Ostrze noża uszkodziło kluczowe narządy wewnętrzne znajdujące się w jamie brzusznej Igora K. Biegła wskazała, że przecięte zostały żyły dużego kalibru oraz dobrze ukrwiona ściana żołądka. Dodatkowo, fragment wątroby również został uszkodzony, co potwierdziło rozległość obrażeń. Pomimo natychmiastowej interwencji medycznej i podjęcia operacji, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Wersja oskarżonej Karoliny B.

Sama Karolina B. konsekwentnie utrzymywała, że tragiczne zdarzenie było niefortunnym wypadkiem, a nie celowym działaniem. W swoich wyjaśnieniach, odczytanych w sądzie, opisała moment zdarzenia jako wynik zbiegu okoliczności. Twierdziła, że trzymała nóż w ręku i zawołała Igora K., a w momencie, gdy się odwrócił, wpadli na siebie, co miało skutkować wbiciem ostrza. Jej słowa, że „ten nóż wszedł jak w masło”, cytowane podczas procesu, miały podkreślać przypadkowy charakter incydentu.

Proces sądowy trwał wiele miesięcy, budząc duże zainteresowanie opinii publicznej. Początkowo, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Karolinę B. winną zabójstwa partnera i wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności. Od tego wyroku odwołały się obie strony – prokuratura żądała surowszej kary, nawet 25 lat więzienia, natomiast obrona dążyła do zmiany kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Apelacja była więc nieunikniona.

Prawomocny wyrok sądu apelacyjnego

Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie zabójstwa Igora K. zapadło 22 listopada 2023 roku przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami, co jest standardową procedurą w niektórych sprawach o dużym ciężarze emocjonalnym. Sąd Apelacyjny obniżył wymierzoną karę do 14 lat więzienia i jednocześnie zmienił kwalifikację czynu. Uznano, że Karolina B. działała w zamiarze ewentualnym, co oznacza, że choć nie chciała śmierci partnera, to przewidywała i godziła się na taki skutek swoich działań.

Po zakończeniu rozprawy, prokurator Anna Adamiak skomentowała wyrok, stwierdzając, że sąd, przyjmując zamiar ewentualny, wymierzył sprawiedliwą karę. Sędzia Anna Zdziarska w uzasadnieniu podkreśliła, że oskarżona nie kontynuowała ataku, zadając tylko jedno pchnięcie nożem. Dodatkowo wskazała, że rana mogła wydawać się mniejsza, niż była w rzeczywistości, co mogło wpłynąć na percepcję Karoliny B. co do konsekwencji jej czynu.

Zakończenie sprawy brutalnej śmierci

Sąd Apelacyjny zaliczył również na poczet orzeczonej kary okres, który Karolina B. spędziła w areszcie od momentu zatrzymania. Oznacza to, że czas spędzony w odosobnieniu zostanie odliczony od całkowitego wymiaru kary 14 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że nie ma już możliwości dalszego odwoływania się od decyzji sądu. Sprawa brutalnej śmierci 21-letniego Igora K. tym samym znalazła swój ostateczny sądowy finał.

Karolina B. spędzi najbliższe lata za kratami, odbywając karę za zabójstwo swojego partnera w zamiarze ewentualnym. Prawomocny wyrok zamyka jeden z najgłośniejszych procesów kryminalnych ostatnich lat na warszawskim Wilanowie, stanowiąc ważny punkt odniesienia dla podobnych spraw. Decyzja sądu finalizuje długotrwałe postępowanie, przynosząc ostateczne rozstrzygnięcie dla wszystkich zaangażowanych stron.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.