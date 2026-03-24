Juwenalia Śląskie 2026 w Katowicach. Kto jeszcze zaskoczy na scenie Muchowca?

Kiedy Juwenalia Śląskie 2026?

Juwenalia Śląskie 2026 w Katowicach odbędą się w terminie od 18 do 23 maja. Główna część muzyczna festiwalu, z koncertami na żywo, zaplanowana jest na dni 21-23 maja. Wcześniej, 19 maja, ulicami stolicy województwa śląskiego przejdzie tradycyjny, barwny korowód studencki, oficjalnie rozpoczynający święto.

Miejscem, które tradycyjnie ugości uczestników festiwalu, będzie Katowicki Park Leśny na Muchowcu. Ten popularny obszar rekreacyjny w Katowicach na niemal tydzień zamieni się w centrum rozrywki dla dziesiątek tysięcy studentów i innych entuzjastów muzyki z całej Polski.

Pierwsi artyści Juwenaliów

Organizatorzy wydarzenia rozpoczęli już ogłaszanie składu wykonawców. Wśród pierwszych zapowiedzianych artystów, którzy pojawią się na scenie, znaleźli się zarówno znani artyści, jak i wschodzące gwiazdy. Pełny line-up zostanie uzupełniony o kolejne nazwiska w najbliższym czasie.

W czwartek, 21 maja, publiczność będzie miała okazję zobaczyć występy takich twórców jak Jan-Rapowanie, Tommy Cash oraz hubert. Skład ten nie jest jeszcze ostateczny i wkrótce dołączą do niego inni wykonawcy, co gwarantuje różnorodność muzyczną.

Kto wystąpi w piątek i sobotę?

Piątkowy wieczór, 22 maja, przyniesie koncerty takich artystów jak Lordofon, Kuban i Grubson. Tego dnia na scenie Juwenaliów Śląskich 2026 pojawią się również Bracia Figo Fagot oraz Lotta, zapewniając dynamiczne i niezapomniane muzyczne wrażenia.

Na sobotę, 23 maja, zaplanowano występy Guziora i Fukaja, co zapowiada mocne zakończenie festiwalu. Organizatorzy podkreślają, że lista artystów na ten dzień również nie jest jeszcze zamknięta, co budzi oczekiwanie na kolejne ogłoszenia.

Strefy tematyczne i atrakcje

Podczas całego wydarzenia na katowickiej scenie ma wystąpić łącznie ponad dwudziestu pięciu muzyków. Oprócz głównej sceny festiwal zaoferuje zróżnicowane przestrzenie tematyczne, by każdy znalazł coś dla siebie. Main Stage ugości największe gwiazdy, a Garden Party Stage przyciągnie fanów trapu i elektroniki.

Dziupla zapewni hity z minionych dekad, natomiast Magiczny Las posłuży jako klimatyczna strefa wypoczynku i relaksu. Teren imprezy uzupełnią rozbudowane strefy gastronomiczne oraz punkty z grami, gwarantując wielowymiarową rozrywkę dla wszystkich uczestników festiwalu.

Tradycja Juwenaliów Śląskich

Początki tego popularnego studenckiego przedsięwzięcia sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Juwenalia Śląskie zyskały od tego czasu ogromną popularność, a każda kolejna edycja przyciąga na Muchowiec dziesiątki tysięcy osób spragnionych rozrywki i dobrej muzyki.

Warto zaznaczyć, że bramy imprezy są otwarte nie tylko dla studentów. Katowicki festiwal stanowi doskonałą propozycję dla wszystkich entuzjastów dobrych brzmień, którzy pragną poczuć swobodną, wakacyjną atmosferę i spędzić czas na świeżym powietrzu.

Bilety na Juwenalia 2026. Ile kosztują?

Uczestnicy Juwenaliów Śląskich 2026 mają do wyboru wejściówki jednodniowe oraz specjalne trzydniowe karnety, które obejmują cały koncertowy weekend. Organizatorzy festiwalu zalecają szybki zakup biletów, ponieważ pula wejściówek na oficjalnej stronie błyskawicznie znika.

Osoby planujące dłuższą zabawę muszą przygotować minimum 149 złotych za trzydniowy karnet wstępu na Juwenalia Śląskie 2026. Zakup jednodniowego biletu to wydatek rzędu 79 złotych, a rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego wydarzenia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.