Juwenalia UW 2026. Kto wystąpi i gdzie kupić taniej bilety?

Kiedy odbędą się Juwenalia UW 2026?

Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego 2026 zaplanowano na drugi weekend maja. Wydarzenie odbędzie się w piątek 8 maja oraz w sobotę 9 maja, zgodnie z tradycyjnym, wiosennym terminem. To powrót do ustalonego harmonogramu po ubiegłorocznym przesunięciu imprezy na jesień. Studenci z niecierpliwością oczekują na to dwudniowe święto młodości.

Lokalizacją tegorocznych Juwenaliów będzie Fort Wola, a konkretnie Letnia Scena Progresji. To popularne miejsce koncertowe w Warszawie zapewni odpowiednie warunki dla występów artystów i komfort uczestników. Organizatorzy wybrali tę lokalizację, aby zapewnić studentom niezapomniane wrażenia. Przygotowania do wydarzenia w Forcie Wola już trwają, aby wszystko było gotowe na majową celebrację.

Kto wystąpi na Juwenaliach UW 2026?

Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ogłosił już większość artystów, którzy uświetnią Juwenalia UW 2026. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć zarówno znanych muzyków, jak i wschodzące gwiazdy. Program został przygotowany tak, aby zadowolić różnorodne gusta muzyczne uczestników. Poniżej przedstawiamy wstępną listę wykonawców na poszczególne dni.

W piątek 8 maja na Letniej Scenie Progresji pojawią się tacy artyści jak Hubert., zespół Wilki oraz Kosma Król. Ta selekcja zapowiada dynamiczny początek festiwalu, łącząc różne gatunki muzyczne. Uczestnicy mogą spodziewać się energetycznych występów, które rozgrzeją publiczność. Koncerty tego dnia otworzą Juwenalia 2026 z mocnym uderzeniem, przygotowując grunt pod kolejne atrakcje.

Artyści drugiego dnia Juwenaliów

Sobota 9 maja również obfitować będzie w muzyczne atrakcje, prezentując szereg znanych wykonawców. Na scenie Letniej Sceny Progresji wystąpią: Ewa Farna, Żabson, Kacperczyk, Kizo oraz Perfect & Łukasz Drapała. Ten dzień z pewnością przyciągnie tłumy studentów i miłośników muzyki, oferując szerokie spektrum gatunków od popu po rap.

W programie nadal brakuje jednego artysty, który ma wystąpić w piątek 8 maja. Organizatorzy zachęcają do śledzenia oficjalnych profili Uniwersytetu Warszawskiego w mediach społecznościowych. Tam pojawią się aktualizacje dotyczące ostatecznego składu i wszelkich dodatkowych informacji. Odkrycie ostatniego wykonawcy z pewnością wywoła spore zainteresowanie wśród studentów czekających na pełen harmonogram.

Ile kosztują bilety na Juwenalia 2026?

Wejściówki na Juwenalia UW 2026 są już dostępne w sprzedaży, a ceny różnią się w zależności od statusu kupującego i wybranego pakietu. Obecnie trwa sprzedaż biletów w ramach drugiej puli. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktoranci mogą liczyć na preferencyjne stawki, co jest zachętą do uczestnictwa. Dostępne są bilety jednodniowe oraz karnety na całe wydarzenie.

Dla studentów i doktorantów UW, którzy posiadają ważną legitymację, bilet jednodniowy na piątek kosztuje 45 zł. Identyczna cena 45 zł obowiązuje za bilet jednodniowy na sobotę. Karnet uprawniający do wejścia na oba dni wydarzenia został wyceniony na 67,50 zł, co stanowi korzystniejszą opcję dla tych, którzy planują uczestniczyć w całości festiwalu.

Ceny wejściówek dla innych studentów i osób spoza uczelni

Studenci i doktoranci z innych uczelni również mogą skorzystać ze zniżek, pod warunkiem okazania ważnej legitymacji. Bilet jednodniowy na piątek kosztuje dla nich 55 zł, a taka sama cena, czyli 55 zł, obowiązuje za bilet na sobotę. Karnet na całą imprezę dla tej grupy uczestników to wydatek 82,50 zł, co pozwala na oszczędność w porównaniu do zakupu dwóch biletów jednodniowych.

Dla osób niebędących studentami ani doktorantami dostępne są bilety w standardowych cenach. Zwykły bilet jednodniowy na piątek kosztuje 70 zł, a identyczny bilet na sobotę również wynosi 70 zł. Karnet na oba dni dla publiczności spoza środowiska akademickiego to koszt 112,50 zł. To opcja dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w muzycznym święcie bez uprawnień studenckich.

Mroczne tło poprzednich Juwenaliów UW

Ubiegłoroczne Juwenalia studentów Uniwersytetu Warszawskiego zostały zakłócone przez tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na kampusie. W wyniku dramatycznych okoliczności pierwotnie majowa impreza została odwołana przez władze uczelni i samorząd. To zdecydowanie wpłynęło na organizację i nastroje związane ze świętem młodości w 2025 roku.

Tragedia rozegrała się 7 maja, kiedy 22-letni mężczyzna wtargnął na teren kampusu głównego UW przy Krakowskim Przedmieściu. W wyniku ataku siekierą zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Wobec tych zdarzeń, koncerty przeniesiono na jesień, odbyły się one w dniach 26 i 27 września. Powrót do wiosennego terminu w 2026 roku ma symbolizować nowe otwarcie dla Juwenaliów UW.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.