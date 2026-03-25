Kamera w mieszkaniu seniorki. Jaki finał spotkał złodziejki?

Klasyczna metoda, zaskakujący finał

Scenariusz dobrze znany z policyjnych komunikatów i niestety, z gorzkich doświadczeń wielu seniorów, rozegrał się w Słupsku. Dwie kobiety, pod preteksem sprzedaży pościeli, zapukały do drzwi 89-letniej mieszkanki. To sprawdzona, cyniczna metoda, która bazuje na zaufaniu i samotności starszych osób, a jej brutalność polega na wykorzystywaniu właśnie tych cech. Działając z premedytacją, jedna z nich odciągnęła uwagę seniorki, udając zainteresowanie rodziną i oglądaniem zdjęć.

W tym czasie, gdy starsza pani była zajęta rozmową, druga z oszustek swobodnie plądrowała mieszkanie. Takie bezczelne wtargnięcia w prywatność i naruszenia poczucia bezpieczeństwa są dewastujące dla ofiar. Niepokojące jest to, jak często takie historie się powtarzają, a sprawcy czują się bezkarni, licząc na nieuwagę i brak świadków. Tym razem jednak, ich misterny plan napotkał na przeszkodę, o której nie miały pojęcia.

"W tym czasie niepostrzeżenie do mieszkania weszła druga kobieta, która zainteresowała się torebką znajdującą się w innym pokoju. Znalazła w niej portfel, w którym seniorka trzymała 6,5 tysiąca złotych. Kobieta zabrała go i szybko wyszła z mieszkania niezauważona" - informują policjanci z Słupska.

Wnuk, kamera i zaskakująca pułapka

To, co dla złodziejek miało być rutynowym, łatwym zarobkiem, zamieniło się w prawdziwy koszmar dzięki przezorności bliskich seniorki. Wnuk 89-latki, widząc zapewne rosnące zagrożenie, zamontował w przedpokoju monitoring. Ten pozornie nieistotny szczegół okazał się kluczem do rozwiązania całej sprawy, zmieniając ją z kolejnego aktu bezkarności w lekcję dla przestępców. Całe zdarzenie zostało nagrane, stając się niewygodnym świadkiem ich przestępczego procederu.

Seniorka, choć początkowo nieświadoma, że padła ofiarą, dopiero po kilku godzinach odkryła brak pieniędzy. Jej natychmiastowy telefon do wnuka uruchomił lawinę wydarzeń. Mężczyzna, zamiast panikować, działał metodycznie – zabezpieczył nagranie i powiadomił policję. To przykład obywatelskiej postawy i wagi technologicznych rozwiązań w walce z przestępczością, które mogą realnie wpływać na bezpieczeństwo.

Szybkie śledztwo, błyskawiczne zatrzymanie?

Funkcjonariusze ze słupskiego komisariatu stanęli przed jasnym zadaniem – zidentyfikować kobiety z nagrania. Dzięki precyzyjnemu zapisowi monitoringu, analiza zgromadzonego materiału dowodowego przebiegła sprawnie. Wizerunki obu przestępczyń stały się ich największym obciążeniem, rozwiewając wszelkie nadzieje na anonimowość i bezkarność. W niedzielę rano, zaledwie dwa dni po zdarzeniu, kryminalni dokonali zatrzymania 70-latki i 47-latki, mieszkanek powiatu sławieńskiego.

To pokazuje, że choć sprawcy są coraz bardziej zuchwali, technologia i szybka reakcja policji mogą skutecznie skracać ich „karierę”. Obie kobiety trafiły do komisariatu, gdzie usłyszały zarzuty kradzieży. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną. To standardowe, lecz skuteczne środki zapobiegawcze, mające na celu zabezpieczenie postępowania.

"Funkcjonariusze z Referatu Dochodzeniowo – Śledczego Komisariatu Policji II w Słupsku dokładnie przeanalizowali zapis monitoringu, który zarejestrował wizerunki obu kobiet. Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła do wytypowania kobiet, które mogły mieć związek z tym przestępstwem. W niedzielę rano kryminalni zatrzymali do tej sprawy 70-latkę i 47-latkę, mieszkanki powiatu sławieńskiego" - zaznaczają funkcjonariusze.

Czy to ich jedyne przewinienie? Policja sprawdza

Pytanie, które naturalnie się nasuwa, to czy zatrzymane kobiety mają na sumieniu więcej podobnych przestępstw. Metoda "na pościel" jest często stosowana przez zorganizowane grupy lub osoby, które działają systematycznie, szukając kolejnych ofiar. Policja już zapowiedziała, że dokładnie analizuje zgromadzony materiał dowodowy, by sprawdzić, czy duet ze Słupska nie ma na koncie innych, podobnych kradzieży. Takie postępowania są kluczowe dla ochrony seniorów, którzy często stają się łatwym celem dla bezwzględnych oszustów.

Warto, aby ta historia posłużyła jako ostrzeżenie i przypomnienie o konieczności wzmożonej czujności. Zarówno dla seniorów, którzy powinni być świadomi zagrożeń i nie wpuszczać obcych do domu, jak i dla ich rodzin, które mogą, tak jak wnuk słupszczanki, zainwestować w proste rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Monitoring, choć nie zawsze jest panaceum, w tym przypadku okazał się zbawienny, udowadniając, że czasem to technologia jest najlepszym obrońcą sprawiedliwości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.