Kamienice na Kazimierzu w ogniu sporu. Co zrobią władze Krakowa w sprawie dewelopera?

Mieszkańcy Kazimierza protestują

Pierwszego marca ulice krakowskiego Kazimierza wypełniły się przeciwnikami kontrowersyjnej inwestycji. Tłum demonstrantów wyrażał sprzeciw wobec planów powstania ekskluzywnego hotelu na terenie dzielnicy. Opór jednoczy mieszkańców oraz aktywistów miejskich, którzy walczą o wstrzymanie eksmisji z adresów przy ulicy Bożego Ciała 24 oraz Józefa 9 i 11.

Nieruchomości, o których mowa, należą do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, lecz zarządza nimi deweloper. Inwestor wręczył już wypowiedzenia dwudziestu jeden wieloletnim najemcom, przygotowując teren pod budowę. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski obiecał wsparcie prawne dla poszkodowanych.

Wieloletni lokatorzy zagrożeni eksmisją

Wielu z zagrożonych mieszkańców to lokatorzy z przydziału kwaterunkowego, zajmujący te pomieszczenia od dziesięcioleci. Część z nich urodziła się w tych kamienicach i spędziła w nich całe swoje życie. Obecnie otrzymali nakazy opuszczenia mieszkań, które przez lata remontowali i utrzymywali z własnych funduszy.

Prezydent Aleksander Miszalski zapowiedział inicjatywę modyfikacji planu zagospodarowania przestrzennego. Ma ona na celu zablokowanie możliwości przekształcenia historycznej tkanki w drogi hotel. W zeszłym tygodniu gospodarz miasta skierował do Rady Miasta projekt planu zagospodarowania, mający na celu udaremnienie zamierzeń inwestora.

Interwencja Rady Miasta i pomoc prawna

Do Rady Miasta Krakowa wpłynął już projekt uchwały dotyczący sporządzenia planu miejscowego o nazwie „Rejon ulicy Józefa”. Radni przeprowadzili wstępne debaty nad tym dokumentem. Termin zgłaszania ewentualnych poprawek mija 4 marca, co przyspiesza proces decyzyjny w sprawie przyszłości kamienic.

Lokatorzy otrzymali bezpłatną pomoc prawną, co ma im pomóc w walce o zachowanie mieszkań. Mimo interwencji władz miasta i wsparcia prawnego, los inwestycji deweloperskiej i przyszłość dwudziestu jeden rodzin wciąż pozostają niepewne. Dalsze działania radnych i prawników mają rozstrzygnąć tę skomplikowaną sytuację.

